¿Quiénes serán presidentes de la Constitucional y el Consejo de Estado? / En Secreto

Al cierre del año judicial se perfilan los nombres de los próximos presidentes de las altas cortes. A la Corte Constitucional llegará el jurista manizalita, experto en derecho penal, José Fernando Reyes. A la Corte Suprema de Justicia, otro penalista, el magistrado Gerson Chaverra. Y al Consejo de Estado llegaría Milton Chaves, miembro de la Sección Cuarta.



La posesión de Vladimir



El presidente Gustavo Petro y el magistrado Vladirmir Fernández, en el acto de posesión. Foto: Cortesía Presidencia

El exsecretario Jurídico de la Presidencia Vladimir Fernández se posesionó el viernes como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Lo curioso es que no quería asumir todavía, pues su llegada al alto tribunal coincide con el inicio de la vacancia judicial. A Fernández no le sonaba que durante mes y medio recibirá sueldo pese a no estar trabajando. Sin embargo, cuanto más tiempo dejara pasar, se tendría que declarar impedido en más temas en los que estuviera involucrado el Ejecutivo.



Los tiempos en el Consejo de Estado



El proyecto del Gobierno sobre la creación de los tribunales tributarios para resolver las diferencias con la Dian, a través de jueces privados, no cayó bien en el Consejo de Estado porque el principal argumento de la administración nacional es que allí los pleitos se toman mucho años. El Consejo de Estado realizó un inventario de los procesos fiscales y concluyó que un proceso tributario no se toma en la actualidad más de dos años en esa corporación, gracias a que el actual índice de evacuación es del 90 por ciento.