Este lunes se conoció que Dilian Francisca Toro dejará la presidencia del Partido de la U para aspirar a la gobernación del Valle del Cauca. Al interior de la colectividad dan como un hecho que la Toro dejará su cargo para apostarle de nuevo a ser la máxima autoridad departamental del Valle.



De acuerdo con la información que manejan al interior del partido, la renuncia de la presidenta a su cargo se daría en los próximos días, tiene hasta el 29 de julio para inscribirse ante la Registraduría. Lo más probable es que la inscripción se haga el 27, dos días después de que esta anuncie oficialmente a su bancada su salida de la presidencia y la aspiración.



Aunque Toro envió un mensaje este lunes a los miembros de su partido, “no he tomado ninguna decisión”, en la colectividad se están preparando para el relevo en su cabeza. Ya se tiene planteado que, hasta que se realice una nueva convención, la dirección sea asumida de forma colegiada: dos senadores y dos representantes.



Aunque había sonado que la dirección recaería en José David Name, al final se habrían decantado por un cuerpo colegiado que tendría entre sus miembros a Juan Carlos Garcés y Juan Felipe Lemos. Los otros miembros aún estarían en discusión.



Toro sale de la dirección del partido justo en el momento en que no es claro el rumbo que tomarán frente al gobierno. Desde que se declararon en la independencia, la colectividad ha apoyado al gobierno en algunos proyectos y en otros han presentado una dura oposición. No obstante, desde el gobierno han querido



Dilian Francisca Toro ha tenido una amplia carrera política. En el 1992 fue elegida como alcaldesa de Guacarí. Luego, desde 2002 hasta 2013 fue senadora, gran parte de este tiempo por el Partido de la U. Luego, en 2016 fue elegida gobernadora del Valle del Cauca. Luego fue sucedida por Clara Luz Roldán, actual gobernadora y de su casa política.