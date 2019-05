Noguera, la mujer que luce imbatible para la gobernación del Atlántico

No es usual encontrar casos como el de Elsa Noguera, candidata a la gobernación de Atlántico cuyo nombre, faltando cinco meses para ir a las urnas, ya logra un consenso mayoritario entre los partidos y la opinión. Algunos dicen que está casi elegida.

¿Qué apoyos tiene usted hasta hoy para la gobernación del Atlántico?



Me ha dado mucha alegría, mucho honor, que esta haya sido una candidatura de consensos. Por supuesto, yo pertenezco a Cambio Radical, pero tenemos coavales del Partido Conservador, Partido Liberal y Centro Democrático.



¿Eso es más del 60 por ciento de los partidos en Atlántico?



Es un gran apoyo. Me da mucha alegría que en un país tan polarizado se hayan movido tantos partidos unidos en torno a un propósito.



Usted siempre ha sido candidata de Cambio Radical, ¿por qué decidió ampliar su corazón político?



Yo sigo siendo de Cambio Radical, pero en esta oportunidad hemos recibido otros apoyos, tengo coavales.

¿Había necesidad?



Yo creo que sí, porque es una candidatura de todos. Es una candidatura que trasciende más allá de los partidos y lo que ofrece es un modelo de gestión pública que evidentemente está siendo premiado.



Ya lo implementamos en Barranquilla, y la lectura que logro hacer hoy del respaldo recibido es que la gente de los municipios sueña con tener el mismo progreso y desarrollo que esta ciudad, y con mucha ilusión espero poder trabajar de la mano con los alcaldes para poder llevar este modelo al resto del departamento.



¿Cuál es el secreto para lograr tanto apoyo?



La clave es la gente. Cuando uno está cerca de la gente, cuando uno toma las decisiones pensando en la gente y no en los intereses particulares, se logran resultados, y resultados sostenibles.



Los niveles de pobreza hoy se han reducido; hay inversión, hay oportunidades de empleo, entonces empiezan a generarse unos círculos virtuosos que han sido definitivos en todo este proceso electoral.



¿Pero usted va a gobernar con todos estos partidos?



De hecho, siempre hemos trabajado con todos los partidos. Cuando Álex Char se lanzó por primera vez en el 2007, vino acompañado de muchos partidos. Cuando yo me lancé a la alcaldía, también recibí el respaldo de muchos partidos. Ahora también con la candidatura de Jaime Pumarejo. Entonces, yo creo que hay unos consensos en torno al estilo de gerencia pública eficiente, que logra resultados y que logra el respaldo de la gente, porque quien decide son los ciudadanos.

¿Cree que el país debería aprender de ese modelo de gestión pública?



Totalmente. Uno lo que observa en el país es que los gobernantes se la pasan hablando del desastre que encontraron, de los problemas que enfrentan, y no le venden sueños ni esperanza a sus ciudadanos. Por eso, uno ve que en todas las encuestas, los colombianos sienten que el país está empeorando, aunque hemos mejorado en muchos aspectos. El éxito de Barranquilla es que no nos quedamos en los problemas, sino que soñamos con el futuro deseado. A pesar, incluso, de que hoy no exista todo, están las ganas de que nuestra gente progrese, y orientamos y enfocamos todos nuestros esfuerzos en el cumplimiento de este propósito.



¿El secreto es saber vender esperanzas?



Así es. Hace 12 años, cuando planeábamos con Álex Char qué íbamos a hacer, hablábamos de que lo más importante era saldar la brecha social, pavimentar las calles, tener un sistema de salud oportuno y una educación para todos; en ese momento parecía como si un par de locos estuviéramos hablando, porque la ciudad estaba quebrada.



Pero eso fue fundamental porque si no tenemos sueños, si no tenemos una visión de lo que queremos para la ciudad, para los departamentos y para el país, las cosas simplemente no suceden.



¿Deben tener algún encanto los candidatos para que todo salga bien?



Sí, digamos que en el liderazgo, el tema del carisma es importante; pero, en mi punto de vista, el éxito y la aceptación se generan por la cercanía a la gente.



Los ciudadanos están viendo que somos personas de carne y hueso, recorremos los barrios, escuchamos a la gente, sentimos sus necesidades y generamos consensos.

Si algo nos ha caracterizado aquí en Barranquilla es que cada vez que vamos a hacer una obra, es lo que la gente quiere y se generan consensos en torno a ello.



A veces, los gobernantes están tan alejados de los ciudadanos que por más que tengan un proyecto hermoso, si el ciudadano no se siente parte de él, muy seguramente no lo van a valorar como lo haría si participara en el proceso de solución.

¿Y algún encanto tienen también los Char para lograr estos resultados?



Los Char son un ícono en nuestra ciudad. Son unos empresarios ejemplares, generadores de empleo, visionarios, los dueños del Junior, y además han sido buenos políticos.



Cada vez que llevan al Junior a ganar estrellas, eso es alegría para la gente. Cada vez que abren Olímpicas y llegan a esos municipios apartados de Colombia, generan empleo. Y, bueno, en la política también han transformado esta ciudad.



¿Entonces se puede hacer política y empresa a la vez?



Yo creo que es una fortaleza. Porque el principal reto que tiene un político es la ejecución. Cuando tú vienes con formación de empresa privada, se es un ejecutor mucho más eficiente que cuando no se tiene esa experiencia. A veces, el político tiende a quedarse en la política, en el discurso, pero para llevar ese discurso a la realidad se necesita capacidad de ejecución, y eso es lo que nos ha sobrado en Barranquilla.



¿Va a ir con Pumarejo a la alcaldía?



Yo estoy en desacuerdo cuando dicen que los Char se quieren quedar con todo; es la gente quien ha premiado un modelo de gerencia pública que ha dado resultados, por eso respaldan nuestra candidatura.



Por su puesto, con Jaime Pumarejo, que nos une una linda amistad de infancia, hemos trabajado juntos todo este tiempo, y en la medida en que Dios nos permita llegar a él a la alcaldía y a mí a la gobernación, con toda seguridad vamos a hacer una llave espectacular.



Tenemos un gran sueño que es convertir a Barranquilla y a los municipios del área metropolitana en la gran plataforma de servicios logísticos del país, sacar adelante el puerto de aguas profundas, recuperar el río Magdalena y que Barranquilla sea la sede de los Panamericanos en el 2027.

¿Más allá del virtuosismo de los Char, qué otros factores han contribuido al florecimiento de Barranquilla?



El trabajo en equipo. Hay unos niveles de comunicación muy buenos entre los diferentes sectores que hacemos equipo. Por ejemplo, en educación: si uno mira en proporción con la cantidad de estudiantes que salen del grado 11 y los que se benefician con las becas de Ser Pilo Paga y Generación E, Barranquilla es la ciudad de Colombia que más estudiantes tiene en estos programas. Y eso ha sido puro trabajo en equipo, es mantener a los rectores y a los docentes motivados porque se les invierte en infraestructura, se les hace preparación en formación docente, y a pesar de que tenemos posiciones políticas radicalmente diferentes, a la hora de hablar de educación somos uno solo.



¿Cree que el Caribe está listo para poner presidente?



Yo sí creo, hay mucha gente talentosa en esta región, y yo creo que la visión del Caribe le hace falta al país.



¿Se le ocurre algún nombre?



No, puede ser cualquier persona de la región.



