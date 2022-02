Rodolfo Hernández, ingeniero civil, empresario, exalcalde de Bucaramanga y hoy el segundo aspirante a la Presidencia con más opciones de llegar al Palacio de Nariño, según las encuestas, dice, en entrevista con EL TIEMPO, que dos de las primeras cosas que va a hacer si llega al poder es “quitarles la chequera a los ladrones” y “poner a funcionar la justicia, que es una risa”, porque “de 100 demandas penales solo prosperan 3 y 97 quedan impunes”.



¿Quién es Rodolfo Hernández?

Nací en Piedecuesta, un pueblito a 18 kilómetros de Bucaramanga. Me crie allí, hice la primaria en la escuela pública y luego el bachillerato en Bucaramanga, en el colegio Santander. Como no había ingeniería civil en la Universidad Industrial de Santander tuve que irme a Bogotá, porque mi sueño y mi anhelo era ser ingeniero civil. Pasé dentro del montón, porque, quiero ser claro, nunca fui el mejor estudiante de nada, fui dentro del montón, pero pude estudiar, no perdí ningún semestre y el 26 de junio del 70 terminé la carrera en la Universidad Nacional.

Y tras esto, ¿qué siguió?

Me fui a trabajar a Bucaramanga. Trabajé como año y medio con el sector oficial, siendo gobernador Jaime Serrano Rueda. Cuando llegó el siguiente gobernador me echó porque no accedí a desbaratar todo lo que estábamos haciendo, y empezar otras obras que le interesaban al partido político al cual pertenecía. No se aguantó y entonces me echó. Me hizo el favor más grande de la vida.

¿Qué favor le hizo?

Que me puse a trabajar por mi cuenta, porque si no me echa, de pronto, con bastantes posibilidades, hubiera seguido y cuando usted ya lleva 10 años trabajando quiere jubilarse. Sí, me echó como un perro.

¿Y qué se puso a hacer?

Me puse a hacer una labor que a mí me gustaba, fuera de que ganaba plata, que era hacerle vivienda al pobre, con unas características que la competencia no hacía.



Foto: EL TIEMPO

¿Cómo así?

Era hacer un buen equipamiento, unas buenas amenidades y con eso vendía todo lo que hacía. Era impresionante. Con la acumulación de utilidades en cada pequeña casa, multiplicado por el número de casas que hacía cada año, que eran 1.500, fui haciendo un capital de cierta importancia que hoy nos permite financiar a nuestros clientes con capital propio a 20 o 25 años de plazo.

¿Y todavía se mantiene en ese negocio?

Sí, aunque eso ya lo manejan mi esposa y los hijos.

Usted habla de lucha contra la corrupción, pero en concreto, ¿qué piensa hacer?

Quitarles la chequera a los ladrones.

¿Y cómo se les quita la chequera a los ladrones?

Con un decreto. Un decreto ejecutivo que debe decir que a partir de la fecha la Secretaría Ejecutiva del Gobierno Nacional o de la Presidencia de la República solo podrán girar la nómina. El resto tiene que esperar a tener una base de precios, de bienes y servicios para poder seguir con los procesos.

¿Y eso qué tanto se va a demorar?

Es una semana. En una semana tenemos resuelto todo.

¿Va a dejar en los cargos a los que roban?

Los empleados de carrera administrativa tienen unas obligaciones y unos compromisos. Lo que pasa es que hay una mayoría, claramente no todos, que son una banda de ladrones; entonces actúan como una mafia. Pero si usted empieza a presionar, a controlar, a actuar, a echar la gente ladrona, los otros instantáneamente cambian.

El Estado colombiano está endeudado. ¿Qué va a hacer con la deuda?

Las deudas hay que pagarlas. Lo único que hicieron estos politiqueros fue una reforma tributaria para robar más.

Pero ¿qué va a hacer con la deuda?

Vamos a hacer un análisis sobre qué capacidad de pago tiene la nación, sin ahorcar otros programas, y si es necesario se renegocia, eso no pasa nada.

¿Se debe renegociar la deuda?

Y bajar los intereses, porque muchos funcionarios tomaron deudas con altos intereses, porque ellos se iban a robar la plata. Eso se puede, eso no es ningún misterio, controlar la plata, manejar la caja, manejar bien la chequera.



¿Va a manejar directamente la chequera?

Si usted no está pendiente de la plata, cuando se dé cuenta se lo cargan hasta a usted.

¿Y qué va a hacer?

La dirección de la plata es por cuenta mía. La mecánica de hacer la vigilancia y el giro es del Ministro de Hacienda.

¿Para girar cualquier recurso habrá que tener la bendición suya?

No, no se necesita. Es estar ajustados a los precios base de bienes y servicios, ajustados a las especificaciones de los productos y se puede girar, eso no tiene ningún problema. El punto es la filosofía.

Cambiemos de tema, ¿qué va a pasar con los acuerdos de paz?

Entiendo que el Estado firmó un acuerdo de paz con las Farc. Que tiene dificultades, que tiene imprecisiones, que tiene todo lo que tenga, pero lo firmó. Usted no puede firmar y después decir que no cumple. Claro que eso se puede revisar, pero el otro también revisa, entonces para qué ponernos a gastar energía para revisar una cosa, que es un acuerdo de Estado y que se aceptó en la Constitución. Le aclaro, yo soy ingeniero, quiero que lo entiendan los colombianos, y el hecho de que esté de candidato a la Presidencia no quiere decir que me volví sabio. Yo soy ingeniero, yo no soy político. Mira los políticos, esos que se saben todas las normas, mire el ‘cochinal’ de país que nos tienen.

Pero ahora sí está metido en la política…

Sí, pero no he hecho ese ‘cochinal’, porque yo apenas llevo cuatro años, soy un bebé, estoy aprendiendo a caminar.

¿Se siente como el Trump colombiano, como dicen algunos?

No sé qué digan los colombianos. Toca preguntarles en qué me parezco. Qué sienten ellos que hizo Trump y en qué ellos creen que me parezco. Será porque me tiño las mechas.

Espere, ¿usted se tiñe las mechas?

Claro, y qué tiene que ver eso, y me arreglo las uñas y me mando a embolar y me peluqueo, y me baño todos los días y me arreglo los dientes. No le veo problema a eso. Lo demás son críticas que no tienen ningún valor, son metiches chismosos, lambones.

¿Y qué va a pasar con los subsidios?

Yo qué hago, me preocupo por manejar el presupuesto, como lo hice en Bucaramanga, el 70 por ciento para los pobres, pero bien aplicado, no para robarse la plata.



¿Va a regalar la plata del Estado?

No.

¿Habrá más subsidios?

No, ponga cuidado. El Gobierno Nacional en los diferentes programas sociales utiliza $ 40 billones. Yo cojo todos los programas, reviso a quienes están focalizados, pero en vez de darles a cada uno de a $ 30.000, hago un solo giro al mes a las familias que están identificadas en las bases de datos del Gobierno, que seguramente habrá que echarles una revisión en profundidad. Y se acaba toda esa burocracia, pues se paga a través del Banco Agrario.

Si estamos en un país con muchos corruptos, eso quiere decir que muchos podrían ir a la cárcel. ¿En materia carcelaria qué propone?

Lo primero que hay que hacer es poner a funcionar la justicia, que es una risa. De 100 demandas penales solo prosperan 3 y 97 quedan impunes. La parte penitenciaria es la consecuencia de la acción de la justicia. Entonces hay que poner a funcionar a los jueces y la Fiscalía, que dura siete años haciendo una suma para favorecer bandidos. Eso hay que acabarlo.

¿Y eso cómo sería?

Confrontándolos. Diciéndole al juez que lleva tres años haciéndose el pendejo con una suma. Todos los días voy a hacer una rueda de prensa diciendo usted está prevaricando aquí y estoy seguro de que ahí sí se van a mover, porque nadie les pide cuentas. Hay que poner a trabajar la gente, la gente no trabaja. Les importa un carajo, protegidos por las convenciones y los sindicatos.

¿Acabar los sindicatos?

No se trata de acabar los sindicatos, sino decirles: ‘Ustedes no pueden seguir defendiendo eso’.

¿De dónde saca la plata para financiar una campaña presidencial?

De la caja de la empresa.

¿No está recibiendo donaciones?

No. Cuando abramos la cuenta de la campaña vamos a convocar a todos los colombianos que quieran aportar 60.000 pesos, como quieran, en una cuota, en dos o en tres. Pero plata, 500 millones o 1.000 millones, cero, no.

¿Y si no le alcanza la plata?

La pongo yo.

¿Ya abrió la cuenta?

No la he podido abrir, no me he inscrito y solo lo puedo hacer cuando tenga la fórmula vicepresidencial.

¿En qué va eso?

Se la he ofrecido a varias personas, pero todos dicen que no. Esta semana vamos a empezar a rastrear, porque si no lo tengo de aquí al 18 de marzo, no me puedo inscribir. Puede ser hombre o mujer.

A propósito de mujeres, ¿qué tanto caso le hace a su mamá?

Claro que sí. Dijo que yo era un viejo loco. Imagínese, 52 años al sol y al agua sin parar y después de viejo, que ya cosechó, que está recogiendo el beneficio de la cosecha, ahora se pone a hacer esa maricada.

¿Y a su esposa qué tanto caso le hace?

Me senté con ella, le expliqué que nos dedicáramos a devolver algo de lo que nos hemos ganado, para no ser egoístas con toda esa gente que nos ha ayudado. Aceptó y está trabajando más que yo.

¿Cuánto se piensa gastar usted en esta campaña?

Voy a gastar 12.000 millones en la campaña. Es lo que creo.

¿En qué va lo de su cita con el Papa?

La pedí a través del nuncio. Me llamó el martes para unas preguntas que están pidiendo en la Secretaría de Estado del Vaticano. Muy posiblemente antes de las elecciones legislativas me van a invitar, pero que tiene que ser un miércoles. Pero no es una audiencia con el Papa, como dijo Petro, eso es paja, puras mentiras. Sí es una conversación en la residencia en la que vive el Papa en Roma. La oficina del Papa solo es para jefes de Estado y cancilleres; y Gustavo y yo pues no somos jefes de Estado, somos unos pendejos que estamos luchando para ver quién vota por nosotros.

Si es elegido presidente, ¿ya definió cómo será su posesión?

Tengo previsto posesionarme en el pueblo más pobre del Pacífico o en Piedecuesta. Con mi mamá, mi esposa, mis tres hijos, porque la otra hija me la mató el Eln, y el presidente del Senado. Y nos empezamos a ahorrar ese día $ 1.500 millones que vale la francachela que hacen en la plaza de Bolívar.

¿Cómo fue lo de su hija?

Desde el 2004 ella se fue con una amiga para Ocaña y nunca volvió. Empezaron a llamar, pero como a mi papá ya lo habían secuestrado las Farc y lo tuvieron 135 días, empezaron a extorsionarme y entonces como ya era la segunda vez, pues me negué y no les pagué. Estamos haciendo el proceso por desaparición forzada, porque ya lleva 18 años desaparecida. El año pasado nos reunimos toda la familia, hicimos el duelo y le dimos el poder al abogado de la empresa para que nos hiciera el trámite jurídico.



