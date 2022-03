El precandidato a la presidencia Gustavo Petro, recientemente ha hablado sobre el proyecto del metro de Bogotá, que, durante su alcaldía, tuvo estudios de factibilidad para ser construido de forma subterránea.



Sin embargo, al término de su periodo como alcalde y en la segunda administración de Enrique Peñalosa, esos estudios fueron reevaluados por la Administración Distrital, la cual contrató un metro elevado, que según Peñalosa, fue recomendado por expertos internacionales.

Petro ha sido fiel detractor de la construcción de un metro elevado en la capital, pues argumenta que a la ciudad no le conviene que se siga densificando. Por eso, ha asegurado que de llegar a la presidencia de la República, revisará la continuidad del metro elevado en Bogotá.



"La empresa que contrató Peñalosa, de origen chino, no ha presentado estudios de metro elevado y mientras no presente estudios no hay valores, cantidades. Ni siquiera sabemos cuál es ese 70% (que debe ser financiado por el Gobierno) y si se puede o no se puede”, dijo Petro en medio del debate de la alianza digital de EL TIEMPO y Semana.



En numerosas oportunidades, el líder de la Colombia Humana ha afirmado que el metro elevado de Peñalosa, no tiene los estudios para su realización y también ha dicho que la primera línea debió estar lista hace tres años.



Sobre estos señalamientos, Enrique Peñalosa respondió diciendo que es falso que no cuente con los estudios necesarios para su ejecución, y que en este momento se está empezando con la construcción del metro con los estudios desarrollados durante su administración.



Además, en un video explicó que el proyecto está financiado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones, y en tal caso de que su construcción sea detenida implicaría una millonaria multa y sanciones si se realizan cambios en el contrato que está en ejecución.

Cada día es mayor la irresponsabilidad de Petro. pic.twitter.com/n2rePrWJkE — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) March 9, 2022

“Petro como siempre diciendo mentiras. El metro que nosotros contratamos está en construcción, generando miles de empleos y nadie lo puede parar. No lo pudo parar la alcaldesa actual, que lo demandó, y no lo podrá parar el próximo presidente que sea elegido”, trinó el exalcalde en su cuenta de Twitter.



