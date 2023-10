Tras resultados de las regionales, así queda el partidor presidencial para el 2026

Las elecciones de ayer marcan el comienzo del fin para los gobernadores y alcaldes elegidos en 2019. A partir de hoy les quedan dos meses en el cargo, durante los cuales se harán el corte de cuentas y el empalme con los ahora electos. Desde ya, varios se comienzan a posicionar como candidatos presidenciales para 2026. Incluso, los últimos ejercicios en el poder son vistos como un intento para posicionarse con miras a dicha contienda.

Medellín. Masiva asistencia a los puestos de votación de la Universidad Eafit. Foto Jaiver Nieto @jaiverpress Foto: @jaiverpress

El listado de posibles presidenciables para los próximos comicios debe comenzar con los dos que ya dejaron sus cargos para hacer campaña en estas elecciones. Carlos Caicedo y Daniel Quintero suenan como “los de Petro” para dentro de tres años. Además, la salida de sus cargos fue interpretada como un intento por preservar su capital político con miras a su intento presidencial.



En el caso de Caicedo, este ha venido escalando en el orden regional hasta posicionarse en la dinámica nacional. Fue alcalde de Santa Marta en 2012 de la mano de su movimiento, Fuerza Ciudadana, que se fue consolidando hasta llegar a poner a los siguientes dos alcaldes de la ciudad: Rafael Martínez (2016-2019) y Virma Johnson (2020-2022).



Por su lado, Caicedo apareció en la consulta de la izquierda en 2018, se enfrentó a Gustavo Petro y en esta fue ampliamente derrotado. Luego, en 2019 se lanzó a la gobernación del Magdalena y se impuso, rompiendo una amplia tradición de partidos tradicionales en dicho cargo. Todo esto lo llevó a lograr un alcance nacional y a tener su propio partido. El Consejo Nacional Electoral (CNE) le concedió la personería con el argumento de que fue uno de los grupos que avaló a Gustavo Petro en su intento presidencial de 2018.



En el caso de Daniel Quintero, su mayor logro fue la alcaldía de Medellín, la que ganó en 2019. En esta contienda venció al uribismo, representado por Alfredo Ramos Maya. Antes de esta victoria, este había pasado por los partidos Conservador y Liberal, fue fundador del movimiento que denominó el Partido del Tomate y que luego evolucionó a Independientes, que recibió la personería jurídica.



Tanto Caicedo como Quintero dejaron sus cargos para hacer proselitismo por sus nuevas colectividades, con resultados dispares. El exgobernador logró poner a Rafael Martínez como su sucesor, pero en Santa Marta el panorama está ‘enredado’, la diferencia entre el primero y el segundo no supera el uno por ciento y la situación tendrá que resolverse en los escrutinios, lo que podría complicar la situación.



“Parece que, contrario a Daniel Quintero (exalcalde de Medellín), a Caicedo le funcionó su renuncia. Fuerza Ciudadana se está convirtiendo en un nuevo clan político en el Magdalena”, dijo el analista Jorge Iván Cuervo.



En el caso de Quintero, su principal ficha, Juan Carlos Upegui, fue derrotada por Federico Gutiérrez en Medellín. Tampoco sacó buenos resultados en la mayoría de ciudades principales en las que presentó aspirantes.



En cuanto a gobernaciones su mejor logro sería en Cauca, donde figura al cierre de esta edición punteando con José Octavio Guzmán.



Otro nombre en este listado es el de Claudia López. La alcaldesa de Bogotá, a pesar de la baja popularidad que tiene ahora último según las encuestas, también sale con el cartel de presidenciable. Su gestión ha recibido tanto críticas como elogios y se pone en un panorama muy similar al de Gustavo Petro, que tuvo como trampolín la capital para luego posicionarse como presidenciable.



En este caso, se debe matizar esta posibilidad en cuanto a que su partido no pudo revalidar lo hecho en años pasados en varias zonas del país y no tuvo candidato oficial. Sin embargo, muchos de sus adeptos se repartieron entre las candidaturas de Carlos Fernando Galán y Juan Daniel Oviedo, los dos ganadores en Bogotá.



Esto, para las elecciones presidenciales, podría servir como plataforma para una aspiración fuerte.



De los que salen de la alcaldía o gobernación y están en el sonajero presidencial debe incluirse al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. En ese mismo listado está el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Este último ha expresado posiciones contrarias al gobierno en temas de orden público y también ha disentido de algunos manejos que se han hecho a nivel nacional.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO

Redacción política

@JuanLombo

En X: jualom@eltiempo.com

