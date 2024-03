‘Entre desplazados y confinados, hemos llegado a más de 30.000 personas’: gobernadora del Chocó

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, habló con el director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes, en el marco del encuentro sobre ‘El estado de la Nación’, liderado por este diario, la Universidad del Rosario y la Fundación Konrad Adenauer, en el que se analizaron las perspectivas económicas y de seguridad y el clima para las reformas.

¿Cuál es la situación de seguridad que viven hoy los chocoanos?

En Chocó infortunadamente pasamos momentos críticos y no son solo problemas de seguridad urbana, como en la mayoría de departamentos, sino un tema que va a lo humanitario, a la afectación de miles de personas que se encuentran desplazadas y confinadas por la acción dedos grupos al margen de la ley: el Eln y el ‘clan del Golfo’.

En la Universidad del Rosario, se llevó a cabo el foro, El Estado de la Nación ¿En qué van las reformas y el país?, en el que participaron de manera presencial panelistas como, Nubia Carolina Córdoba Curí, Gobernadora Chocó y de manera virtual Dilian Francisca Toro, Gobernadora Valle del Cauca, Rafaela Cortés Zambrano, Gobernadora del Meta y Eduardo Verano de la Rosa, Gobernador del Atlántico y donde moderó Andrés Mompotes, Director EL TIEMPO Casa Editorial. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO Compartir

¿Cuál es la dimensión de este drama?

En este cuatrienio hemos llegado a más de 30.000 personas, entre desplazados y confinados. En el último paro armado tuvimos 24.000 personas afectadas en cinco municipios.

¿Y de nuevo hay minas antipersonal?

Sí, efectivamente hay trampas minadas que impiden que las comunidades indígenas y afros vayan a sus cultivos para garantizar el suministro de alimentos.

¿El cese del fuego no ha evitado que los civiles estén libres de esto?

Depende del enfoque que se le dé al cese. Si solo se plantea que no se ataquen entre Fuerza Pública y Eln y no se cambia el enfoque al criterio comunitario, proteger a los civiles, pues van a seguir pasando estas cosas. No es solo un cese del fuego entre las fuerzas del Eln y la Fuerza Pública. No nos podemos quedar en que yo a usted no lo toco y usted a mí no me toca. Eso no está funcionando para la comunidad.

¿Usted ha propuesto al Gobierno que las comunidades estén en la mesa?

En el marco del último paro armado del Eln, el equipo negociador del Gobierno se trasladó a Quibdó y tuve la oportunidad de convocar a los alcaldes del territorio, a los líderes comunitarios y autoridades étnicas, y eso fue lo que se les dijo. Infortunadamente, no contamos en esa visita con representantes del Eln, pero la solicitud se hizo. Yo creo que es importante territorializar los acuerdos en las fases en que se puedan. Si las conversaciones se hacen por fuera del país, no puede ser por fuera dela naturaleza obvia, que es la protección de la comunidad.

¿Qué ve usted como propuesta viable al Gobierno para aliviar la vida allí?

Hay que reconocer algo que el Gobierno ha planteado en teoría y es la transformación del territorio, eso es lo que garantiza que los cambios hacia la paz se den y que, además, sean permanentes, que tengan vocación de permanecer. Nos corresponde en este sentido trabajar arduamente para cambiar economías ilegales por economías lícitas.

¿Por qué cree que hay ilegales en su departamento?

La razón de la permanencia de los grupos al margen de la ley en nuestros territorios es porque están detrás de la minería ilegal, del oro, de los cultivos ilícitos, la deforestación, la migración, del microtráfico, detrás de las rutas.

¿Las rutas de los migrantes?

A Colombia se le olvida que quienes limitamos con Panamá somos nosotros, pero solo se le reconoce por el ruido del paso de migrantes ilegales. Somos el paso a Centroamérica. Somos el único departamento con acceso al Pacífico y el Caribe, un paso natural y un territorio que es altísimamente lucrativo para todos los grupos ilegales, excepto para las comunidades.

En la Universidad del Rosario, se llevó a cabo el foro, El Estado de la Nación ¿En qué van las reformas y el país?, en el que participaron de manera presencial panelistas como, Nubia Carolina Córdoba Curí, Gobernadora Chocó y de manera virtual Dilian Francisca Toro, Gobernadora Valle del Cauca, Rafaela Cortés Zambrano, Gobernadora del Meta y Eduardo Verano de la Rosa, Gobernador del Atlántico y donde moderó Andrés Mompotes, Director EL TIEMPO Casa Editorial. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO Compartir

¿Cómo salir de esta situación?

Es muy importante apostar a generar oportunidades económicas que estén orientadas a generar la transición. Chocó tiene las más altas tasas de desempleo, pero lo más grave es la más alta tasa de desempleo de jóvenes, quienes no tienen otras oportunidades que la criminalidad.

Ante esto, ¿qué hacer?

Mi propuesta es que hagamos un Plan de Desarrollo Económico orientado a focalizar a las comunidades que viven de las economías ilícitas para encontrar un plan de inversión puntual en el camino opuesto a la criminalidad.

¿Cómo irradiar de recursos al Chocó y tener una mayor autonomía fiscal?

Para que la ejecución pueda ser eficiente tiene que ser pensada confiando en las entidades territoriales. Tiene que estar pensada en que la ejecución se dé desde el territorio y con correcta planificación con el territorio. Los recursos provenientes de las regalías están disminuyendo progresivamente, menguando más y más. Todos los años disminuyen.

¿Cómo gobernar sin recursos?

Chocó no tiene la capacidad de los departamentos grandes que tienen la capacidad para generar rentas propias, pero sí tenemos que administrar crisis, administrar emergencias, administrar problemas, administrar escasez y administrar las responsabilidades sin los recursos que nos debe dar la Nación.

¿Qué piensa de la idea de hacer un canal interoceánico?

No podemos quedarnos con esa falencia del canal de Panamá, que no está logrando operar bien. Colombia debe ser una alternativa. Colombia debe dar esa respuesta al mundo frente a la crisis del paso de mercancías. Debemos crear ese paso logístico de mercancías a través de nuestro territorio y así aportamos al crecimiento del PIB. Y aportamos a crecer como nación.

¿Cómo podemos nivelar la cancha y lograr que Chocó salga del atraso?

Una sola palabra: inversión. Inversión pública, privada, mixta, público-privada, y respetando el derecho a la consulta y los mecanismos de concertación comunitaria, esto tampoco puede ser un palo en la rueda. Eso es un mito decir que por el hecho de ser territorios étnicos y colectivos tienen que vivir en el atraso, los juegos de intereses atrasan.

Finalmente, ¿un mensaje para el país?

Colombia tiene que comenzar a crecer hacia el Pacífico, el Pacífico está listo para que así sea.

En la Universidad del Rosario, se llevó a cabo el foro, El Estado de la Nación ¿En qué van las reformas y el país?, en el que participaron de manera presencial panelistas como, Nubia Carolina Córdoba Curí, Gobernadora Chocó y de manera virtual Dilian Francisca Toro, Gobernadora Valle del Cauca, Rafaela Cortés Zambrano, Gobernadora del Meta y Eduardo Verano de la Rosa, Gobernador del Atlántico y donde moderó Andrés Mompotes, Director EL TIEMPO Casa Editorial. Foto:Sergio Acero Yate. EL TIEMPO Compartir

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle

"Como sociedad decidimos reformar el Estado a través de la Constitución del 91 y nos basamos en un principio estructural: el de organizarnos en forma de República descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales y transferencia de responsabilidades, competencias y recursos. Hoy recibimos el 20 por ciento del situado fiscal, cuando en el 91, se estableció el 47 por ciento".

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta

"Le hicimos saber al presidente Gustavo Petro la necesidad de ampliar la participación de las entidades territoriales en el Sistema General de Participaciones. Necesitamos que los dineros lleguen al territorio, para que como gobernadores podamos suplir las necesidades de la gente, dijo la mandataria en el marco del encuentro sobre ‘El estado de la Nación’ en la Universidad del Rosario".

Eduardo Verano, gobernador del Atlántico

"Si hay nuevas responsabilidades y no se asignan recursos, quedamos con una descentralización a medias. Lo que queremos es que haya una concientización de un proceso de descentralización para construir de verdad un país descentralizado. El país se debe concientizar de cambiar el modelo centralista. Necesitamos unas regiones mucho más empoderadas de su destino".

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia

"Lo que estamos planteando es que ningún departamento, y eso también irá en una línea, podrá recibir una asignación menor que la que hoy se le da a través del Sistema General de Participaciones. Hoy estamos viendo lo difícil qué es depender de los recursos de la Nación, aseguró el mandatario en el marco del encuentro liderado por este diario, El Rosario y la Fundación Konrad Adenauer".