‘La paz no se puede dar con discursos de odio ni divisiones’

La directora del Partido de ‘la U’, Dilian Francisca Toro, ha venido hablando con algunos de los más influyentes líderes políticos del país: con los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria y con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Y si bien aún sostiene encuentros políticos y recorre el país, dice que lo único claro es que su partido tendrá candidato presidencial en 2022. Toro habló con EL TIEMPO.

¿En qué está Dilian Francisca Toro?

Desde de que me eligieron como directora del Partido de ‘la U’ me hice el propósito de conectarme con la gente, estar más cerca de la comunidad escuchando sus problemáticas, y he estado renovando el partido.



¿Qué cree que debe tener la reforma fiscal o tributaria que viene?

El objetivo de la reforma es la reactivación económica, buscar más ingresos para hacer gasto social y disminuir la desigualdad. Debemos disminuir o acabar con las exenciones y darles incentivos a las pequeñas empresas. Nosotros no estamos de acuerdo con grabar con IVA la canasta básica familiar.



¿Cree que el Gobierno logre sacarla pronto?

No le puedo decir porque una ley se sabe cuándo entra, pero no cuándo sale.



¿De qué habló con el expresidente Uribe?

Hablamos de las problemática del país, de la seguridad y de los líderes sociales. Incluso hablamos de la reforma tributaria.



¿Cómo ve la posibilidad de una coalición con él y otras fuerzas de centroderecha para las elecciones presidenciales?

Yo tengo que sentarme con toda la bancada para tomar decisiones y lo que es claro es que vamos a tener un precandidato presidencial propio. Pronto estaremos definiendo los mecanismos de esa elección.



Pero ¿esa coalición le suena?

Lo más importante es que tengamos acuerdos en tres cosas: la seguridad, la unidad para las transformaciones sociales y la paz, que es un tema innegociable.



¿Ha tenido diálogos con otros de los líderes que suenan para estar en esa convergencia?

No, todavía no. Vamos a hablar con todos los líderes nacionales. También he estado hablando con el expresidente César Gaviria y con Germán Vargas Lleras.



¿Cómo está analizando la campaña presidencial para 2022?

Yo creo que deberíamos unirnos, en medio de todas las diferencias que tengamos, en pro del bienestar de la gente.



Pero en algún momento usted tendrá que decidirse por alguna corriente...

Pues yo le digo una cosa: los de derecha dicen que ellos hacen la seguridad, y yo creo en la seguridad; los de centroizquierda dicen que son los que hacen la transformación social y la paz, yo también creo en la paz. Entonces, ¿tengo que estar en un lado o el otro y renunciar a esas cosas? No, yo creo que aquí lo que importa es la gente, y los que podemos estar pensando así en este país pues podremos estar ahí.



Para usted la paz es innegociable, pero para el expresidente Uribe algunas de sus críticas al acuerdo también lo son. ¿Cómo conciliar esto?

Eso no importa, ahí es donde está la diferencia. No es que todos seamos iguales. Podemos pensar cosas distintas, pero si pensamos que lo más importante es mejorar las condiciones de la vida de la gente, trataremos de ver cómo conciliar. Para nosotros la paz no es solo el acuerdo, pero este propósito no se puede dar con discursos de odio ni con rabia ni divisiones.



¿Lo dice por Gustavo Petro?

No, yo lo digo porque lo creo, pero así no es la paz.



¿El Partido de ‘la U’ podría estar en una coalición de centro o centroizquierda?

Lo que sea concertación con los tres valores democráticos que tenemos, no habría problema.



En las próximas elecciones legislativas no estarán en la lista de ‘la U’ Roy Barreras ni Armando Benedetti, ¿qué tanta falta harán?

Cuando no se quiere estar en un lugar es mejor no estar, pero así como unos se van, otros llegan, y ya están llegando.



¿Quiénes llegarán?

Por ejemplo, Ángela Hernández, que fue candidata a la gobernación de Santander, va a estar con nosotros como candidata al Senado. Ella fue diputada de ese departamento y compitió por la gobernación y estará en la lista al Senado de ‘la U’.



¿Cómo va la iniciativa de reforma de la ley del deporte que está proponiendo ‘la U’?

Desde el Partido de ‘la U’ hicimos el proyecto y se lo pasamos al Gobierno. Y presentamos unos aportes como la seguridad social, que tengan pensión, que entren con becas a las universidades y puedan incursionar laboralmente en el mismo círculo deportivo.



