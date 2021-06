¿En qué andan los exgobernadores que buscan el 2022?

Comenzar a construir propuestas en temas como la recuperación económica desde las regiones es el objetivo de un grupo de exgobernadores que sigue tratando de conformar un bloque para participar en la campaña presidencial del 2022.



Exmandatarios seccionales como Eduardo Verano de La Rosa, del Atlántico; Dumek Turbay Paz, de Bolívar; Luis Pérez Gutiérrez, de Antioquia; Óscar Campo, del Cauca; Sigifredo Salazar Osorio, de Risaralda; Guido Echeverry, de Caldas, y Dilian Francisca Toro, del Valle, han venido reuniéndose para ello.



La idea de este bloque es construir propuestas para presentárselas al país y buscar una candidatura a la Presidencia en las elecciones del próximo año.



La más reciente reunión que tuvieron fue en Cartagena, el fin de semana, después de la cual, según contó la exgobernadora Toro, quedaron claros varios temas como, por ejemplo, la necesidad de reunirse con las comunidades cada quince días para escuchar sus inquietudes.



Según Toro, el propósito “es unirnos personas que tenemos experiencia, que somos de los territorios y que lideramos procesos importantes en el periodo 2015-2019 como exgobernadores en busca de la descentralización y en cómo lograr que las políticas públicas se hagan desde los territorios”.

La Alianza de Regiones está construyendo una propuesta innovadora de país, fundamentada en que los problemas se resuelven desde la región y no desde el centro de la nación.#ColombiaPaísDeRegiones pic.twitter.com/c5rIznuFD0 — Eduardo Verano (@veranodelarosa) June 26, 2021

Uno de los principales temas en los que están trabajando estos exgobernadores es la recuperación económica del país, en la cual, para la exgobernadora del Valle, “se necesita gasto público en infraestructura”, rutas “en el sector social para quienes las necesiten” e “incentivos, sobre todo para las mypimes, que son las que más generan empleo”.



“Después de esta coyuntura de paros, deuda y problemática social que salió a relucir en el país se necesitan generar oportunidades también en los jóvenes en educación y generación de empleo”, afirmó la exmandataria seccional y también jefa del partido de ‘la U’.

Mecánica electoral

Sobre la manera de escoger un candidato a la primera vuelta presidencial del 2022, Toro afirmó que es un tema que todavía no se ha abordado, pero que tendrá que hablarse pronto para comenzar a actuar en él.



“Queremos ser independientes. No queremos entrar en peleas, ni odios, ni rabias ni resentimientos. Queremos un proceso tranquilo, en el cual los ciudadanos no se vayan por ideologías, sino que pensemos en la gente”, afirmó.

En este sentido, Toro confirmó que estarán en una de las consultas de las que se están hablando en algunos sectores políticos, con dos o tres exgobernadores como aspirantes, pero "queremos que en esa consulta en la que participemos no haya extremos, sino que sea más pensando en la gente”.



Sobre la participación del exalcalde de Barranquilla y exgobernador de Atlántico Alejandro Char en este proyecto político, la exgobernadora afirmó que él “estaba enfermo” y que, por el momento, “hemos seguido reuniéndonos los exgobernadores”.

