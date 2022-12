Todo indica que las relaciones entre los expresidentes Iván Duque y Álvaro Uribe son distantes. Fuentes cercanas a los dos aseguran que es muy escasa la comunicación entre ambos. Y para los duquistas, el Centro Democrático ignora a Duque y a Uribe lo están indisponiendo contra él.

Con empresarios de EE. UU.

Aunque el miércoles estaba prevista una reunión, en la Casa de Nariño, del presidente Gustavo Petro con cerca de 20 empresarios de Estados Unidos y la Cámara de Comercio Colombo Americana, y a la que el mandatario no pudo llegar por su agenda en Medellín, en el encuentro sí estuvieron el ministro de Comercio, Germán Umaña, y la ministra de Salud, Carolina Corcho. Los empresarios aprovecharon para resolver inquietudes especialmente en los planteamientos de salud y recibieron de la ministra la disposición para que en el proceso de reforma que se alista participe con propuestas

el sector privado.

Van a revisar todo

La Unidad Nacional de Protección anunció que, luego de que se confirmó que algunos carros que eran contratados como blindados no lo eran, va a revisar la totalidad de los vehículos que tiene adscritos la entidad. Ven como un riesgo que les alquilen como blindados carros que no lo son.

La conversación Fajardo-Robledo

Los acercamientos entre Dignidad (del exsenador Jorge E. Robledo) y Compromiso Ciudadano, que lidera el excandidato presidencial Sergio Fajardo, van por muy buen camino. Han hablado de revisar estatutos e incluso a cambiar el nombre del partido. Las discusiones entre los dos sectores deben terminarse este mes o en enero por tarde.

Libro de Macías

Entre la espada y el cambio es el título del nuevo libro del expresidente del Congreso Ernesto Macías, que será publicado por Planeta. El texto estará disponible en las librerías a partir del próximo 20 de diciembre. Es una mirada de los 100 primeros días del gobierno del presidente Petro desde el ojo de un opositor. Habla de la oposición, de los partidos que se plegaron a la coalición de gobierno, y de las reuniones de Petro con Uribe.

Ernesto Macías, exsenador del Centro Democrático Foto: Diego Caucayo

Petro y el Eln

El presidente Gustavo Petro reveló lo que piensa sobre la negociación con el Eln durante una entrevista con el director de Noticias RCN y columnista de este diario, José Manuel Acevedo, la cual se emite esta noche. Ante la pregunta sobre si esta vez esa guerrilla sí va a firmar la paz, Petro dijo: “Yo no puedo dar esa garantía. Todos tenemos dudas. Incluido yo. Ellos también (…) lo que se trata es de construir confianza”.

Todo por la liga femenina

El Ministerio del Deporte se la está jugando a fondo para que la liga de fútbol femenino sea una realidad. Al parecer, una empresa que se dedica a promover torneos y a transmitirlos por televisión quiere financiar la liga. La apuesta de esa cartera incluso es que haya un piso mínimo de sueldo para las jugadoras, de 500 dólares mensuales. El ministerio, mientras tanto, avanza en un proceso de reorganización. Denuncian que, por ejemplo, encontraron más de 160 asesores con sueldos superiores a los 10 millones de pesos mensuales.

La molestia sigue

Tras el desplante que les hizo esta semana el presidente Gustavo Petro, quien citó a los magistrados de las altas cortes para la posesión de dos togados y de paso los invitó a una cena en la Casa de Nariño, a la que nunca llegó, un grupo de magistrados evalúan la posibilidad de adoptar tres medidas: no volver a ningún acto protocolario de la Casa de Nariño, que el Presidente no vuelva a posesionar a los magistrados y no volver a invitar a Petro a los encuentros de las altas cortes. Para ellos, lo que les hizo el jefe de Estado fue una afrenta.

Récord

El pasado fin de semana se protocolizó en Cartagena un récord histórico. Resulta que la Cámara Colombiana de la Infraestructura congregó allí, justo en el Centro de Convenciones, a 3.500 personas, encabezadas por el presidente Petro y el expresidente de España Felipe González. El hecho podría pasar desapercibido, si no fuese porque dicho récord se registra, justamente en uno de los momentos políticos y sociales más retadores de la historia del país, acompañado de una muy compleja situación económica. Moraleja: la infraestructura le apuesta con ilusión y optimismo al progreso de la Nación.



