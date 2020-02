En fotos: los secretos de la política colombiana

Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

El momento de Vargas



El exvicepresidente Germán Vargas Lleras se anotó un nuevo triunfo en su partido, Cambio Radical, en el que no solo logró que la bancada de Cámara apoyara al nuevo ministro de Salud, Fernando Ruiz, sino que también convenció a la mayoría de los senadores de hacer lo propio.



El respaldo se selló el pasado jueves 13 de febrero en la noche, en una cena en la residencia del senador Germán Varón. Vargas no alcanzó a estar en la foto que se tomaron los senadores con Ruiz, pero llegó después y compartió con varios de ellos. El debate que se viene ahora es si Cambio Radical, tras el reconocimiento de sus bancadas al ministro Ruiz, se volverá partido de gobierno o si seguirá en la independencia.



Pero no es lo único en lo que le fue bien a Vargas Lleras. Esta semana, su esposa, Luz María Zapata, fue ratificada como directora de la Asociación de Ciudades Capitales.