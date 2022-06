El pasado mes de febrero, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal encendió una gran polémica después de que la revista 'Cambio' revelara un audio en el que, en medio de una conversación con un supuesto militar retirado, insulta al presidente Iván Duque.



En la llamada telefónica, la congresista uribista tilda al mandatario de “mamerto” y de “liberal de izquierda”. También asegura que al líder del partido de Gobierno, Álvaro Uribe, él “le ha sabido a mier…”.



Recientemente, 'Cuestión Pública' tuvo acceso a nuevos apartes de esa misma conversación la cual ocurrió el pasado 10 de noviembre de 2021.



En estos, la congresista electa se refirió a la gestión del comandante del Ejército Eduardo Enrique Zapateiro y vuelve a insultar al mandatario, quien días antes había estado en Glasgow (Reino Unido) para la Conferencia sobre el Clima COP26.



“Zapateiro es un desastre, todo el mundo lo sabe menos este gobierno, que usted sabe que este gobierno nos tiene ad portas de una catástrofe, con ese gordo marica viajando por el mundo con 150 personas de comitiva (…) todo vuelto mierda”, se escucha en los audios revelados por 'Cuestión Pública'.



A su vez, indicó en la conversación que ha dado muchas peleas al interior del Centro Democrático, al que llamó "partido de hijuep****"; entre estas, en favor de los soldados para protegerlos jurídicamente de los procesos penales que enfrentan.



En febrero, cuando se dio la conversación inicial, Cabal se pronunció respecto a este escándalo y se mantuvo en sus palabras. Dijo que de lo único que se arrepiente fue del tono y las groserías que usó, en medio de una conversación privada.



No me arrepiento de lo que dije. Nunca me arrepiento de lo que digo. De pronto solo por las palabras salidas de tono. Peco por eso, pero a veces creo que me estoy pareciendo al ingeniero (Hernández) en el vocabulario”, apuntó.



También dijo que "ser Cabal es ser coherente y decir las cosas de frente", y que lo que dice en privado lo mantiene en público.



Un medio que viola la privacidad de las personas, el día de mañana es capaz de cualquier cosa. Por lo que dije no me arrepiento, nunca me arrepiento de lo que digo.#100PorCientoCabal 🇨🇴 pic.twitter.com/jk0it5Y88L — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 7, 2022



