En entrevista con EL TIEMPO, el profesor antioqueño y abogado penalista Gilberto Tobón Sanín, habló sobre su aspiración al Congreso de la República como cabeza de lista al Senado por el movimiento de izquierda Fuerza Ciudadana.



A su vez, relató porque decidieron alejarse del Pacto Histórico y cuáles son los tres grandes cambios que desea hacer si llega a llegar al Legislativo.



¿Por qué decide lanzarse al Senado?

Yo gran parte de mi vida, unos 35 años, los dediqué a la docencia universitaria. Soy abogado titulado de la universidad de Antioquia y también ejercí la profesión y tuve la oportunidad de conocer la disfuncionalidad del régimen, porque funciona muy mal el aparato judicial en Colombia. Y a través de la cátedra, el estudio y los libros que escribí, llegué a la conclusión de que este país tiene un Estado colapsado desde hace unas dos o tres décadas. Es un régimen político nefasto, disfuncional y muy funcional para la corrupción. El país está diseñado para robar. Tuve mucha gente que empezó a seguirme en las redes y entonces yo dije ‘se llegó el momento de pasar a la acción’ y conseguí un manager que es también asesor político, que es el ingeniero Luis Carlos Rúa y comenzamos a trabajar más intensamente en las redes hasta llegar, según me informa él, a cerca de 600 mil personas que me escuchan. Él me motivó a lanzarme y pese a mi edad, pensé que la función no era sólo opinar, sino también actuar.

¿Cómo llegó usted a Fuerza Ciudadana? ¿Por qué no se fue con Gustavo Petro?

Decidí irme con Fuerza Ciudadana porque a mí me buscó el Pacto Histórico, concretamente Gustavo Petro, desde Italia, y yo le dije: “Gustavo, si la lista es cerrada no hay cama para tanta gente”. Durante 200 años ha habido listas cerradas en Colombia y lo siguen siendo: las del Partido Liberal las hace César Gaviria; las del Partido Conservador las hacen los Pastrana; las de Cambio Radical, Vargas Lleras; las del Centro Democrático, Uribe; entonces, ¿en qué está la democracia? La democracia no es un discurso, es una práctica. Por eso los integrantes de Fuerza Ciudadana decidimos irnos con una lista abierta, que es más democrática y, sin salirnos propiamente del Pacto Histórico, decidimos tomar distancia.

¿Fue por eso que Holman Morris tampoco se fue con Petro?

Sí, eso manifestó él.



Agradezco las muestras de apoyo enviadas desde Cartagena a nuestra aspiración al Senado. Desde el Congreso trabajaré por un país de oportunidades para todos, y no solo para unos pocos que se hurtan nuestros recursos y sueños.



Usted siempre ha sido bastante crítico con cualquier tendencia política. ¿Qué pasará con esa posición si llega al Congreso?

Yo no voy a acomodarme a nadie. Si la persona que está en la Presidencia, así sea progresista, empieza a hacer cosas con las que yo no estoy de acuerdo, yo seré el primero en salir a criticarlo públicamente y a hacer los debates en el Congreso. Aquí la izquierda y la derecha, a nivel mundial, cada vez se desdibujan más. Lo que importa es la gente verdaderamente democrática y los enemigos de la democracia.

Pero ¿usted sí apoya a Gustavo Petro para la Presidencia?

Yo sí apoyo a Gustavo Petro para la Presidencia, pero porque es el menos malo. Menos malo que Sergio Fajardo, que Alejandro Gaviria, que Federico Gutiérrez , el hijo de Galán, el candidato del expresidente Uribe y los demás. En política no hay el mejor, eso no existe, solo existe el menos malo.



¿Cuáles son los tres grandes cambios que quiere hacer desde el Congreso?

Primero, hay que poner una renta básica que oscile entre medio salario mínimo y un salario mínimo, según los estratos, porque el desempleo y el hambre son grandes y explosivos. Obvio, tiene que haber controles y las personas tendrán que demostrar que han buscado empleo en los últimos seis meses. Segundo, nacionalizar la salud. Es un error que la salud esté privatizada, pues las EPS saquean los recursos del Estado. También hay que pagarle dignamente a los médicos y trabajadores de la salud. Y tercero, la nacionalización de la educación. La universidad y todos los niveles de educación primaria y secundaria deben ser gratuitos. Hay que ponerles dientes a los derechos humanos de tercera generación: vivienda, trabajo, educación y salud.



LAURA CAMILA VARGAS

POLÍTICA EL TIEMPO