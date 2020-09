Así va la imagen de los presidenciables 2022.

Esta semana se conoció la encuesta bimensual de Gallup en la que, entre otros temas, preguntó por la imagen que tienen los colombianos alrededor de algunas personas que hoy pueden considerarse como presidenciables.



Si bien faltan dos años para las elecciones, la imagen entre los colombianos puede ser un punto de partida para algunos de los que no se descarta podrían estar en la lista de aspirantes a la Casa de Nariño en el 2022.



Entre todos los presidenciables por los que preguntó Gallup el que aparece con la mayor favorabilidad es el excandidato presidencial Sergio Fajardo, con el 43 por ciento, dos puntos menos que hace dos meses. Su desfavorable está en el 23 por ciento.



Si bien el exsenador Juan Manuel Galán hasta ahora está mirando su eventual aspiración, la opinión positiva que se refleja en la encuesta puede animarlo. El 43 por ciento dijo tener una imagen favorable de él, mientras que la negativa solo es del 16 por ciento.



Mientras tanto el senador Gustavo Petro, quien en las pasadas elecciones presidenciales obtuvo un poco más de 8 millones de votos, tiene una imagen positiva del 34 por ciento, aunque el 49 por ciento lo ve con ojos diferentes.



Para nadie es un secreto que la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, ha tenido aspiraciones para llegar a la Casa de Nariño. Según la encuesta, el 33 por ciento, cuatro puntos más que hace dos meses, tiene una imagen positiva de ella. Pero el 45 la tiene desfavorable.

Tras dejar la alcaldía de Medellín, con una buena imagen, el exacalde Federico Gutiérrez se ha estado mostrando como un eventual aspirante presidencial. Su imagen favorable está en el 29 por ciento y la desfavorable en el 12 por ciento.



Si bien el ministro de Defensa, el uribista Carlos Holmes Trujillo, no ha dicho que quiere aspirar a la Presidencia en 2022, sus copartidarios lo dan como un hecho. Tiene un favorable de 27 y un desfavorable de 26.



Entre los presidenciables por los que consultó Gallup está el senador del Polo Jorge Enrique Robledo, sobre quien el 26 por ciento de los encuestados dijo tener una opinión favorable. Su desfavorable es del 19 por ciento.



El exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, a quien se incluye siempre en la baraja de precandidatos, tiene una favorabilidad del 20 por ciento. Aunque el 33 por ciento de los encuestados no lo ven de la misma manera.



En el listado consultado por Gallup también está el procurador Fernando Carrillo, quien podría tener aspiración presidencial para el 2022. Su favorabilidad es del 18 por ciento y su desfavorabilidad es del 13 por ciento.



En la encuesta igualmente se preguntó por la favorabilidad del exviceministro Rafael Nieto, quien no ha descartado su intención de ser nuevamente aspirante presidencial por el Centro Democrático. El 8 por ciento tiene una opinión favorable de él, y la misma cifra tiene una opinión desfavorable.



Por ahora es muy incierto saber si el exvicepresidente Germán Vargas Lleras estará en el partidor del 2022, pero es un nombre para tener en cuenta. En la encuesta su opinión negativa es del 50 por ciento, siete puntos menos que hace dos meses, y la positiva del 26, seis puntos más que en la medición pasada.



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET

Ficha técnica

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: INVAMER S.A.S., para su venta por suscripción.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: recursos propios de INVAMER S.A.S.

OBJETIVOS: medir la favorabilidad y aprobación del Presidente, personajes e instituciones en Colombia. Conocer la opinión pública sobre hechos de actualidad. Evaluar la opinión que tiene la gente en general de Colombia y del Presidente Iván Duque Márquez. Medir el concepto de la gente frente a problemáticas colombianas actuales.

Observar el nivel de aceptación de la gente respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento. Realizar una evaluación general en las principales ciudades del país sobre la labor del alcalde respectivo y la forma como la gente está percibiendo su ciudad.

UNIVERSO: hombres y mujeres de 18 o más años, de todos los niveles socio-económicos, residentes en: Bogotá (5.479.011), Medellín (1.813.155), Cali (1.374.126),

Barranquilla (810.019) y Bucaramanga (390.351), para un total de 9.866.662 personas, según Censo 2018.

MARCO MUESTRAL: para la realización de este estudio se implementó una metodología llamada marcos duales, es decir, se hace uso de dos marcos muestrales (línea fija y generación de números celulares), para seleccionar a las personas. El cubrimiento telefónico en las 5 grandes ciudades, según censo del DANE, es del 85%. Los hogares con línea telefónica son: Bogotá 1.586.841, Medellín 624.376, Cali 409.353, Barranquilla 153.256 y Bucaramanga 134.132. Total 2.907.958. Para el marco de línea celular se

cuenta con un marco de números aleatorios generados por Invamer.

TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA: 1.200 encuestas (800 telefonía fija y 400 telefonía celular) distribuidas de la siguiente manera: Bogotá 400 encuestas (240

telefonía fija y 160 telefonía celular), Medellín 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular), Cali 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular),

Barranquilla 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular) y Bucaramanga 200 encuestas (140 telefonía fija y 60 telefonía celular); además de la distribución por

niveles socio-económicos de manera proporcional a la población. Para ajustar la muestra total al tamaño real del universo de cada ciudad, se aplican factores de

ponderación.

SISTEMA DE MUESTREO: se llevó a cabo un muestreo probabilístico por etapas dependiendo del tipo de marco muestral. Para el marco de telefonía fija, primero se

realizó una selección aleatoria sistemática de hogares con telefonía fija y posteriormente se realiza una selección aleatoria simple de una persona de 18 años o más. Para el marco de telefonía celular se llevó a cabo una selección aleatoria de personas mayores de 18 años.

MARGEN DE ERROR: los márgenes de error dentro de unos límites de confianza de un 95%, son: para el total de la muestra de las 5 ciudades +/- 2,83%; para el total de la

muestra de Bogotá +/- 4,90%; para los totales de las muestras de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga +/-6,93%.

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas telefónicas asistidas por computador (CATI).

FECHA DE RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: del 22 al 31 de Agosto de 2020.

NÚMERO DE ENCUESTADORES: se emplearon 87 encuestadores.

MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 15% de las mismas.

TEMAS A LOS QUE SE REFIERE: opinión pública sobre gobernantes, personajes, instituciones y hechos de actualidad.

TASA DE RESPUESTA: la tasa de respuesta para teléfonos fijos fue del 12,79% y para celulares del 8,55%. Esta tasa refleja el número de unidades de muestra que

completaron el cuestionario, como porcentaje del número de unidades de muestra elegibles.

PERSONAJES O INSTITUCIONES POR LAS CUALES SE INDAGÓ: referirse al cuestionario.

PREGUNTAS CONCRETAS QUE SE FORMULARON: referirse al cuestionario.​