Andrés Sanmiguel guardó silenció en versión a CNE sobre caso Odebrecht

El empresario Andrés Sanmiguel acudió a la citación que le hizo este jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero guardó silencio ante las preguntas de los magistrados investigadores.



Sanmiguel fue citado para conocer su versión sobre el supuesto ingreso de aportes de la polémica multinacional Odebrecht a las campañas presidenciales de 2014, especialmente a la del expresidente Juan Manuel Santos.

El empresario fue relacionado con el caso luego de que se conociera un video de una diligencia suya en la Fiscalía en el que habló del tema.



De acuerdo con el abogado de Sanmiguel, Iván Cancino, el empresario hizo uso de su "derecho constitucional" a guardar silencio durante la citación de este jueves en el Consejo Electoral.



"Una de las excepciones a declarar, y que no significa no declarar, es guardar silencio en cualquier investigación que se tenga en la que uno sea el implicado, así no esté implicado directamente. Esta investigación es por los mismos hechos que él tiene en su imputación y por lo tanto hasta que no solucione sus temas en Fiscalía, aplica su derecho constitucional a guardar silencio", explicó Cancino.

Odebrecht ha sido señalada de pagar sobornos en diferentes países para quedarse con contratos de obras. Foto: Archivo / EL TIEMPO

Alfonso Portela, abogado del expresidente Santos en este proceso, afirmó que ahora "dependerá del Consejo Nacional Electoral si programa más diligencias o no".



"No existe un solo documento ni una sola prueba que diga que a la campaña (del expresidente Santos) entraron esos dineros", afirmó Portela



POLÍTICA