Los colombianos que han hecho menciones sobre elecciones de EE. UU.

Las elecciones presidenciales en Estados Unidos que se realizarán el 3 de noviembre, en las que Joe Biden o Donald Trump será el vencedor, han tenido repercusiones en gran parte del mundo, y Colombia no ha sido la excepción.



Durante los últimos años, Colombia ha apostado por tener una estrecha relación con el país norteamericano, y ambos países han sido aliados. Durante la presidencia de Duque, incluso el alto Gobierno de EE. UU. se han referido a Colombia como el mejor aliado de su país en todo el Hemisferio.



No obstante, la relación bilateral ha pasado por altos grados de tensión, especialmente cuando el presidente Donald Trump amenazó con "descertificar" a Colombia por no cumplir con sus compromisos en la lucha contra las drogas.



Este lunes, en medio de la la campaña presidencial en EE. UU., el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, hizo un duro pronunciamiento refiriéndose a los políticos colombianos y los instó a evitar involucrarse en los comicios del país norteamericano.



"El éxito de relaciones entre EE. UU. y Colombia a lo largo de muchos años ha sido basado en apoyo bipartidario. Insto a todos los políticos colombianos evitar involucrarse en las elecciones estadounidenses", trinó.



¿Cuáles son los políticos colombianos que han hecho menciones sobre elecciones de EE. UU.? Le contamos.

Gustavo Petro

El senador de la Colombia, Gustavo Petro, salió mencionado por primera vez en la campaña cuando 'Latinos for Trump' publicó propagandas en contra de la campaña del demócrata Biden, señalándolo que tiene apoyo de "progresistas como Gustavo Petro o Nicolás Maduro", incluso lo han llamado "castrochavista".



"La anterior administración se rindió ante los narcoterroristas de Colombia. ¿Hay alguien de Colombia aquí? ¿Saben lo que pasa allá, cierto? Biden incluso ha recibido el respaldo del socialista Gustavo Petro", afirmó Trump.



Petro le respondió y desde ese momento se empezaron a lanzar pullas.



"Les propongo decirle a @realDonaldTrump que sus aliados en Colombia son los que se han empoderado gracias al dinero del narcotráfico y que ellos han producido un genocidio en nuestro país", escribió el opositor.

Les propongo decirle a @realDonaldTrump que sus aliados en Colombia son los que se han empoderado gracias al dinero del narcotráfico y que ellos han producido un genocidio en nuestro país. — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 25, 2020

María Fernanda Cabal

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha demostrado en distintas ocasiones su preferencia y respaldo por el candidato Donald Trump.



Su apoyo lo ha demostrado de diversas formas. Una de las que más ha llamado la atención es una fotografía de la senadora en una biblioteca luciendo un tapabocas de color negro, con la imagen del líder republicano y la frase: “Trump 2020”.

María Fernanda Cabal con tapabocas de Donald Trump. Foto: Instagram María Fernanda Cabal

En medio de la campaña ha compartido artículos que están a favor del actual mandatario de EE. UU. Además, escribió un trino que algunos interpretaron como una insinuación de que Biden está controlado por la colección suelta de activistas de izquierda conocidos como Antifa.

Algo sobre Donald Trump https://t.co/N1WvSB1Mex — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 19, 2020

Biden dijo que antifa no era una organización, sino una idea. Sin embargo, si uno escribe https://t.co/T7FtcE1SbO automáticamente lo dirige a la página de la campaña presidencial de Biden (https://t.co/eBRj1PrQvm). ¿Quién manda a quién? — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 17, 2020

Roy Barreras

El 25 de septiembre el senador Roy Barreras publicó en Twitter una fotografía con el tarjetón de la votación para el demócrata Joe Biden. "Fué un placer! Mi respuesta a Trump: Mi voto por Biden...", trinó.

Fué un placer! Mi respuesta a Trump: Mi voto por Biden... pic.twitter.com/2i8899aRWO — Roy Barreras (@RoyBarreras) September 25, 2020

Carlos Felipe Mejía

El senador uribista, Carlos Felipe Mejía, ha compartido videos de la campaña de Trump.



"La última administración también negoció el terrible trato, "Obama, Biden, Santos", con los carteles de la droga colombianos. Se rindieron a los narcoterroristas y aumentaron la producción de drogas. Más que claro, presidente @realDonaldTrump", dice uno de los videos que compartió.

"La última administración también negoció el terrible trato, "Obama, Biden, Santos", con los carteles de la droga colombianos. Se rindieron a los narcoterroristas y aumentaron la producción de drogas". Más que claro, presidente @realDonaldTrump pic.twitter.com/NUjZIqL7Dy — Senador Carlos Felipe Mejía (@CARLOSFMEJIA) September 25, 2020

Sergio Fajardo

El candidato presidencial Sergio Fajardo es otro de los políticos que ha manifestado su simpatías frente a los aspirantes en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En su caso, a Joe Biden.



"El presidente de los Estados Unidos es, sin duda, la persona más poderosa del planeta, creo que debería ser el señor Joe Biden", escribió en Twitter.

El presidente de los Estados Unidos es, sin duda, la persona más poderosa del planeta, creo que debería ser el señor Joe Biden. — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) October 15, 2020

Juan David Vélez

Foto: Twitter

El congresista colomboestadounidense del Centro Democrático y representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez también ha mostrado públicamente su simpatía y voto.



"WE WILL MAKE COLOMBIA GREAT AGAIN" (sic) En español: " Haremos a Colombia grande otra vez", fue uno de los trinos que publicó Vélez, retuiteando un mensaje del presidente Trump en el que calificaba a Biden de "títere, castrochavista".

WE WILL MAKE COLOMBIA GREAT AGAIN https://t.co/AbLw13X0vI — Juan David Vélez (@JuanDaVelez) October 10, 2020

Tras el trino del embajador señaló: "En mi trabajo como político y como ciudadano siempre prima el respeto a la diferencia y al fortalecimiento de la democracia".

Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe leyó su declaración tras el regreso a la libertad, este lunes. Foto: Prensa Álvaro Uribe

Tras el regreso a la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el senador le agradeció a Donald Trump, quien días antes lo llamó "héroe".



"Agradezco de todo corazón las manifestaciones de apoyo de dignatarios: al presidente Donald Trump y al vicepresidente Mike Pence de los Estados Unidos, país que tanto ha ayudado a Colombia y a mi persona", advirtió Uribe.

