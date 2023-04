El presidente Gustavo Petro no fue a una cumbre en Cartagena, el jueves, a la que él mismo invitó, entre otros, a todos los integrantes de los equipos que firmaron el Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de las Farc. Allí llegó el premio nobel de paz y expresidente Juan Manuel Santos.



La idea del encuentro era escuchar sus experiencias para enriquecer la ‘paz total’. Hubo

molestia entre los asistentes, a quienes no les gustó que el mandatario no fuera; algunos lo tomaron como un desplante. También hubo quejas por fallas en la organización del encuentro y la agenda. Se comenta que Santos fue muy crítico

con la marcha de la implementación y con la gestión del ministro de Defensa.



¿Se queda?



Antes de la situación de alerta generada por la actividad del volcán Nevado del Ruiz, en el gobierno se había definido que el consejero presidencial Luis Fernando Velasco asumiría por unos meses la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres para reorganizarla. El decreto no alcanzó a salir y por eso, ante la nueva situación, todo indica que el actual jefe de la entidad, Javier Pava, se quedará al frente, al menos por ahora.



Alerta económica

En el Banco de la República causó sorpresa el desarrollo del más reciente Comité Consultivo del Emisor, en el que participan las 22 empresas más importantes del país. En dicho Comité, que se realiza cada 6 meses, los directores del banco le toman el pulso a la economía. Todos los empresarios asistentes confirmaron que la economía empieza a deteriorarse. La mayor preocupación se dio cuando la cabeza de una red de supermercados dijo que por primera vez el consumo per cápita de las familias cae sensiblemente, lo que significa que por el costo de los alimentos, los hogares los compran menos.



