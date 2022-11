El exsenador, Rodrigo Lara Restrepo, y el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, sostuvieron un rifirrafe sobre la construcción de un túnel que conectaría a Bogotá con el municipio de La Calera.



Todo empezó por un trino de Lara en su cuenta de Twitter. Allí el exsenador celebró que "el gobernador Nicolás García retomara la construcción del túnel de la vía a La Calera que desembocaría en la 100 con carrera séptima".



En su mensaje también se destaca que "la financiación es cien por ciento privada y que este proyecto había sido desechado por el exalcalde Enrique Peñalosa".



"En Bogotá hay que cancelar la cultura del no se puede", agregó Lara.

Gobernador @nicolasgarciab en @BluRadioCo retoma construcción del túnel de la vía a la Calera que desembocaría en la 100 con 7a



APP financiación 100% privada



Proyecto que había sido desechado por Enrique Peñalosa…



En Bogotá hay que cancelar la cultura del “no se puede”. — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) November 16, 2022

Su declaración se refirió a la necesidad de esta obra que solucionaría la problemática de la vía hacia dicho municipio. Esta iniciativa se había anunciado en la administración de Peñalosa, pero no se llevó a cabo.



Frente a esta perspectiva, el exalcalde de Bogotá salió en su defensa y se despachó contra Lara diciéndole: "Pobre politiquerito clientelista tratando de hacerse notar. Fui yo el que propuse ese túnel"

Pobre politiquerito clientelista tratando de hacerse notar. Fuí yo el que propuse ese túnel https://t.co/4DQR9Rq8dD — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) November 16, 2022

El exsenador no se quedó atrás y le contestó a Peñalosa: "Politiquero es el que miente en sus títulos académicos. Lo digo con conocimiento. Yo sí estudié y realicé una maestría en donde usted dijo que estudió y no lo hizo. En donde obtuvo una maestría imaginaria (...) El proyecto del túnel lo planteó Germán Vargas, no usted. Mentirosito".

Politiquero es el que miente en sus títulos académicos



Lo digo con conocimiento

Yo sí estudié y realicé una maestría en donde usted dijo que estudió y no lo hizo

En donde obtuvo una maestría imaginaria



El proyecto del túnel lo planteó @German_Vargas no Ud.

Mentirosito. https://t.co/0xBibOGPle — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) November 16, 2022

Luego, Rodrigo Lara adjuntó "pruebas" para sustentar sus afirmaciones en contra del exalcalde de Bogotá.



El excongresista citó algunos artículos periodísticos donde se habla de la gestión de Peñalosa.

¿En qué van las obras de movilidad de Bogotá por las que Vargas Ll le preguntó a Peñalosa?



Accesos a BOGOTA quedaron planteados y había disposición del gobierno para financiarlas



Quién los frenó? ⁦⁦@EnriquePenalosa⁩



1 prueba + de sus mentiras https://t.co/BVDg11MSUG — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) November 16, 2022

Además, Lara se refirió a "otras retrasos" del exmandatario con respecto a obras en la capital del país.



No Melqui. El que lo propuso fue @German_Vargas . Peñalosa no avanzó un ápice. También le dejó anteproyectos de la salida autopista sur y de la autopista norte. Tampoco avanzaron. Proyectos que le fueron planteados a Peñalosa desde el primer día luego de su posesión. https://t.co/69uVT6Yb6v — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) November 16, 2022

