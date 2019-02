'La actitud contradictoria del Partido Liberal nos obligó a salir'

Defender el acuerdo de paz con las Farc, ante la “incertidumbre” que ha dejado el gobierno de Iván Duque frente a lo pactado en La Habana, es el principal objetivo de En Marcha, el nuevo movimiento político lanzado por los exministros Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Cecilia López y ‘Lucho’ Garzón.

En Marcha, que fue presentado el 29 de noviembre del año pasado e inscrito en el Consejo Nacional Electoral (CNE) esta semana, participará en las elecciones locales y regionales de octubre próximo, con listas a concejos y asambleas, así como candidatos a alcaldías y gobernaciones; sin embargo, al no contar con personería jurídica, tendrá que acudir a la recolección de firmas.



El nuevo movimiento, del que hacen parte varios dirigentes del Partido Liberal que conformaron el gobierno de Juan Manuel Santos y que renunciaron a la colectividad roja, no descarta hacer alianzas e ir en coalición con otros movimientos ciudadanos y partidos políticos que también trabajen por la defensa del acuerdo de La Habana y compartan los ideales liberales en los que ellos creen.

“Buscamos defender los acuerdos de paz, defender las libertades y derechos muy amenazados en Colombia, defender la necesidad de una reforma agraria que es indispensable en el país para aclimatar una paz social. Vamos a defender los principios liberales que hoy, lamentablemente, no está defendiendo el Partido Liberal”, expresó el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo.



El objetivo es –agregó Rivera– “rescatar todos los principios liberales, lo que pasa es que el Partido Liberal sí los abandonó”.



Este será un movimiento claramente en oposición al gobierno de Iván Duque, explicaron sus líderes. De hecho, una de las principales razones por las cuales Cristo y Rivera abandonaron el Partido Liberal es porque la colectividad, liderada por el expresidente César Gaviria, apoyó a Duque en la segunda vuelta presidencial de las elecciones del 2018, siendo este el candidato del Centro Democrático, un partido que ha sido crítico del proceso de paz. “Esa actitud contradictoria del Partido Liberal nos obligó a salir”.



“Tenemos más de 10.000 seguidores que renunciaron al Partido Liberal en su momento. Pero los seguidores de carne y hueso los vamos a encontrar en las elecciones de octubre de este año, en las distintas candidaturas de En Marcha”, comentó Cristo.



No obstante, Rivera aclaró que el movimiento “no es una disidencia del Partido Liberal”, pues también hay personas que vienen de otros partidos, como el exalcalde de Bogotá Lucho Garzón.



En Marcha, según dijo Cristo, tendría presencia en por lo menos 18 de los departamentos del país. La idea es aspirar a gobernaciones en estas regiones y a las alcaldías de las principales ciudades, como es el caso de Cartagena y Valledupar. Lo mismo ocurrirá con las listas a concejos, para las cuales se espera tener unas “coaliciones fuertes”.

Esa sería la punta de lanza para convertirse en un nuevo partido político que participe en las elecciones de Congreso y Presidencia, en 2022.



Para el exministro Rivera, se debe recurrir a la creación de movimientos ciudadanos ante la crisis institucional de los partidos, muchos de los cuales –según él– ya no representan “opción de poder”.



“Los partidos tradicionales van a ser los grandes derrotados en las elecciones de octubre. Si se revisa el abanico de candidatos que tienen opción de ganar las alcaldías de ciudades capitales y las gobernaciones de los principales departamentos del país, no aparecen los partidos tradicionales, todos son candidatos de fuerzas alternativas”, dijo Rivera.



El movimiento empezará sus actividades en terreno a partir de la próxima semana, cuando sus líderes estarán en la costa Caribe.



“Vamos a empezar a caminar Colombia, convocaremos foros sobre las distintas problemáticas de las regiones para las próximas elecciones. Vamos a reunirnos con organizaciones sociales”, manifestó Cristo.



Cristo, Rivera y Lucho Garzón estarán este viernes, desde las 9:30 de la mañana, en un Facebook Live para que los ciudadanos puedan hacer sus preguntas sobre este nuevo movimiento.



