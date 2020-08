Poderosa empresa de EE. UU. liderará las relaciones públicas de Uribe

Una firma consultora estadounidense independiente de asuntos públicos, que se especializa en relaciones públicas, gestión de crisis y promoción digital, será la encargada de liderar la campaña pública en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien está en detención preventiva por un proceso que se lleva en la Corte Suprema de Justicia.

Se trata del grupo DCI (DCI Group, en inglés), una empresa reconocida como una de las redes políticas más profundas y sofisticadas en la industria de asuntos públicos en Estados Unidos, cuya sede principal está en Washington, D.C. "Elaboramos y ejecutamos estrategias ganadoras con rapidez y precisión a nivel estatal, nacional e internacional", dicen en su página web.



DCI Group ofrece servicios de comunicación y defensa a clientes como grandes corporaciones estadounidenses, asociaciones comerciales, organizaciones sin fines de lucro, instituciones educativas y organizaciones gubernamentales.



Los servicios incluyen campañas de comunicación para solicitar la acción pública sobre cuestiones legislativas y se ha alegado la creación de frentes de base para campañas corporativas, y campañas para clientes en sitios web de redes sociales.



Esta empresa, fundada en 1996, "servirá como el principal punto de contacto para los medios internacionales en nombre de Álvaro Uribe", asevera el comunicado de la compañía.



En este mismo, la empresa señaló que la contrataron "como la principal firma de comunicaciones estratégicas de Estados Unidos para apoyar la campaña por la justicia del expresidente colombiano Álvaro Uribe, actualmente bajo arresto arbitrario en su país".



“El arresto y la detención ilegal del expresidente Álvaro Uribe, mientras los líderes terroristas declarados caminan libres hoy en Colombia, es un ultraje. Debería ser puesto en libertad de inmediato y permitirle que se defienda de estas acusaciones infundadas y políticamente motivadas ”, aseguró Justin Peterson, socio gerente de DCI Group. “Estamos orgullosos de ayudar al presidente Uribe a contar su historia”, agregó.

Esta empresa ha asesorado a George W. Bush en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2000.



Además, la compañía fue contratada hace varios años por el grupo de defensa LGBT 'Human Rights Campaign' para generar apoyo para derogar la política militar de "No preguntes, no digas".



Este año, se informó que un grupo ambientalista había asegurado los servicios de DCI Group para ayudar a presionar contra la minería en el noreste de Minnesota, EE. UU.



Esta empresa señala que veinte exjefes de Estado latinoamericanos, incluido el Premio Nobel de la Paz Óscar Arias, junto con con el exprimer ministro español José María Aznar y el vicepresidente Mike Pence, se han se solidarizó con Uribe y exigido que se le otorgue el derecho legal a defenderse como hombre libre.



Ahora, será el gerente, junto a Kevin Ivers, vicepresidente y jefe de la práctica de América Latina y Andrés Taborda, gerente senior de cuentas los encargados de defender al exmandatario en el espacio público internacional.

