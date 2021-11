‘Todos los que defendamos las libertades debemos unirnos’: 'Fico' Gutiérrez

Pese a las menciones expresas de varios precandidatos, el exalcalde de Medellín y aspirante presidencial Federico Gutiérrez negó ser el candidato del continuismo. “Esa es una estrategia de ellos. Bien jodidos que son. Si el continuismo son ellos”, le dijo el exmandatario local a EL TIEMPO.



En esta entrevista, Gutiérrez explicó varios detalles de la coalición que están formando con Enrique Peñalosa, Alejandro Char, Juan Carlos Echeverry, Dilian Francisca Toro y David Barguil, y planteó cuáles son los puntos que habría que cambiar para aumentar la seguridad en el país.



¿Cómo se cocinó esta coalición que están impulsando los exalcaldes?

​

Nosotros ya habíamos hablado desde marzo con Enrique (Peñalosa) y con Álex (Char). Tenemos una relación de amistad. Hay confianza, que es lo importante, y por eso podemos hablar. Ninguno es jefe del otro. Faltaba volvernos a reunir y tener claro cada uno en qué estaba: Enrique va con sus firmas, yo también y Álex tomó la decisión de ir también de la mano con nosotros.

En concreto, ¿de qué han hablado?

​

Del futuro del país. Aquí lo que está en riesgo es la democracia. Hemos hablado de cómo implementar lo que hicimos en nuestras ciudades. Lo que el país necesita es crecimiento económico y generación de empleo y oportunidades. Los que hemos sido alcaldes sabemos solucionar los problemas de la gente. Conversamos de una visión regional que tenemos para el país, del escenario político y de cuáles son los riesgos.



¿Y cuáles son esos riesgos?

​

Ustedes quieren que yo les diga que el riesgo es Petro, y sí lo es, porque él representa un proyecto populista y autoritario. Los discursos de odio no traen nada bueno, y menos los de lucha de clases. A nosotros no solamente nos junta el temor de que una persona como él llegue, sino una visión de país. Lo que hay que plantearse, más allá de que alguien llegue o no, es qué podemos hacer por el país hacia adelante. Estamos convencidos de que la única forma de superar la pobreza es con crecimiento económico, que es un modelo totalmente contrario al que plantea Petro, que plantea expropiaciones, nacionalizar el ahorro y acabar de forma irresponsable con los hidrocarburos, cuando hoy representan más del treinta por ciento de las exportaciones y más del doce por ciento del presupuesto.



¿Entonces esa primera reunión en Barranquilla fue un impulso de esta coalición que ustedes estaban formando?

​

Llamémoslo un reimpulso, porque ya había comenzado en marzo de este año. Al día siguiente, Juan Carlos (Echeverry) llegó al partido de la Selección Colombia y hablamos con él. Él también ha expresado su voluntad de unir esfuerzos. Nos tenemos que juntar todos aquellos que defendamos las libertades ciudadanas, la libre empresa, que entendamos que tiene que haber una lucha clara contra la corrupción, que tiene que haber autoridad para garantizar la seguridad física y jurídica y que tiene que haber una gran inversión social en todo el territorio.



El exalcalde de Medellín hace parte de la llamada 'Coalición de la Experiencia'. Foto: Mauricio Moreno - EL TIEMPO

Desde su óptica, ¿cuál es la principal necesidad de la gente en este momento?



La gente está aguantando hambre en muchas regiones del país. 42 por ciento de la población está en situación de pobreza. Son 21 millones de personas. 7 de ellos están en condición de extrema pobreza, y yo pregunto ¿quién es capaz de sobrevivir con menos de 140.000 pesos al mes? Esa es la situación de muchas familias. La pandemia nos trajo un rezago y un retroceso en temas de superación de la pobreza de más de diez años. Esto no es un juego. Por eso lo que hay que hacer es reactivar la economía, pero esto no se hace acabando con las empresas, sino cuidándolas, y hablo desde las peluquerías y las panaderías, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.



¿Cuál es la diferencia entre esta coalición liderada por los exalcaldes y la de la Experiencia, que estaba impulsando Juan Carlos Echeverry?



Cuando él plantea la Coalición de la Experiencia, a la que me invitó, él invitó también a otras personas y uno de ellos chuzó el inflador. En su momento, cuando Alejandro Gaviria no fue aceptado en la Coalición de la Esperanza por unos supuestos impedimentos morales, Juan Carlos Echeverry le tiró un salvavidas invitándolo a la de la Experiencia, pero lo que hizo Alejandro, en mi concepto, de manera equivocada fue chuzar ese salvavidas y decir que aquí no haría nada, a través de un pedestal moral que nadie le entiende. Para mí, Alejandro es una buena persona e insisto que es importante entender el momento que vive el país y no seguir dividiendo, entendiendo que el riesgo lo representan otros. Pero, bueno, cada quien está donde quiere estar.



¿Volverán a invitar a Alejandro Gaviria a que esté en este proyecto político?

​

Él no quiso. Tengo claro que el país puede llegar a estar en riesgo y hay que pensar en un escenario de segunda vuelta, al cual quiero llegar y en el que vamos a enfrentar a Petro. Sí lo invitaría porque aquí tenemos que construir país, y pensar que podemos tener diferencias, pero podemos construir a partir de estas. Ahí no puede haber cosas irreconciliables.



¿Es decir que usted ya está pensando en la segunda vuelta?

​

Hay que pensar es en ganar. Vamos a pasar la primera. Hoy los números dicen que Petro estaría en una segunda vuelta, pero a mí tampoco me extraña cuando van encabezando encuestas quienes ya tuvieron cinco candidaturas presidenciales. Antes van muy mal. Uno con tantas aspiraciones presidenciales, en el Senado, haciendo bulla y yendo en el 20 por ciento. Lo que he visto es que ninguna elección presidencial termina como comienza. Si fuera por eso, el presidente actual sería otro. Hoy lo que se mide es el reconocimiento y dentro de los precandidatos soy de los que menos tengo esto, pero puedo crecer cuando me haga conocer en las regiones.



¿El candidato del Centro Democrático será invitado a esta coalición?

​

Lo primero es que ese es un proceso que corresponde al Centro Democrático. Nosotros lo que hemos planteado con esta coalición es que se debe ir para adelante. Miraremos qué pasa más adelante, pero no voy a intervenir en ningún proceso de otro partido.



¿Por qué mucha gente dice que usted es el candidato del expresidente Uribe?



El expresidente Uribe es una persona a la que le tengo respeto. Para la alcaldía de Medellín yo fui por firmas y le gané al candidato del Centro Democrático, al de Sergio Fajardo y a los otros. Eso no me hizo enemigo de ellos, sino que me dediqué a trabajar por la ciudad. No quiero llegar a seguir generando los odios que ya existen. Mi interés no es llegar para ser amigo de uno y enemigo del otro. No estoy para ese juego. No me interesa llegar y ver a dos o tres expresidentes en la cárcel. No estoy en eso, estoy es en el futuro del país. Lo que he dicho es que son bienvenidos todos los sectores que quieran apoyar el proceso. Los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos.



¿Los extremos son bienvenidos en su campaña?

​

No. Yo no represento ningún extremo. La gente ha conocido mi trayectoria. Tengo respeto por las ideas y creo que el país tiene que construir un nuevo modelo en el que, a partir de las diferencias, nos pongamos de acuerdo y lo saquemos adelante con unos preceptos mínimos.



¿Es verdad que usted es el candidato del continuismo, como lo dicen otros aspirantes a la Presidencia?



Esa es una estrategia de ellos. Bien jodidos que son. Si el continuismo son ellos. Nunca he estado en un cargo nacional. No sé cuántos años de ministros, en tantos gobiernos y ahora se hacen los locos. Además son muy charros, porque todos esos que dicen que yo soy el candidato de Uribe se chuparon la burocracia completa cuando Uribe fue presidente y hoy salen y lo niegan. Que le hablen claro al país, dejen de ir de un lado para otro y digan la verdad. Yo estoy mirando hacia adelante. Tengo la independencia y el carácter suficientes para saber que si algo va bien, no solamente lo continúo sino que lo mejoro, y lo que no funcione lo cambio.



¿Es decir que en sus planes está continuar con algunas políticas del gobierno actual y cambiar otras?



Los buenos resultados de la estrategia de vivienda, por ejemplo, se deben a que llevan tres gobiernos. Sería una irresponsabilidad acabar con esto. Creo que hay muchos temas que hay que cambiar en seguridad. La gente hoy está sintiendo este problema en las calles y se tienen que dar cambios. Tenemos que involucrar el liderazgo de los alcaldes y los gobernadores y estructurar una justicia que le dé garantías al ciudadano, porque cogen a un ladrón, que lo han agarrado como veinte veces, y al otro día está en la calle. Pero no soy de los que tienen el discurso de que todo lo que ha pasado en el país es malo. No tengo el ánimo de poner retrovisor para destruir.



¿Si la coalición que están armando no llega a la segunda vuelta, se unirían al rival de Gustavo Petro si él llega a esa instancia?

​

Se los digo de manera clara y ojalá ellos también tuvieran el valor de decirlo: sí. Ojalá ellos tuvieran la sensatez de plantear lo mismo. Eso sí, sería bajo acuerdos, porque esto no debe ser solo juntarse con otra persona para que otro no llegue. Tenemos que pensar en cómo, si nos unimos, hacemos para que Colombia esté bien, no solamente en que alguien no llegue. No basta con ganar, sino que hay que transformar muchos temas. La discusión es así de clara. Así se los he dicho y lo he manifestado en varios debates. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el voto en blanco. Creo que cuando hay unos riesgos en el país, se deben tener posiciones claras de cómo el país tiene que estar por encima de los proyectos personales.



Si usted llega a la Presidencia, ¿avanzaría en la implementación del acuerdo de paz?



Yo a las Farc no les creo nada. Ni a Timochenko ni a esa gente les creo nada, porque no han respetado a las víctimas, no han cumplido los acuerdos. Entregaron, si mucho, la mitad de las armas y hay que ver a las disidencias felices, al otro día ya estaban armados. Cuando hablo del tema de los acuerdos es cómo le cumplimos a la gente y a la Colombia profunda, a la que no se ha llegado con inversión social. Por ejemplo, uno de los puntos del acuerdo es invertir en las zonas rurales más alejadas. Claro que lo vamos a hacer, pero no porque Timochenko o Pastor Alape digan, no, eso tiene que ser una victoria del Estado y tiene que llegar a donde no ha llegado y lo vamos a hacer. Y tenemos que evitar que uno solo de los jóvenes que entregaron las armas vuelva a ellas. Hay que cumplirle a la gente, más que cumplirles a las Farc.



JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ Y JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

POLÍTICA