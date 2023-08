Este miércoles, el ministro Luis Fernando Velasco les envió un duro mensaje a los gobernadores del país, quienes hace pocos días le hicieron un llamado al Gobierno Nacional para poder hablar sobre la violencia que se está viviendo en el país de cara a las elecciones.



"Dejemos de ser hipócritas, en este país quienes estamos en la actividad política tenemos nuestro corazoncito, y cada uno de nosotros empujará para algún lado. Le pido a los gobernadores que el tema de la seguridad, mas que un tema electoral, sea un tema de debate nacional pausado", agregó.



El gobernador del Quindio Roberto Jairo Jaramillo, quien además es el presidente de la Federación Nacional de Departamentos, en entrevista con EL TIEMPO, le respondió a Velasco.



¿Cómo reciben la respuesta del ministro Velasco?



Lamentamos las declaraciones del Gobierno después de que la voz de las regiones se levantó con un documento respetuoso y responsable. Estamos hablando de la realidad. Miremos lo que pasa en Catatumbo y Nariño, sigue el derramamiento de sangre.



El término hipócritas para los gobernadores es un término lamentable del gobierno. Es una falta de respeto frente a nosotros como autoridades, elegidos legítimamente como agentes constitucionales en los departamentos.



Estamos hablando de una agenda nacional y un tema de seguridad que nos compete a todos. 52 masacres de enero a junio, dice la Onu. El mismo ministro de Defensa habla del incremento impresionante de secuestros, reclutamiento de menores, bombas, asesinatos de policías y soldados. ¿A qué estamos jugando? Estamos hablando de cosas serias y contundentes.

No hay hipocresía por parte de los gobernadores (...) La decepción y la desmotivación que produce esta respuesta del Gobierno Nacional es una bofetada a las regiones.

El ministro dice que este debate sobre la situación de seguridad se debe llevar de una forma más pausada...

Lamentable que hable de que debemos llevar una agenda pausada. ¿Pausar qué? ¡Por Dios! Hoy estamos viviendo una situación critica en el país, crítica de desangramiento, crítica de narcotráfico y grupos al margen de la ley que siguen paseándose en el país como si nada. Estamos retrocediendo años de ingrata recordación para los colombianos como hace 20 años.



Lamentamos que esa sea la respuesta del Gobierno. Lamentamos que el Ministro del Interior hoy se refiera a los gobernadores como hipócritas.



Nosotros vamos a seguir haciendo agenda. Lo único que hemos querido es construir, sentarnos, dialogar, que nos escuchen. Que sepan lo que pasa en las regiones. La desconexión con las regiones es total. Esto no puede seguir pasando.

¿Entonces definitivamente no han logrado entablar una comunicación con el presidente Petro?

Esto nunca había pasado en el país. Los gobernadores no tenemos acceso a comunicarnos con el Presidente. No tenemos acceso a las directrices claras de la paz total. Como vocero de los gobernadores lamentamos profundamente las declaraciones que son salidas de contexto, de la realidad y lamentables para un país que hoy les está reclamando de manera cruda de que se actúe. No podemos perder más vidas en el país y niñas y niños que deberían estar estudiando y están siendo reclutados.

El ministro además aseguró: "No me parece prudente que los gobernadores en periodo electoral, algunos con candidatos propio, quieren convertir este tema (de seguridad) nacional en uno electoral". ¿Qué opina?

No entendemos. Acá no hablamos de temas electorales, estamos hablando de lo que está pasando en las regiones. ¿El ministro no ve las noticias de lo que pasa en Nariño, Cauca o Catatumbo? Por Dios. ¿Esto es un tema electoral o nacional? Nuestra agenda es nacional, juiciosa. Nunca hemos sido groseros. Cuando hablamos de libertad y orden nunca fuimos groseros. Queremos un país en libertad donde nos podamos movilizar tranquilamente. Pero necesitamos orden. Acá no hay golpes blandos y muchos menos hipocresía por parte de los gobernadores y gobernadoras del país.



Ahora bien, el doctor Velasco cuando era senador hacía unos debates grandísimos con el incremento de la gasolina. ¿Dónde está la hipocresía ahora que hemos subido la gasolina más de 4.000 pesos y no hay ninguna debate? ¿De quién estamos hablando: hipocresía del Gobierno o de los gobernadores?

¿Han obtenido alguna respuesta por parte del Presidente?

Esta es la primera respuesta que tenemos del Gobierno Nacional. Soy el vocero de los gobernadores y hay un alto consejero para las regiones desde mayo, la doctora Nancy. nunca me he comunicado, no tengo su número. Ninguno de los gobernadores, por primera vez en la historia del país, tiene acceso directo con el Presidente. La desarticulación del Gobierno nacional es absurda. Lo que está pasando en las regiones no quiere ser escuchada. Esto es preocupante. La respuesta es una bofetada. Llevamos tres años y medio al frente de los departamentos, sabemos lo que estaba pasando y lo que pasa ahora. No hay alguien que conozca mas lo que pasa en los departamentos que los gobernadores.

La Defensoría aseguró este martes que hay al menos 380 municipios en riesgo alto de cara a las elecciones. ¿Dónde está la situación más crítica?

Cruzamos información en junio con la Defensoría, Regsraduria, Procuraduria, Policía y Ejercito. En ese momento teníamos información de cerca de 100 municipios, ahora son más de 300. ¿Qué está esperando el Gobierno? ¿Cuál es la pausa que está pidiendo el Gobierno? No entendemos a qué se refieren, o entendemos los vacíos y las improvisaciones de la paz total en el país.

Hablando de paz total, ¿cómo ve usted este proceso? Hay regiones que antes no estaban golpeadas por la violencia y ahora las agresiones han aumentado, como el caso de Huila.

Tolima está en una situación critica. Sucre, Norte de Santander, Meta, Arauca, Valle, Cauca, Nariño. Hay regiones que estaban completamente calmadas y ahora no. El mapa de calor de la Gobernación alarma al ver cómo se va incrementando. Tenemos preocupación, estamos a dos meses y medio de las elecciones y hay sitios donde no se va a poder ejercer ese derecho hermoso y constitucional que tenemos de elegir y ser elegidos. Cuando hablamos de eso, no es una agenda electoral, no estamos haciendo un debate electoral con la situación de seguridad. Estamos advirtiendo que no se van a poder elegir ni ser elegidos muchos de los candidatos en distintos municipios. El día que se pierda el derecho a la democracia, ¿en qué estamos? ¿queremos llegar a lo que está viviendo Ecuador? ¿Es eso lo que quiere el Gobierno?

¿Estamos a tiempo de corregir esta situación y disminuir la violencia de cara a las elecciones?

Si nadamos para el mismo lado podemos. Hay que tener directrices claras. los grupos al margen de la ley no pueden aprovecharse de la generosidad del Gobierno entre los diálogos. Estamos con la disposición. Tenemos las mejores intenciones por el bien del país, todos queremos la paz total, pero en estas condiciones no vamos a llegar a ninguna parte.



Si están esperando a que lleguen los nuevos gobernadores y alcaldes van a perder año y medio del Presidente, le pedimos que nos escuche, que nos sentemos. Estamos a tiempo de poder trabajar del mismo lado. Que no se les olvide que somos agentes constitucionales del Presidente en cada una de las regiones y fuimos elegidos legítimamente.

¿Han hablado con el ministro de Defensa?

Tuvimos un encuentro con él en junio. él mismo fue el que anuncio en idas apsados el icnremento de secuestros. Estamos hiperdiagnosticados, pero no tenemos tratamiento. Nos estamos enfermando. Sabemos qué enfermedad tenemos, pero no estamos usando los medicamentos que debemos usar. Le pedimos al Gobierno que por favor actúe, que no espere a que esto se salga mas de las manos.



Trabajemos para el mismo lado. Yo le clamo al gobierno no más división. La campaña ya pasó. Trabajemos para el mismo lado o este país no podrá funcionar.



Con estos términos desobligantes que usa el ministro cada vez se dificulta mas la interlocución pobre que tenemos después de tres días que sacamos el comunicado. La respuesta fue a la ligera. Al Gobierno le pedimos respeto, cordura, mesura y prudencia en sus palabras.

El registrador Alexander Vega aseguró que si no se salvan las territoriales de forma conjunta, las elecciones en Cauca se podrían aplazar...

Esperemos que esto no suceda. Estamos a tiempo, por favor. No podemos perder ese derecho tan hermoso a elegir y ser elegidos. Estamos a tiempo de actuar. Tenemos los datos, la Registraduría los tiene, la Defensoría, la Policía, el Ejército, la Procuraduría, la Fiscalía y osotros. todos cruzamos la información. Sabemos quienes estan siendo amenazados, quienes se han retirado de sus campañas.



También le respondo al Ministro del Interior. Yo vengo de un departamento donde no hay guerrilla, no hay paramilitares, no tengo interés en el tema electoral. Estoy hablando por todos los gobernadores. Estamos a tiempo. lo dice todo el mundo, el único que no quiere escuchar es el gobierno nacional. No más oídos sordos, Presidente. Estamos con la mejor intención de trabajar.



Estamos a tiempo de sentarnos, de dialogar y que por favor se tomen decisiones con las inquietudes que tenemos nosotros. No nos pueden descargar las obligaciones que tenemos los gobernadores, los ciudadanos nos piden a gritos que actuemos.

¿Qué le dicen a usted los otros gobernadores?

El chat de gobernadores se debería llamar quejas y reclamos, lamentos y gemidos. no sabe el dolor que se siente ver la angustia que tienen los gobernadores cuando sienten esta impotencia de ver lo que está pasando en sus departamentos y no hay una respuesta clara del Gobierno Nacional. Es lamentable lo que pasa. Seguiremos unidos trabajando por el país. Tenemos un derecho ganado en las urnas.



Aquí estamos con la mejor disposición, pero con mucha decepción, dudas y vacíos.

¿Cuál es su llamado al Gobierno?

​Prudencia, cordura, contundencia y hechos reales. El país no resiste mas inseguridad. Esto se está saliendo de las manos. Le pido prudencia al gobierno con sus palabras. Hemos hecho reclamos con altura. Hemos hecho cumbres donde han sido invitados. Con groserías y refiriéndose como hipócritas a los gobernadores no se construye la paz total.

Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA