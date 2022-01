De manos de la presidenta del partido de La U, Dilian Francisca Toro, Enrique Peñalosa tendrá hoy el pasaporte exigido para competir formalmente en la consulta de Equipo por Colombia : el aval de esta colectividad. El requisito es un bálsamo para el exalcalde de Bogotá, quien fracasó en el proceso de recolección de firmas en su propósito de inscribir de manera autónoma su candidatura.



(Puede leer: Equipo por Colombia confirma los candidatos con los que irá a consulta)

Esta circunstancia, sin embargo, de entrada no le garantiza a Peñalosa el apoyo de todos los barones electorales de La U. De hecho, él tendrá que multiplicar ahora sus esfuerzos para convencerlos de que defenderá sus ideales y lo acompañen en las urnas.



En efecto, algunos de ellos han manifestado que le pedirán a la presidenta ejercer su independencia para votar el 13 de marzo. Ese día irán a las urnas las elecciones al Congreso y con el tarjetón en el que estará la fotografía de Peñalosa; la de David Barguil, partido conservador; Federico Gutiérrez y Alex Char, firmas, y Aydée Lizarazo, MIRA, integrantes de esta coalición de centro derecha.



En el futuro inmediato, Peñalosa debe además pronunciarse sobre la solicitud de Barguil y Gutiérrez para recomponer la posibilidad de unión entre Equipo por Colombia y el Centro Democrático. La petición es la de abrirle pronto la puerta a la coalición a Oscar Iván Zuluaga.



(Lea también: Coalición Centro Esperanza presentó oficialmente su lista abierta al Senado)



En este sentido, Peñalosa ha ido aclarando el panorama porque a su silencio inicial para que Zuluaga accediera, ahora se muestra más receptivo. Aunque, eso sí, ha recordado que en la coalición todos los integrantes votaron por el Sí en el plebiscito en una demostración de la importancia que para ellos tuvo la firma del Acuerdo de Paz y la implementación de éste en los años por venir.



Se trata de un asunto vital porque en la otra orilla está no solo Zuluaga sino el expresidente Álvaro Uribe, quien encabezó el No que al final triunfó en el plebiscito.



Peñalosa, empero, considera que las circunstancias han cambiado por las posibilidades de triunfo de Gustavo Petro en las urnas.



“Usted, en varias ocasiones, ha citado el caso de Venezuela. ¿Por qué?”, le preguntó EL TIEMPO a Peñalosa en una entrevista a profundidad.



“Hace 23 años Venezuela era mucho más rica que Colombia, nos superaba en riqueza, educación, seguridad; tan superior era la situación que allá había dos millones de colombianos trabajando. En cambio, ahora, según Naciones Unidas, en los últimos cinco años 5,9 millones de venezolanos escaparon de su país huyendo de la miseria. Venezuela tiene la mitad de la población nuestra, lo que equivale a que de Colombia salieran 12 millones huyendo de la extrema pobreza”, dijo.



“¿Por qué? ¿Qué pasó, según su lectura?”, se le pidió. “¿Fue que los empresarios decidieron de repente que no querían trabajar más? ¿Fue que los trabajadores decidieron de un día para otro que no querían producir más? No. Lo que pasó fue es que los venezolanos eligieron mal”, contestó.



“Aquí veo que puede pasar lo mismo", dijo. "Veo a mucha gente que cree que su voto es como un juego, que no tendrá consecuencias, que puede ser simplemente una manera de expresar insatisfacción. No es así; el voto puede cambiar a Colombia como cambió a Venezuela”, argumentó.



Por eso, él defiende a pesar de las diferencias, la unidad entre los candidatos a los que los una un ideario para defender el modelo político y económico del país.



Por eso, invita a unirse contra Petro. “Lo hago por varias razones. Él fue quien en el pasado expresó más simpatías a favor del gobierno venezolano de Chávez y su sucesor. Porque, además, es quien ha manifestado en todas las formas que desmantelará muchas instituciones públicas y privadas de nuestra democracia. Él habla como si todo lo que se ha hecho en Colombia hasta ahora obedeciera a intereses perversos, y aun diabólicos, como ha llegado incluso a sugerirlo”, sentenció.



Es decir, que con este ideario podría afinar su postura y abrirle la puerta a Zuluaga con lo que el escenario político volvería a tener un cambio.



Con el aval de La U, Peñalosa se pone una nueva camiseta en su carrera política.



Peñalosa debutó en la política nacional en las elecciones legislativas de 1990, que lo convirtieron en representante a la Cámara por Bogotá por el Partido Liberal. En ese momento renunció a la ciudadanía estadounidense, su país de nacimiento.



En 1997, tras dos tentativas fallidas y presentándose como independiente, conquistó en las urnas el puesto de alcalde mayor de Bogotá. Su mandato municipal, entre enero de 1998 y diciembre de 2000, se volcó en el desarrollo urbano sostenible, los sistemas de movilidad y los servicios públicos.



Desde 2009 se adhirió al entonces Partido Verde, tras la vinculación del Partido Progresista, junto con los también exalcaldes de Bogotá, Luis Eduardo Garzón y Antanas Mockus.



En el año 2014 fue elegido como candidato presidencial de dicha colectividad política; no obstante, quedó quinto con un 8,3% de apoyos en las votaciones.



El 25 de octubre de 2015 fue elegido nuevamente alcalde de Bogotá con más del 32,98 por ciento de los votos. Fue candidato por firmas con su agrupación 'Equipo por Bogotá' y contó con el apoyo de Cambio Radical y del Partido Conservador.



Ahora será el candidato de La U, una colectividad creada en sus inicios para defender el ideario de Uribe y luego de Juan Manuel Santos, hoy distanciados.



POLÍTICA