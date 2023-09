La decisión que tomarán los conservadores, el homenaje de Name a Francisco de Paula Santander, la visita de Petro a Nueva York y la puja para definir al Registrador. Estos son los secretos políticos de la semana.



Conservadores definen apoyo en Bogotá

Los dirigentes del Partido Conservador se reunirán la siguiente semana con tres candidatos a la alcaldía de Bogotá para definir a quién apoyarán para los comicios. Las reuniones se llevarán a cabo con Carlos Fernando Galán (Nuevo Liberalismo), Juan Daniel Oviedo (movimiento ciudadano) y el general (r) Jorge Luis Vargas (Cambio Radical). Galán es quien se ha quedado en los últimos días con grandes apoyos, como Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo y Katherine Miranda, quien es la representante a la Cámara más votada en Bogotá. ¿Se quedará con el apoyo de los ‘azules’?

El homenaje de Name a Santander



El presidente del Congreso, el senador Iván Name, prepara un homenaje al general Francisco de Paula Santander, con el cual busca hacer justicia a su aporte a la fundación de la nación. Name, quien hace parte de la Alianza Verde, pretende a través de un proyecto instalar una estatua en el Puente de Boyacá y, por ahí derecho, insistir en la necesidad de ir hacia una Colombia de regiones autónomas inspiradas en el modelo federal que defendía Santander y con el que coincide el senador Iván Name, quien es crítico del modelo centralista colombiano.



Citas de Petro en Nueva York



Esta semana, el presidente Gustavo Petro estará de visita en Nueva York, Estados Unidos, en donde hará una intervención en la 78.ª Asamblea General de las Nacional Unidas para hablar sobre su propuesta de deuda a cambio de acción climática y de la política de ‘paz total’. El primer mandatario tendrá, además, citas con varias personalidades que asisten al evento. Y está previsto que se reúna con dos importantes empresarios colombianos. Hay expectativa por la posibilidad de que se concreten estos encuentros.

Liberales analizan hojas de vida



La puja para definir al Registrador es cada vez más intensa y varios partidos se están moviendo. Si bien es un proceso que se hace a través de un concurso de méritos y los presidentes de las altas cortes tienen la última palabra, el respaldo de los partidos es importante. Los liberales están analizando hojas de vida y esperan en las próximas semanas reunirse con algunos candidatos para escuchar sus propuestas al frente de la institución encargada de las elecciones.



