Rodolfo Hernández, aspirante independiente a la presidencia, dijo en una entrevista con CNN que sus rivales, “incluido Gustavo Petro” están "asustadísimos" con él no solo porque será el mandatario que “les parará la robadera” sino que, además, porque, según sus encuestas, ganará en primera vuelta.



En la charla con el periodista Fernando del Rincón, Hernández se mostró tan relajado que incluso bromeó al confesar que hizo la entrevista en pijama.



El hecho llamó la atención del conductor del espacio televisivo quien le dijo que lo veía al mejor estilo de Hugh Hefner, el creador del imperio de la revista Playboy, quien atendía a sus interlocutores con una prenda de seda hecha a su medida.



“Claro que sí”, dijo Hernández, quien se ha convertido en un fenómeno electoral en esta campaña al ascender, en varias encuestas, a un segundo puesto en la intención de voto después del izquierdista Gustavo Petro.



En entrevista con EL TIEMPO, la periodista María Isabel Rueda le preguntó: “Está sacando la cabeza en las encuestas, pero, para decirle la verdad, hay gente que todavía no lo toma en serio. ¿Se ofende con eso, o forma parte de su personalidad?”



“Tienen su legítimo derecho de no tomarme en serio, porque yo no pertenezco a familias encumbradas. Mi papá, un campesino que no sabía leer ni escribir; mi mamá igual. Hay unas roscas berraquísimas en Bogotá, politiqueras, que han venido gobernando toda la vida, que les parece que un campesino de Bucaramanga que, por chambón, mal hablado, no merece ser el presidente de la República, y que soy un viejo loco. Pero mire dónde va el loquito…”, respondió.



