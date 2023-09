El expresidente Juan Manuel Santos será uno de los invitados especiales a la conmemoración de los 50 años del golpe contra Salvador Allende en Chile. El exmandatario fue invitado personalmente por el presidente chileno, Gabriel Boric. A este encuentro, que reunirá a los principales líderes políticos de la región, también asistirá el presidente Petro.



Vienen más vallas

En el Pacto Histórico han cuestionado las vallas políticas que ha instalado Cambio Radical en las que se afirma, por ejemplo, que “el Pacto es inflación histórica”. De hecho, acudieron al CNE para exigir su desmonte, pero el tribunal político no les dio la razón. Asimismo, fueron ante dos jueces que tampoco les dieron la razón. Y desde el partido ya anunciaron que se vienen más vallas.



El representante Gabriel Becerra pidió al CNE que quite vallas de Cambio Radical. Foto: El Tiempo-@BecerraGabo

La puja por la Auditoría General



El pulso por la Auditoría General, cuya nueva cabeza saldrá de una terna que evalúa el Consejo de Estado, lo lidera Carlos Enrique Silgado, quien trabajó en la Contraloría de Bogotá como subdirector de Responsabilidad Fiscal. La terna también la conforman María Anayme Barón Durán y Patricia Duque Cruz.



No estaba en la agenda



En Yopal, Casanare, hay bastante molestia porque el jueves esperaban al registrador Alexánder Vega en un evento relacionado con las elecciones, pero no llegó. Allí, incluso, lo esperaban con una protesta en la cual varios ciudadanos exigían garantías electorales. Pero lo cierto es que Yopal no estaba en la agenda del Registrador y al evento que se realizó, con el fin de incentivar el voto, no suele ir Vega, dijeron desde la Registraduría.