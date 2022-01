De manos de la presidenta del partido de La U, Dilian Francisca Toro, Enrique Peñalosa recibió este jueves el pasaporte exigido para competir formalmente en la consulta de Equipo por Colombia: el aval de esta colectividad.



En entrevista con EL TIEMPO, Peñalosa habló sobre qué se viene ahora que recibió el aval para ser candidato presidencial. También respondió acerca de la situación que se vive entre Equipo por Colombia y Óscar Iván Zuluaga, quien ya ha rechazado en dos ocasiones la posibilidad de adherirse a esa coalición.



Usted ya recibió el aval del partido de ‘la U’ para competir por la Presidencia, ¿cómo se siente al respecto?

Con este aval de ‘la U’ ahora tengo la posibilidad de participar en la contienda de Equipo por Colombia. ‘La U’ es un partido potente que tiene líderes por toda Colombia, entonces es muy interesante ir a todos los rincones del país y encontrar a concejales, diputados, candidatos al Congreso, que conocen los municipios y saben cuáles son los problemas y, asimismo, tienen propuestas y soluciones.

Usted no ha sido un militante histórico de este partido, ¿cómo se explica entonces su llegada?

Se explica por Equipo por Colombia, donde ya hay un filtro, en el cual estamos personas con afinidades. Dentro del equipo ya veníamos trabajando con Dilian Francisca Toro y cuando no pude recolectar las firmas que se requerían había dos posibilidades: la coalición podía darme el aval o lo podía hacer el partido de ‘la U’. Después de que Dilian decidiera no ser candidata lo conversó con los directivos, con los candidatos al Congreso, propuso mi nombre y me dieron el aval. Pero ya nos habíamos conocido dentro de Equipo por Colombia.

Varios dirigentes y militantes de ‘la U’ nos han dicho que pedirán independencia para votar en la consulta por otro precandidato distinto a usted, ¿qué opina de esto?

A mí me parece perfecto. En la práctica eso es lo que sucede. Los ciudadanos votan por el que quieren y no están amarrados. Pero yo sí espero que los candidatos al Congreso de ‘la U’, a medida que nos vayamos conociendo mejor, vean que en Enrique Peñalosa tienen una excelente opción para la Presidencia, que soy una persona que produce resultados y que encuentren que es bueno hacer recorridos conmigo, pues tengo un reconocimiento nacional.



Voy a liderar e inspirar un equipo de todos los colombianos de todas las regiones. Nuestro gobierno será de SOLUCIONES, como ya lo he demostrado. Vamos a salir adelante juntos, de manera solidaria. Vamos a ganar la Presidencia de Colombia.#UnidosPorPeñalosa pic.twitter.com/atkstz1P4d — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) January 20, 2022

¿Estaba dentro de los que apoyaban un posible ingreso de Óscar Iván Zuluaga a Equipo por Colombia?

Respeto la posición de Óscar Iván Zuluaga, que es un líder importante, y también la del expresidente Uribe. A mí me parece que estas decisiones deben ser tomadas por todo el equipo y ya en este momento lo que quedan es 52 días de campaña y ya no debe haber más discusiones sobre ese tema. Lo cierto es que nosotros, en este equipo, como estamos, tenemos perfectamente la posibilidad de tener más de cinco millones de votos en esa consulta.

Pero, si lo pusieran a elegir en este momento, ¿qué diría?

No me parece el tema más importante. A mí no me parece dramático que llegara a entrar, no estoy en contra; pero de cualquier forma es una decisión de equipo.



¿Y para una segunda vuelta?

Esta es una elección especial en la que hay un riesgo grande de que se descarrile la economía y que se desbarajusten las instituciones. Al final tendremos que sumar de todas maneras personas de distintas coaliciones que compartimos principios fundamentales. En una segunda vuelta, nosotros y los del Centro Democrático, vamos a encontrar muchas coincidencias. Seguramente hasta se encontrarán similitudes con personas de Centro Esperanza.

¿Cómo quedó Equipo por Colombia tras esta polémica con Zuluaga?

Estamos muy bien. A diferencia de otras coaliciones, aquí hay amistad y nos respetamos. Es como un equipo de fútbol, hay que escoger al que tenga más capacidad para meter el gol, pero igualmente todo el equipo se necesita. Tenemos una excelente relación y lo que aspiro es a que hagamos la mayor cantidad de actividades en equipo para que los ciudadanos nos identifiquen como un equipo y así cuando uno de nosotros gane, los votos de los demás, apoyen al ganador para la primera vuelta.



