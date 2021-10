¿En qué Enrique Peñalosa dijo que es más de izquierda que Gustavo Petro?

Continúa la riña política entre los exacaldes de Bogotá y hoy precandidatos presidenciales Enrique Peñalosa y Gustavo Petro.



(Lea también: Petro y Peñalosa discuten por obras del metro de Bogotá).



"Esto de derecha e izquierda no sé qué significa aquí en Colombia. Si izquierda significa darle prioridad a la necesidad de los más pobres, soy más de izquierda que Gustavo Petro”, señaló Peñalosa en una entrevista realizada este domingo en el programa radial 'Sala de Prensa BLU', de 'Blu Radio'.



(Le puede interesar: Peñalosa conminó a Petro a abandonar la política y lo retó).

El dos veces alcalde de la capital estaba hablando puntualmente sobre si haría una alianza política para antes de la primera vuelta presidencial, indicando que espera hacer una consulta antes de marzo.



En primer lugar aclaró que "con los colegas candidatos yo espero que hagamos una consulta en marzo antes de la primera vuelta para que lleguemos en equipo. Podríamos tener a Federico Gutiérrez, al candidato conservador, de la U; un grupo con el que compartamos unos principios”, añadiendo que "a mi no me gustaría estar con Robledo, pero sí podía ser una coalición amplia".



(Le recomendamos leer: 'Estoy totalmente tranquilo': Peñalosa sobre los papeles de Pandora).

Si izquierda significa darle prioridad a la necesidad de los más pobres, soy más de izquierda que Gustavo Petro FACEBOOK

TWITTER

Sobre su comentario de Gustavo Petro, Peñalosa quería puntualizar que la alianza que haría no se basaría en ideologías políticas divididas entre 'derecha', 'centro' o 'izquierda'.



De este modo, incluso dijo que estar del lado del uribismo en estos momentos no es muy estratégico y que lo que busca con su candidatura es no generar más polarización en el país.



"Me he enfrentado a candidatos del Centro Democrático, no sé por qué estaría con ellos (…) En este momento creo que no es lo más conveniente en materia de estrategia estar con candidatos del Centro Democrático (…) Creo que en este momento de polarizaron en Colombia no es bueno que nos pase lo que está viviendo Perú políticamente”, añadió.



Por otro lado, arremetió en contra del líder de Colombia Humana en torno al tema de pensiones. “La gente nueva van a tener que pensionarse más tarde, con una mayor edad. Gustavo Petro hace protestas aterradoras, el critica a los fondos de pensiones (…) Las platas de los fondos de pensiones no son de los grandes empresarios, son de los pensionados. Dos terceras partes son rendimientos acumulados que han ganado los trabajadores y no es correcto robarle este aporte a la ciudadanía”, dijo en el espacio radial.



(Además: Claudia López lanzó su plan de salud y dice que será para toda la familia).

No es la primera vez que Enrique Peñalosa dice ser "más de izquierda" que Petro

A finales de junio Enrique Peñalosa habló en el programa ‘Hablemos Claro’, del canal ‘Cablenoticias’, sobre su ideología política y su visión de país.



Al ser cuestionado sobre si su orientación es de izquierda o de derecha, afirmó nuevamente que si la definición de izquierda es la de ‘trabajar más por las personas más necesitadas’, él es más de izquierda que el mismo Gustavo Petro.



“Si la izquierda es trabajar más por los más necesitados, yo soy más de izquierda que Gustavo Petro, mucho más... Porque yo hice muchísimo más legalización de barrios, titulación de viviendas. Mucho más en cuanto a mejorar la velocidad del transporte, contratamos el metro, renovamos totalmente la flota de TransMilenio. Nosotros fuimos los que hicimos las ciclorutas. En colegios ni hablar, yo hice 98 colegios en mis dos alcaldías”, puntualizó.



(Nota relacionada: Continúa rifirrafe entre Petro y Peñalosa por sus gestiones como alcaldes).

Si izquierda significa darle prioridad a los pobres, comparemos quien mejoró más la vida de los pobres, si Gustavo P o yo: 88 colegios, 3 hospitales, parques, renovación flota TransMilenio, Metro, ciclorrutas, legalización de barrios, titulación de viviendas, CEFEs, bibliotecas — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) June 10, 2021

El exalcalde también dijo que en Colombia se cree que ser de izquierda es haber apoyado el proceso de paz, por lo que afirmó que si es por esta razón también puede considerarse un miembro de la izquierda.



“En Colombia, por alguna razón folclórica, alguien decidió que ser de izquierda era estar de acuerdo con el proceso de paz. Yo siempre estuve de acuerdo con el proceso de paz. Si eso es ser de izquierda, pues yo también soy de izquierda, porque lo respaldo y creo que fue bueno para Colombia”, dijo Peñalosa.



A pesar de esto fue enfático en que el tema “de izquierda o de derecha es cuento”, pues lo que realmente importa es quién mejora la seguridad, quién da más empleos y realiza más obras y, al final de cuentas, quién mejora la vida de la ciudadanía.



(Siga leyendo: Pulso entre Gustavo Petro y Enrique Peñalosa por tranvía).



POLÍTICA

Notas relacionadas