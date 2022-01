Tras recuperarse del covid-19, Enrique Peñalosa recibiría esta semana el aval para convertirse en candidato presidencial del partido de La U. Así lo anunció la presidenta de la colectividad, Dilian Francisca Toro, quien dijo que este martes la bancada y la dirección del partido se reunirán para tomar decisiones.



“Por supuesto que vale la pena darle el aval, es un excelente gerente y eso es lo que nos ha identificado a nosotros en este Equipo por Colombia, porque somos personas que hemos estado en el sector público, que hemos sido gerentes, que hemos logrado resultados importantes en nuestras regiones y ciudades”, señaló la exgobernadora del Valle.



En diciembre del año pasado, el exalcalde de Bogotá reconoció que no había logrado recolectar suficientes firmas para presentarse como un candidato independiente y obtener el aval de la Registraduría.



Cabe aclarar que La U puede otorgar varios avales - de acuerdo a la autorización que el CNE le otorgó a varias colectividades políticas -, por lo que la decisión de la bancada no afectaría la aspiración presidencial de Toro.



En este sentido, también se definiría si finalmente ella también se lanzará como candidata presidencial y se presenta en la consulta interna de la coalición Equipo por Colombia en marzo.



Eso sí, Toro aclaró que no todos los miembros del partido están de acuerdo con la decisión y por eso, esta se tomará en consenso. “Siempre hay opiniones, todos pensamos diferente, este es un país en el que todos pensamos diferente y expresar todas nuestras diferencias, pero las decisiones las tomamos en consenso”, sostuvo.



Por su parte, el senador José David Name dijo que iban a avalar a Peñalosa "y la militancia y los congresistas quedaremos en libertad para apoyar al que queramos en el Equipo por Colombia”.



