Claudia López y Gustavo Petro, una historia de amores y odios

La historia entre la candidata a la alcaldía de Bogotá Claudia López y el senador y jefe de la Colombia Humana, Gustavo Petro, está entre el amor y el odio.

La relación entre dos de los máximos exponentes de los movimientos de izquierda y centro del país no puede estar en un punto neutro.



Así quedó en evidencia este martes después de que el excandidato presidencial y senador Gustavo Petro anunció a través de Twitter que no acompañará a López en la campaña para la alcaldía de Bogotá, pese a que habían tenido ciertos acercamientos que habrían dejado a la candidata de la Alianza Verde con mucha fuerza para los comicios.



Pero Petro nunca estuvo muy convencido de acompañar a la exsenadora para esta contienda, pues esta manifestó en varias oportunidades que en caso de ser elegida continuará con el proyecto del metro del actual alcalde, Enrique Peñalosa, que es elevado.



López ha insistido que sería un error volver a empezar este proyecto desde cero.



“Mientras una candidatura no sea capaz de defender lo que más podría ayudar a Bogotá en la tragedia de su movilidad, un poderoso metro subterráneo de alta capacidad, y no una excusa para meter más buses que llevan a la indignidad a la ciudadanía, no puedo acompañarla”, trinó Petro al mediodía de este martes.

Así las cosas, Petro le dará su bendición a un candidato del llamado progresismo, entre quienes están el concejal Holman Morris y su exsecretario Jorge Rojas.



Esta negativa de acompañar a López por parte del jefe de la Colombia Humana va en contravía de lo que sucedió hace un año, cuando Petro competía para llegar a la presidencia con el candidato del uribismo, Iván Duque.



Después de la derrota de Sergio Fajardo, con quien iba López, en la primera vuelta presidencial, ella y Antanas Mockus se unieron a Gustavo Petro e hicieron 12 compromisos en un mármol.



La exsenadora aseguró en su momento que unía al candidato de Colombia Humana, con quien tenían “diferencias políticas (...) pero no éticas y eso ya es mucho”.



El día de la oficialización de la unión, López dijo frente de la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, también conocida como iglesia del Voto Nacional, en la localidad de Los Mártires en el centro de Bogotá que "esta iglesia se empezó a construir al término de la guerra de los mil días. Representa por la unidad del país a pesar de los conflictos, por eso es el escenario que hemos escogido para compartir este anuncio”.

La reunión tuvo lugar en el apartamento de Ángela María Robledo. Foto: Twitter: @angelamrobledo

Si bien algunos sectores de derecha tildan a Petro y a López de ser de izquierda, lo cierto es que a Claudia no se le puede considerar en ese extremo. López hace parte de un centro-izquierda, por lo que no está de acuerdo con todas las políticas de Petro.



Por ejemplo, cuando hace un año se unieron para las elecciones presidenciales, lo hizo comprometerse a respetar el derecho a la propiedad privada, que era uno de los principales temores que tenía la derecha en caso de que Petro llegara a la Presidencia.



Pero tras la derrota en la segunda vuelta, que le permitió a Iván Duque llegar a la Casa de Nariño, López y Petro tomaron distancia y solo coincidieron en algunos temas relacionados con la defensa de la paz.



Además, la candidata a la alcaldía de Bogotá estuvo alejada de la vida política, pues se fue para Estados Unidos a terminar un doctorado.



Los ánimos entre los dos líderes políticos comenzaron a cambiar por culpa del metro. Petro insiste en que él dejó un proyecto con estudios y debe ser subterráneo, pero López mantiene su postura con respecto al proyecto que recibirá el futuro alcalde de Bogotá.



A esto se suma que hace unos días la exsenadora comparó a Petro y a Peñalosa con los Pepes, el grupo paramilitar de los 90 que le hizo la guerra al narcotraficante Pablo Escobar.



“Los ‘pepes’, Petro y Peñalosa, tienen destrozada a Bogotá estos ocho años”. El senador respondió: “Con el debido respeto Claudia, entre los llamados pepes estaba alias don Berna, que tiene más relación con Fajardo que conmigo”.

En esta relación hay otra persona involucrada: Sergio Fajardo. Petro no le perdona a Fajardo que no se unió a él en la campaña para la segunda vuelta presidencial y le ha recriminado en varias oportunidades que por su culpa Iván Duque lo derrotó.



A esto se suma que Fajardo, quien obtuvo 1’240.799 en la primera vuelta presidencial en Bogotá e incluso superó en votos a Petro, apoya a Claudia López en la campaña para la alcaldía de Bogotá.



Pero esta historia no ha terminado. Estos dos líderes políticos podrían volverse a aliar si se trata de un tema por defender la paz o incluso en una futura contienda presidencial. Eso sí, para esto, Claudia López tendría que poner distancia de Fajardo.



