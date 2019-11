El presidente africano que resultó amigo del ‘Tino’ / En Secreto

El embajador de Colombia ante Naciones Unidas, Guillermo Fernández de Soto, quien es el presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU, lideró en los últimos días una misión a África. Estuvieron en Sierra Leona, Liberia, Costa de Marfil y Etiopía, para ver cómo se avanza en el proceso de paz, a la luz de un criterio de la apropiación nacional de sus prioridades de paz, pero también para conocer las experiencias de los proyectos que hay.

En medio de ese trabajo tan serio, Fernández de Soto fue sorprendido por el presidente de Liberia, George Weah, considerado uno de los mejores delanteros de la década de 1990 por su potencia física y su control del balón. Le contó que, cuando jugó en el Milán de Italia, estuvo en Colombia en una obra social y que era muy amigo del ‘Tino’ Asprilla.

El ‘lobby’ de algunos magistrados

En la elección del nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) que se realizó en el Congreso, el Conservador postuló a la exmagistrada María Mercedes López. Sin embargo, en el momento de la votación, los conservadores y el Centro Democrático se salieron del recinto y rechazaron que no se respetara el cupo de los ‘azules’ en el tribunal, pues el fallecido magistrado Heriberto Sanabria era de esa colectividad, por lo que argumentaban que López debía ser su reemplazo. Y dicen que no se les respetó el cupo tras una alianza entre Cambio Radical, ‘la U’ y los liberales, que decidió el nombre del nuevo magistrado. Ahora trascendió que algunos de los magistrados del CNE hicieron lobby para que no votaran por López.

La tienda de la confianza

Tienda de la confianza en un pasillo de la Casa de Nariño Foto: Archivo particular

En un pasillo de la Casa de Nariño, en el camino hacia el despacho presidencial, fue ubicado un espacio denominado ‘La tienda de la confianza’. Allí hay una serie de productos y un listado con el valor de cada uno. La persona toma lo que quiere, deja la plata y hay monedas para el cambio. No hay vendedor, sino que el interesado se atiende y se cobra. El objeto se lo regalaron al Presidente en Medellín y se lo trajo para ponerlo a operar en Palacio.

Solo la familia

El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, decidió que solo su familia lo acompañara este sábado a su posesión. La decisión se tomó luego de que la lista de amigos, líderes políticos, empresarios y diplomáticos que querían asistir crecía y crecía. Aunque él hubiera querido que asistieran todos, era imposible por protocolo.

Arranca el empalme

Esta semana está previsto que comience el empalme en la Registraduría. Alexander Vega, quien debe asumir el 5 de diciembre, ya tiene listo su equipo. Entre otros, estarán Carlos Hernán Rodríguez, exauditor General de la República; Héctor Helí Rojas, exmagistrado y excongresista, y Juan Alberto Castro, exdirector de Legis.

El embajador y la arepa de huevo

El embajador británico en Colombia, Colin Martin-Reynolds, no ha parado de gozarse las riquezas del país desde su llegada. Ha recorrido distintas regiones, conociendo los paisajes y la cultura, e incluso esta semana se le midió a hacer una arepa de huevo durante una visita a una zona bananera del Magdalena.

El embajador británico en Colombia, Colin Martin-Reynolds, preparando arepa de huevo. Foto: @Colin_M_R

Tristes cifras de Nariño

Esta semana trascendieron unas cifras del Gobierno en lo que tiene que ver con la cobertura de servicios públicos en Nariño, que generan verdadera tristeza. Por ejemplo, la cobertura de acueducto en El Charco solo es del 15,6 %, mientras que en Santa Bárbara es del 4,7. La de internet es de 2,5 y 0,6, respectivamente. En alcantarillado, en el primero de los mencionados la cobertura es del 2,7 por ciento, y en el segundo, de 1,1. La alternativa con la que se aspira a superar esta situación es a través del programa Zonas Futuro.

Una semana clave

La tensión por el ingreso de tres nuevos sectores al Consejo Gremial Nacional se mantiene. Esta semana debe definirse la llegada de Asomóvil (que agrupa a las empresas de celular), Naturgás (a las de ese sector de los hidrocarburos) y ACP (del sector petrolero). Sin embargo, en la Andi no hay mucho ambiente para que esto ocurra; por eso, incluso los directivos de Terpel, Frontera Energy y Geopark Colombia le enviaron una carta al Consejo Gremial para que la ACP sea aceptada como miembro.



