Juan Fernando Cristo, integrante de la Coalición Centro Esperanza, anunció en la mañana de este jueves que retira su aspiración presidencial. El exministro era uno de seis los precandidatos que tenía la coalición para las consultas internas del próximo 13 de marzo. Eso significa que quedan en la contienda Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Alejandro Gaviria y Carlos Amaya.



En entrevista con EL TIEMPO, Cristo contó los detonantes de su decisión, qué hará ahora y qué viene para la coalición Centro Esperanza.



Por qué decidió retirarse de la carrera a la Casa de Nariño?

Quería mandar un mensaje de la coalición Centro Esperanza de que prima lo colectivo por encima de lo individual. La gente está esperando mucho más de esta coalición. Era importante dar una especie de sacudón para volver a encontrar el rumbo y fortalecer la campaña.

¿Cómo el retiro de su aspiración presidencial contribuye a esto?

La coalición ha tenido siempre entre sus elementos centrales el liderazgo colectivo. Lo habíamos perdido por todas estas disputas personales. Después del episodio con Ingrid Betancourt tenemos la obligación de concentrarnos y no seguir en la disputa entre los candidatos.

¿Qué le dijeron los demás miembros sobre su decisión?

Les conté cinco minutos antes de divulgar la noticia. Hice las llamadas después de tomar la decisión con mi equipo de campaña. Respetaron mi decisión y la valoraron, pues era importante dar ese paso en este momento de la coalición. Me han planteado la oportunidad de dirigir la campaña y darle una dirección para definir qué es lo que tenemos que hacer en estos 40 días que vienen.



¿Y va a aceptar esta propuesta?

No he tomado la decisión. Me siento reconocido por esa generosidad de los compañeros, pero tengo que hablar con ellos antes.

Entonces lo de Ingrid los afectó bastante y fue un detonante de su decisión

Sin duda alguna eso no salió bien para nadie, incluyendo la coalición, pero son hechos de campaña que se tienen que superar y aún hay varias semanas para convencer a los colombianos de que somos una coalición que vale la pena, con liderazgo colectivo y que resuelve los problemas de manera civilizada.



¿Le va a hacer ‘barra’ a alguno de los cinco aspirantes que quedan en la coalición?

No, independientemente del papel que juegue en la campaña, sigo en la coalición, participé en su construcción y creo firmemente que ese es el camino que necesita Colombia. La decisión es invitar a los colombianos a que voten la consulta de la coalición por el candidato con el que tengan mayores simpatías y por las listas al Congreso.

La gente tiene la percepción de que no son una coalición unida. ¿Qué cree?

Tal vez los episodios de este año han generado una percepción que no corresponde a la realidad. Somos los únicos que hemos presentado propuestas conjuntas y vamos a hacer colectivamente un recorrido por la Costa la semana que viene.



LAURA CAMILA VARGAS

POLÍTICA