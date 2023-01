La gestión del alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, de Alianza Verde, y el llamado escándalo de las marionetas, protagonizado por el exsenador liberal Mario Castaño, serán dos de los elementos decisivos de la campaña en Caldas, de cara a las regionales de octubre.



(Lea también: El clan Char vs. el Pacto Histórico, la puja en Atlántico).



El panorama no es claro y, aunque son muchos los nombres que suenan tanto para la alcaldía como la gobernación, los grupos políticos del departamento se están moviendo para hacer alianzas que les permitan hacerse con algunos de estos dos cargos.

La Alianza Verde demostró tener un capital político fuerte en Manizales, teniendo en cuenta que en 2019 se quedó con la alcaldía, cuando ganó Carlos Mario Marín. Y esa fuerza se reafirmó en las legislativas del año pasado, pues ese mismo capital funcionó para que Santiago Osorio, primo del alcalde, llegara a la Cámara de Representantes.



Pero las cuentas no están tan claras para las elecciones de octubre, pues no hay un candidato fuerte que sea capaz de llevarse ese capital y algunas polémicas del alcalde no los tienen bien parados. Por eso, se cree que podría haber una alianza con el sector de Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).



Los Lizcano son poderosos en el departamento y como Mauricio hace parte del Gobierno, el Pacto Histórico podría apoyarse en esa base política que, con la de la Alianza Verde, los pondría como serios aspirantes. No obstante, primero habría que llegar a un consenso alrededor de los nombres que suenan. Por ejemplo, se habla de Carlos Alberto Arias, exsecretario de Deportes, quien renunció para evitar inhabilidades.



(Le puede interesar: Las apuestas políticas para las regionales en Cali y Valle del Cauca).



Y Lizcano está a la espera de que le den personería jurídica a su movimiento político para también llevar nombres a concejos y Asamblea. En ese mismo grupo podría llegar el hoy senador Guido Echeverri, quien fue gobernador y con Lizcano apoyó al actual alcalde en su campaña del 2019.



El exdiputado Manuel Correa es uno de los nombres para la gobernación y hace parte del movimiento del director del Dapre, Gente en movimiento. También se habla de Luis Roberto Rivas, gerente de la Industria Licorera de Caldas, quien tendría el guiño de Echeverri.



Si las cuentas están complicadas en los llamados sectores alternativos, en el liberalismo el caso es más complejo.

Facebook Twitter Linkedin

Manizales, Caldas. Foto: Alcaldía de Manizales.

La imagen del partido quedó golpeada luego de que Mario Castaño, barón electoral del departamento, aceptó ser el cerebro de una red de corrupción. Están buscando un nombre que no puedan relacionar con Castaño, pues el liberalismo sabe que sus contrincantes usarán el escándalo de corrupción como tema de campaña.



(Le sugerimos: La carrera por la Alcaldía de Medellín va más allá de petrismo vs. uribismo).



Quien se quede con este aval sería la ficha del representante José Octavio Cardona, quien es el jefe del liberalismo en ese departamento.



Por los lados de los conservadores, se perfila como candidato Jorge Hernán Yepes Alzate para la alcaldía, herederos de la poderosa casa política que manejó las riendas del departamento durante varios años e incluso tuvieron una curul durante 42 en el Congreso, pero a la cual no le ha ido bien en las últimas elecciones.



Tanto así que Jorge Hernán se quemó en las pasadas elecciones legislativas, por lo que buscaría llegar a la alcaldía.



(Además: Petro defiende las listas cerradas que propone la reforma política: ¿por qué?).



Pero en Caldas, así como en las diferentes regiones del país, saben que las coaliciones serán claves para ganar en las elecciones, por lo que se cree que el partido podría buscar una alianza con otros sectores y así evitar un resultado adverso.

Algunos nombres

Entre los pocos nombres que realmente tienen peso y podrían ser serios candidatos está Jorge Eduardo Rojas Giraldo, quien ya fue alcalde de Manizales tras ser apoyado por ‘la U’ y el Partido Conservador. Además, fue ministro de Transporte durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Rojas sería un jugador clave y es posible que algunos sectores los busquen para hacer alianzas.



También se comenta una eventual candidatura de Marcelo Mejía, exregistrador delegado y exgerente de Inficaldas.



(Siga leyendo: Gobernadores acogen anuncio de cese al fuego, pero piden parar extorsión).



En cuanto a la gobernación, se habla de una aspiración de Hernán Penagos, exrepresentante a la Cámara y expresidente del Consejo Nacional Electoral.

Y otros, incluso, han puesto a sonar el nombre de Óscar Tulio Lizcano, padre de Mauricio, y quien fue representante a la Cámara en el pasado periodo.



Son muchos los nombres de los que se habla para llegar a la alcaldía de Manizales y gobernación de Caldas, pero hasta ahora no hay candidatos sólidos y los poderes políticos se están moviendo primero para definir alianzas para luego definir nombres de quienes aspirarán. Además, está claro que, tal y como sucedió en las pasadas regionales, los candidatos por firmas serán protagonistas.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA