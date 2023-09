El Partido Alianza Verde ya tomó una decisión de cara a las elecciones regionales de octubre. La Comisión Nacional de Avales se reunió para determinar a quién van a respaldar para la Alcaldía de Bogotá.



Aseguraron que con el objetivo de "construir sobre lo construido", hay una lista de candidatos a los que pueden apoyar y no cerraron las opciones solo a uno. "Solamente se podrán apoyar las candidaturas de Carlos Fernando Galán, Gustavo Bolívar, Jorge Enrique Robledo o Juan Daniel Oviedo", expresaron.

Jorge Enrique Robledo, Gustavo Bolívar, Diego Molano, Jorge Luis Vargas, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Rodrigo Lara. Foto: Archivo EL TIEMPO

Y fueron enfáticos al señalar que "nuestros elegidos (as), candidatos (as) y militantes no podrán apoyar ninguna otra candidatura que no haya sido mencionada anteriormente".



Es decir que los militantes verdes no podrán votar por alguna de las candidaturas de derecha como la de Diego Molano, Rodrigo Lara o el general Jorge Luis Vargas.



En desarrollo...