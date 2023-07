Enrique Peñalosa, el exmandatario de la capital, señaló este viernes que no será candidato a la alcaldía de Bogotá en las elecciones regionales de octubre.



"Agradezco de corazón a todos los que me han pedido que me lance a la alcaldía. Creo sin embargo, que mi mejor contribución hoy es no generar división entre los que consideramos que los gobiernos de izquierda de @petrogustavo y @ClaudiaLopez le hacen daño al país y la ciudad", señaló en su Twitter.



Peñalosa ya fue alcalde durante dos periodos (1998 a 2000 y 2016 a 2019), y era uno de los nombres que sonaba con fuerza de cara a los comicios de octubre.



Agradezco de corazón a todos los que me han pedido que me lance a la alcaldía. Creo sin embargo, que mi mejor contribución hoy es no generar división entre los que consideramos que los gobiernos de izquierda de @petrogustavo y @ClaudiaLopez le hacen daño al país y la ciudad. pic.twitter.com/kRuUgg0f0L — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) July 28, 2023

Luego de esta confirmación, son seis los nombres que siguen en carrera para llegar al segundo cargo de elección popular más importante del país: Rodrigo Lara (firmas), Carlos Fernando Galán (Nuevo Liberalismo), Jorge Robledo (Dignidad y Compromiso), Juan Daniel Oviedo (firmas), Diego Molano (firmas) y Gustavo Bolívar (Pacto Histórico).

