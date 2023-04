Los nuevos directores de la Cámara de Comercio de Bogotá solicitaron recientemente renuncias en las empresas vinculadas a dicha entidad, en especial en Corferias. Así las cosas, se verán allí caras nuevas, lo que sucede justo después de que Fitur, la feria de turismo más grande del mundo, que se realiza en España, le otorgó a Corferias la concesión para ser sede de este evento a nivel latinoamericano.



Sin candidato



En el Valle del Cauca, sectores alternativos le habían pedido al consejero presidencial para las Regiones y hoy director (e) de la UNGRD, Luis Fernando Velasco, que se lanzara a la Gobernación para competir contra Dilian Francisca Toro, baronesa electoral del departamento. Sin embargo, a Velasco no le sonaba mucho la idea, pues no quería dejarle el cargo tirado a Petro y, ahora, no puede aspirar, pues quedó inhabilitado luego de la expedición del decreto que lo nombra director (e).

Luis Fernando Velasco, hoy director (e) de la UNGRD. Foto: UNGRD

Llegan a Colombia

El proceso de paz con el Eln podría tener su próximo ciclo en Colombia. La idea es acercar los diálogos al país, que los siente distantes y tiene muchas dudas por el actuar de la guerrilla en los últimos días. Pero también se habla de ahorrar plata, pues los vuelos y los hoteles lujosos en los que se hospedan no le salen nada baratos al Estado.

El ‘articulito’ del Plan de Desarrollo

Ha llamado la atención un artículo que fue aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo que busca cambiar las reglas de la revisión técnico-mecánica de los carros nuevos. Los representantes liberales Jezmi Barraza y Álvaro Monedero lograron que se incluyera una proposición para que los carros nuevos sean revisados a los cinco años y no a los seis, como sucede actualmente. Incluso, pretendían que fuera a los 4, pero el Gobierno no lo aceptó. Esto significaría millonarias ganancias para los CDA, pero el ‘articulito’ pasó desapercibido y no tuvo mayores debates durante el trámite en las comisiones económicas. Habrá que esperar si las plenarias lo aprueban.

Radicación del Plan Nacional de Desarrollo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

No hay interés



La dirección de Talento Humano de la Cancillería ha abierto en tres oportunidades una convocatoria para que los diplomáticos de carrera próximos a alternar se postulen para trasladarse a los consulados de Caracas, San Antonio, San Cristóbal y Maracaibo en Venezuela. Sin embargo, el proceso no ha sido efectivo porque al parecer no ha despertado interés el llamado y no se han registrado postulaciones. Por otro lado, desde el sindicato han demandado los nombramientos de provisionales que se han hecho en ese país y que han apoyado la reapertura de las relaciones diplomáticas con ese país.

¿En qué anda Iván Duque?

El expresidente Iván Duque se ha dedicado en los últimos meses a dictar conferencias en diferentes países de la región, pero hoy le está dedicando gran parte de sus energías a la promoción de la Fundación Innovación para el Desarrollo I+D, que será un centro de pensamiento y acción dedicado a la formación de líderes y diseñar propuestas para la defensa de la democracia, las libertades económicas, la acción climática y el emprendimiento.

Expresidente de Colombia, Iván Duque. Foto: EFE

Molestos con Roy



En el Pacto Histórico siguen muy molestos con Roy Barreras no solo por lanzar su partido, La Fuerza de la Paz, también por lanzar candidatos. Algunos sectores de esta coalición consideran que se apresuró porque, pese a que él ha manifestado estar comprometido con el Pacto, dicen que habría podido esperar para lanzar precandidatos del Pacto, así como candidatos, y no a nombre propio. En la coalición dicen que si bien están avanzando en las regionales y mirando posibles precandidatos, hoy la prioridad son las reformas.

REDACCIÓN POLÍTICA

