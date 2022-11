El expresidente Álvaro Uribe emitió un comunicado con un concepto favorable sobre la inclusión de José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, en el equipo negociador del Gobierno con el Eln. Esto a pesar de que la senadora del Centro Democrático (CD) María Fernanda Cabal se mostrara en contra de la inclusión de su esposo en el proceso.



(Le puede interesar: Rodolfo Hernández: Marelen Castillo toma acciones legales contra su partido).

La participación del dr Lafaurie en los diálogos con el ELN pic.twitter.com/lUyVW5lA90 — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 19, 2022

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Álvaro Uribe en un encuentro con su bancada. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

En una misiva titulada "La participación del dr. José Félix Lafaurie en los diálogos con el Eln", el líder del Centro Democrático manifestó, inicialmente, que "los procesos de paz, en lo posible, deben ser producto de acuerdos nacionales".



Para el exmandatario, la participación del presidente de Fedegán, por invitación del presidente Gustavo Petro, "puede contribuir a aproximar un aceptable nivel de acuerdo nacional sobre el tema".



Además, Uribe dejó ver cuál es su certeza con respecto a la presencia de Lafaurie en la mesa negociadora.



(Lea también: La primera condición del Eln en vísperas de inicio de negociaciones).



"Estoy seguro de que el dr. Lafaurie, más que representar al Centro Democrático en esas conversaciones, llevará allí la opinión de muchos sectores que, por obvias razones, mantienen escepticismo sobre las posibilidades de un acuerdo de esta naturaleza", argumentó.



Pero eso no fue todo, puesto que el exmandatario aprovechó la situación para afirmar que, en el caso de las desmovilizadas Farc, "el acuerdo nacional se nos negó cuando lo solicitamos a raíz del triunfo del no en el plebiscito".



"No hubo paz, pero sí más narcotráfico, más violencia y más polarización política", opinó el expresidente.



(No deje de leer: Eln: ya hay fecha oficial para la reanudación de los diálogos con el Gobierno).



Santiago Carmona Caraballo.

Redactor de Política de EL TIEMPO.