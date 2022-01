Enrique Peñalosa, quien recibirá el aval de La U para continuar su camino en búsqueda de la Presidencia, se mostró favorable a una futura unión entre la coalición Equipo por Colombia, de la que él forma parte, con Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático, CD.

“Agradezco a Dilian Francisca Toro, presidente de la U y gran líder público, y al partido, el aval para ser candidato presidencial. Espero contribuir también al éxito del partido y sus congresistas”, dijo Peñalosa en referencia al pasaporte que le permite seguir en competencia. Luego detalló sus propuesta hacia el futuro en particular los acuerdos con otros actores políticos.



Zuluaga, el sábado que pasó, había roto las conversaciones para llegar a una alianza con la coalición de centro derecha Equipo por Colombia al contar en público que se sentía maltratado.



Peñalosa, por su parte, dijo este martes que si bien hay diferencias como por ejemplo que todos los miembros de Equipo por Colombia votaron sí en el plebiscito que buscaba refrendar los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc, también destacó que en el futuro debe haber consensos entre las fuerzas que quieren sacar “adelante a Colombia”.



“En la elección presidencial los ciudadanos no escogerán entre izquierda y derecha, sino entre los que hablan y los que hacen”, argumentó Peñalosa.



“Nosotros estamos más en el centro. Pero más allá de discusiones de derecha e izquierda, lo que debemos plantear es de si queremos elegir a personas que hacen o escoger a personas que hablan”, escribió en sus redes sociales.



Peñalosa, exalcalde de Bogotá, habló en Blu Radio en donde afirmó: "Aquí de lo que se trata es de sacar a Colombia adelante. Invito a los colombianos en pensar en más que quién ha hecho cosas que le mejora de verdad la vida a los ciudadanos, con seguridad, con salud, con educación. Ese es el tema de esta campaña. ¿Queremos alguien que hable o alguien que haga? ", preguntó.



Según el exalcalde, "en algún momento" o "en segunda vuelta" se tendrán que concretar alianzas políticas y dejó la puerta abierta al uribismo o incluso también a la Coalición Centro Esperanza.



"Respeto la decisión de Óscar Iván Zuluaga, en la democracia hay diferencias, pero nosotros hasta donde entiendo todos votamos por el sí al acuerdo de paz, para mí es de máxima importancia, pero yo creo que al final todos tendremos que unirnos, también con Centro Esperanza, con Alejandro Gaviria o Juan Manuel Galán u Óscar Iván Zuluaga. Las personas que no creemos en el odio, sino en la unión de los colombianos", afirmó Peñalosa en la emisora.



Según Peñalosa, la coalición Equipo por Colombia está más al "centro" político que el Centro Democrático.



"Creo que la derecha más claramente está en el Centro Democrático. Nosotros estamos en un centro, aquí hay centro, centro derecha en este equipo. Es más, un equipo de centro y son esas sutilezas de la política. Siempre he dicho que más importante que esas discusiones de izquierda o derecha es quién produce resultados", sostuvo.



POLÍTICA