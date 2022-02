Enrique Peñalosa, aspirante a la presidencia de Colombia, reconoció en la mañana de este lunes que el escándalo que sacude a Álex Char, miembro como él, de la Coalición Equipo por Colombia, afecta la campaña electoral, aunque las versiones hasta ahora publicadas "no sean necesariamente ciertas".



Peñalosa, en entrevista con Blu Radio, pidió, eso sí, un compás de espera porque para él la situación y las acusaciones a Char las "debe resolver la justicia" y "no los integrantes de la coalición".



“Es posible que hagamos un pronunciamiento, pero, por mi parte, creo que es la justicia la que debe definir cualquier responsabilidad. Lo mimo en el caso de Rodolfo Hernández o cualquier otro”, dijo Peñalosa sobre las acusaciones de Merlano a la casa Char, que, según denunció, habría financiado su campaña al Congreso en el 2018.



El exalcalde de Bogotá, dijo dijo que estas declaraciones “le hacen daño” al Equipo por Colombia, pero no por su tinte de si es verdad o no, sino por el escándalo que crea sobre la campaña misma.



Peñalosa dijo en la emisora que durante el recorrido de este fin de semana por algunas regiones del país no se tocó el tema de las denuncias a Char. Recalcó que es la justicia la que debe decidir y actuar rápidamente, si se trata de temas legales.

La mejor manera de culminar el recorrido de hoy por la sabana cordobesa es en Lorica, la tierra que vio nacer a mis padres y me trae gratos recuerdos. Por ella y por todas las regiones del país, vamos a seguir trabajando para transformar a 🇨🇴. ¡Lo vamos a lograr! pic.twitter.com/BiErryJo4s — Alejandro Char (@AlejandroChar) February 6, 2022

“Nosotros no hemos hablado, cuando estábamos en el recorrido salió lo del asunto personal con esta señora. Cuando se cruzan estos temas que ya no son personales, sino legales, de delitos y demás, la justicia tiene que pronunciarse de manera rápida”.



"Es importante seguir en esta campaña. El Equipo por Colombia es una opción que hace, porque los problemas de Colombia se resuelven haciendo. Me parece muy bien que haya prioridad en el tema de la corrupción", aseguró Peñalosa.



En su declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la excongresista Aida Merlano acusó a Char, y a su familia de cometer delitos electorales.



En su declaración, hecha desde Venezuela durante dos días, Aida Merlano entregó su testimonio sobre cómo, de acuerdo con su versión, recibió dinero para la compra de votos y el financiamiento de su campaña.



Además, dijo que la familia de Char la amenazó de muerte para buscar su silencio.

