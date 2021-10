Peñalosa enfrenta con dureza a Claudia López

Enrique Peñalosa, considerado por distinto analistas como uno de los alcaldes que con su gestión hizo dar un enorme salto en el desarrollo de la ciudad, la emprendió con dureza contra Claudia López.



La discusión inició luego de una afirmación de la alcaldesa sobre el Plan de Ordenamiento Territorial (POT): "Yo vine aquí a defenderlos de Peñalosa y los voy a seguir defendiendo", dijo López.



A lo cual el exmandatario manifestó a través de su cuenta de Twitter: "Triste llegar a un cargo solamente a tratar de desmontar todo lo que dejó el predecesor. Aún así, TODO lo que inauguras, Claudia, y todo lo que estás haciendo, es lo que dejamos y no pudiste parar. Como ciudadano te pido #MásTrabajoSerioMenosPopulismo".

Todos los urbanistas coinciden que tu POT,Claudia, le hará un grave daño a los ciudadanos, especialmente a los 800.000 hogares de menores recursos que este expulsa a los municipios aledaños. Triste. #MásTrabajoSerioMenosPopulismo — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) October 13, 2021

Peñalosa afirmó también que López dejó los bogotanos sin posibilidades de contacto con la naturaleza, sin sendero de las mariposas, sin parque alrededor del Embalse de San Rafael y sin cable para llegar a este mismo.



"Quisiste dejar a los bogotanos sin Metro, porque demandaste el que contratamos y se está haciendo; felizmente no lo lograste. Dejaste a los ciudadanos sin troncal Séptima, y ahora con tu POT quieres dejarlos sin la Autopista Longitudinal de Occidente y sin Avenida Ciudad Cali al norte. Todos los urbanistas coinciden que tu POT, Claudia, le hará un grave daño a los ciudadanos, especialmente a los 800.000 hogares de menores recursos que este expulsa a los municipios aledaños. Triste", aseguró el exalcalde de la capital.



Varios frentes de batalla

Gracias a todos los ciudadanos y ciudadanas que han asistido al Cabildo Abierto y dejado sus propuestas frente a este plan de ciudad que es el POT. Desde mañana trabajaremos en responder cada una de ellas y nos volveremos a encontrar el 19 de octubre. #CabildoAbiertoPOT2021 pic.twitter.com/XftHWhsyRR — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) October 13, 2021

La alcaldesa también ha tenido discusiones recientes con el también exalcade de Bogotá y ahora precandidato presidencial, Gustavo Petro, que escaló un inquietante nivel con fuertes señalamientos, de parte y parte.



“Tercera vez que Colombia Humana pierde en su intento de censurarnos por denunciar su irresponsable política de mentir, radicalizar, dividir, no hacer, ni dejar hacer. En vez de congestionar el sistema judicial para acallar, deberían reflexionar y enmendar”, publicó López.



Ante esto Petro, reaccionó: “Has untado de sangre a Bogotá y no calumnio. Tú, sí”.



Claudia López había respondido a quienes acusan a su administración de haber ocasionado un incendio de una invasión en la localidad de Puente Aranda, en medio de un operativo de desalojo la tarde de este viernes 8 de octubre en inmediaciones de la cárcel La Modelo.



“Pese a llamados y decisiones judiciales hay quienes siguen mintiendo para radicalizar hasta infundir violencia. El desalojo en Puente Aranda se apegó a DD. HH. y la Ley. Los residentes decidieron quemar sus antiguos lugares una vez los desocuparon. Afortunadamente no hubo heridos”, explicó la mandataria en su cuenta de Twitter.

