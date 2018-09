Encuentros y desencuentros de Duque y su bancada

Cuarenta y siete días después de comenzar el gobierno del presidente Iván Duque, hay una larga lista de encuentros y desencuentros entre el mandatario y su bancada, la del Centro Democrático, lo cual ha generado todo tipo de interpretaciones de diversos sectores de opinión.

El hecho es inédito, en especial porque el país no había visto en tiempos recientes este tipo de relación entre un presidente y sus congresistas, los cuales usualmente eran unos aliados naturales a la hora de empujar los proyectos de ley y de reforma constitucional de iniciativa oficial.



La historia de los desencuentros comenzó menos de dos semanas después de la posesión presidencial, el 22 de agosto, cuando el expresidente Álvaro Uribe radicó un proyecto de ley para fijar nuevas condiciones en el aumento del salario mínimo.



Según la iniciativa, el jefe de Estado podría incrementar, por una sola vez, el salario mínimo mediante decreto y, para evitar el riego inflacionario, el dinero producto del aumento no circularía sino que se consignaría en los fondos de cesantías durante un tiempo.



El Ministerio de Trabajo y el mismo presidente Duque han guardado silencio sobre esta iniciativa y parecen tener su propia ruta para manejar la materia.



Un segundo desacuerdo se dio con la consulta anticorrupción del pasado 26 de agosto, la cual el presidente Duque apoyó con entusiasmo, pero la bancada de su partido no tanto.



Congresistas como la senadora Paola Holguín la calificaron de “inocua” y con “fallas desde el comienzo”.



Precisamente, uno de los puntos, reducir o congelar –como finalmente se propondrá– el salario de los congresistas, generó el rechazo de miembros del partido de Duque como el presidente del Congreso, Ernesto Macías.

Yo no defiendo mi salario, sino que la Constitución preestablece un salario para el periodo, entonces no se puede reducir ni congelar el salario a un servidor público en medio de su periodo FACEBOOK

TWITTER

“Yo no defiendo mi salario, sino que la Constitución preestablece un salario para el periodo, entonces no se puede reducir ni congelar el salario a un servidor público en medio de su periodo”, dijo Macías, quien consideró “populista” la propuesta.

El IVA

La posibilidad de ampliar la base del IVA, incluso a productos de la canasta familiar, fue uno de los desacuerdos más relevantes, ya que en este intervino directamente Uribe.



Mientras que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha hablado en diferentes escenarios de esa posibilidad, Uribe notificó que en su bancada no se apoyará “ningún IVA a la canasta familiar”.



La crisis venezolana también ha estado presente. Uribe ha dicho que “los soldados de Venezuela no deberían apuntar hacia Colombia, al país hermano, deberían apuntar hacia el Palacio de Miraflores”, mientras que Duque declaró no ser “amigo de salidas belicistas” para solucionar esa problemática.



Y el más reciente episodio se dio con la reforma de la justicia, para la cual el Gobierno radicó un proyecto y la senadora Paloma Valencia y diez congresistas del Centro Democrático, otro.



Aunque la lista de desencuentros parece extensa, también lo es la de coincidencias, entre estas la cerrada defensa al ministro Carrasquilla ante los señalamientos de algunos sectores opositores.



“Alberto Carrasquilla es un hombre probo”, dijo Uribe en una debate contra el ministro en el Senado, y al día siguiente Duque afirmó que si viera que en “algún miembro del Gobierno hay un mal manejo, una señal turbia”, sería “el primero en reclamarles”.



En cuanto a las tres reformas de la justicia que hay en el Congreso, Uribe terminó anunciando que apoyaría la del Gobierno.

“Apoyaremos la reforma a la justicia del Gobierno; entendemos que no saldrá la magnífica idea de la senadora Valencia para que haya una sola corte, pero seguiremos proponiendo la reflexión pública porque los partidos no se pueden agotar”, escribió Uribe en su cuenta de Twitter.



Al final queda demostrado que hay una relación inédita entre el Presidente y su bancada, la cual no quiere decir que haya una ruptura, sino que los colombianos tendrán que acostumbrarse a ver este nuevo relacionamiento político.

El surgimiento de un ‘partido de opinión’

La senadora por el Centro Democrático Paloma Valencia tiene la tesis de que el país está viendo un hecho novedoso con el Centro Democrático, que es la existencia de un “partido de opinión”. En diálogo con Blu Radio, Valencia afirmó que no cree que “proponer ideas” sea estar “saboteando algo”.



“Nosotros somos congresistas de opinión y tenemos ideas y las defendemos”, afirmó la congresista.



Su referencia se dio a raíz de la presentación de un proyecto de reforma de la justicia diferente al del Gobierno, el cual terminó al final del día acumulándose o uniéndose con los otros dos que había.



POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com.co

En Twitter: @PoliticaET