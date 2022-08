El exalcalde de Bogotá y también ex precandidato a la Presidencia, Enrique Peñalosa, protagonizó este miércoles una contundente arremetida contra el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, a quien llamó "mitómano" en medio de una discusión sobre la licitación del metro de Bogotá.



Bolívar hizo mención a un trino del 2015 en el que Peñalosa desmintió una versión del entonces director del IDU, quien dijo que el metro elevado —que ha sido rechazado por el 'petrismo'— requería de 7 años más de estudio.



"Hace 7 años Peñalosa dijo que un metro elevado no requería 7 años de estudios. Mintió (...) Desechó metro subte(rráneo) con estudios, para engordar negocio Transmilenio sin competencia. Corrijamos rumbo para salir de los buses del siglo pasado”, dijo Bolívar a través de su cuenta de Twitter.



Por lo que el exalcalde Peñalosa, quien ha sido un ferviente defensor de la construcción del metro elevado en Bogotá, hizo serias críticas sobre los "petristas", y en particular, del senador del Pacto Histórico.



"Usual de su mediocridad, pobre estructura intelectual y mitomanía, el escritor de telenovelas malas miente. Contratamos Metro hoy en construcción, que Petro no fue capaz de hacer. Lo del negocio de TM, son calumnias ramplonas de politiqueritos de izquierda que olvidan que están gobernando", aseveró Peñalosa.

Además, el exalcalde de Bogotá aseguró que los miembros del denominado 'petrismo' están "acostumbrados a criticar, mentir, calumniar, se les olvida que ahora están gobernando". A renglón seguido afirmó que ahora lo que tienen que hacer, al estar en el poder, "es hacer" y desarrollar sus propuestas.



"Aquí estamos los ciudadanos esperando…menos carreta y más trabajo señores!", agregó.



Finalmente Peñalosa dijo: "Mientras que Petro fue incapaz de contratar el Metro (ni hospitales, ni casi nada) el Metro que contratamos está en construcción. Ahora con Petro Presidente y su amiga Claudia que con entusiasmo lo apoyó, supongo q contratarán unas 5 líneas de Metro subterráneo".



Es bien sabido que el presidente Gustavo Petro ha sido crítico del 'metro elevado' para Bogotá que fue licitado durante la administración del exalcalde Peñalosa y cuya primera fase inició en la actual alcaldía de Claudia López.



Petro ha defendido la propuesta de infraestructura del metro subterráneo en la capital, además, destaca que en su periodo como alcalde quedaron estudios terminados para la elaboración del proyecto, por lo que ya ha mencionado que debería ser revisado para sus siguientes fases.

