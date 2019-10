Un libro contra Néstor Humberto Martínez / En Secreto

Un juez de garantías en el proceso de Álex Vernot –el abogado del empresario Carlos Mattos, investigado por el caso Hyundai– desechó el informe de la Comisión de Detención Arbitraria de Naciones Unidas y lo descalificó por inexactitud y no ser obligatorio. El Comité señalaba que la Fiscalía no había actuado con imparcialidad, pero la Cancillería había rechazado el informe. Por lo tanto, Vernot seguirá detenido. En medio de ese hecho, se ha sabido que el abogado iniciará la redacción de un libro contra el exfiscal Néstor Humberto Martínez, a quien responsabiliza de su situación.

Vernot fue capturado el año pasado, señalado de intentar afectar el proceso contra Mattos al ofrecer US $ 2 millones a un testigo para que dejara de colaborar con la justicia.

Se le amargó la fiesta al candidato

Esta semana, la Fiscalía capturó a los dos candidatos a la alcaldía de El Rosario, en Nariño, por delitos electorales. Inicialmente, el miércoles en la mañana fue detenido Lauro Nel Arturo Guerrero (Partido Conservador), lo que causó gran revuelo en el pueblo. Ante esto, su contendor Alberto Folleco Eraso (partido Cambio Radical) celebró el hecho, y justo cuando festejaba su triunfo antes de ir a las urnas, fue capturado.

Cumbres con las bancadas

La semana que comienza, los partidos políticos volverán a poner su atención en los temas legislativos para atender el mes y medio de sesiones ordinarias que queda. Varios, como el Conservador, el Liberal y Cambio Radical, tendrán reuniones de bancada para analizar el tema prioritario de este final de año, la reforma tributaria, en la cual hay división: mientras que unos sectores dicen que es votar lo mismo que la ley de financiamiento, otros advierten que hay que aprovechar para incluir nuevas disposiciones.



Lo que ha trascendido es que las reuniones de bancada de los liberales y de Cambio Radical las presidirán sus jefes, el expresidente César Gaviria y el exvicepresidente Germán Vargas, respectivamente. Lo que sí está claro es que la reforma pensional será un tema para trabajar de manera juiciosa el próximo año, ya que varios sectores han calificado algunas de las propuestas del Gobierno que se ha conocido como “sangrientas”.

Candidatos, en buenas migas

Los candidatos a la alcaldía de Bogotá, Claudia López, Carlos F. Galán, Holman Morris y Miguel Uribe, estuvieron el jueves en un debate en EL TIEMPO, donde mostraron que así tengan diferencias en lo político y en muchos conceptos, en lo personal pueden interactuar sin dificultad.

Novedades gremiales

Antes de concluir este 2019, hay dos hechos que parecen evidentes y tienen que ver con el Consejo Gremial Nacional. Posiblemente por primera vez tenga en su presidencia a una mujer, que sería Sandra Forero, presidenta de Camacol. La segunda es que espera tener a dos nuevos socios: Asomóvil (que reúne al sector de la telefonía celular) y la Asociación de Colombiana del Petróleo. La entrada del sector del petróleo y de telecomunicaciones la ven como una oportunidad para fortalecer el gremio.

Optimista

Poco a poco, el nuevo embajador de Estados Unidos, Philip S. Goldberg, se va integrando con los actores claves del país. Sostuvo su primer encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio Colombo Americana, donde señaló que el ingreso de Colombia a la Ocde facilitará el relacionamiento del país con las economías más grandes del mundo. También destacó que en el exterior, el país ya no se ve con miedo por el acuerdo de paz y la mejoría en seguridad, por lo que Colombia es considerada destino ideal para vacaciones.

La apuesta de Amín en Dubái

Para Jaime Amín, alto consejero para la Política, la corrupción debe combatirse con todos los instrumentos del Estado. Foto: Carlos Ortega-EL TIEMPO

Jaime Amín, consejero presidencial para la Política, ya recibió el beneplácito para ser el embajador colombiano en Dubái. Su tarea inicial será liderar la participación de Colombia en ExpoDuabí 2020, promocionado como “el evento más grande jamás realizado en el mundo árabe”. Para la muestra, se invertirán, solo en el montaje, unos 45.000 millones de dólares, que incluyen la construcción de dos líneas de metro, en un tiempo récord.

Ministro entretenido

Hace unos días, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, fue criticado porque mientras se discutía en el Congreso el presupuesto para el 2020 estaba entretenido con el celular. Y esta semana, en una reunión del presidente Iván Duque con el Consejo Gremial Nacional, ocurrió algo similar. Mientras la charla trascurría en la Casa de Nariño, con los empresarios, otros ministros, el funcionario estuvo por ratos concentrado en su iPad.



Preocupados

En gran parte de la bancada conservadora hay descontento con la gestión de Ómar Yepes como jefe del conservatismo. Muchos dicen que no hay dirección ni orientación y que no hubo una estrategia para la campaña que concluye este domingo.



Yepes ha dicho que las decisiones son del Directorio Nacional y no de él, y que si no hay interés de las mayorías para que se quede, no tiene ningún problema en dar un paso al costado. Ante esto, algunos sectores plantean hacer un balance tras la jornada de hoy y tomar decisiones.

Piden nuevo acuerdo político

El presidente del partido de ‘la U’, Aurelio Iragorri, le envió una carta al presidente Iván Duque en la que le propone, nuevamente, que impulse un acuerdo nacional para sacar adelante la reforma tributaria. De hecho, en días pasados se encontró con el mandatario y este le dijo que hablaran después de elecciones. La inquietud que hay en varios sectores es que para el trámite de las objeciones a la justicia para la paz, en el Congreso, también se le hizo un llamado para promover un pacto nacional, lo que nunca sucedió.



