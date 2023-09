Garantizar la seguridad de las elecciones del 29 de octubre es uno de los principales desafíos que tiene el Estado colombiano.



Tanto la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) han lanzado múltiples alertas sobre los inminentes riesgos electorales que hay en las regiones más azotadas por el conflicto. Y en esa misma línea, el mismo registrador nacional, Alexander Vega, ha hablado de la posibilidad de suspender los comicios en varios municipios hasta que no haya garantías.



Recientemente, la Defensoría informó que son 113 municipios de 16 departamentos que están en riesgo extremo para las elecciones en las que los colombianos elegirán a sus próximos ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores: Nariño (17 municipios), Norte de Santander (16), Chocó (15), Cauca (13), Bolívar (9), Antioquia y Caquetá (7 cada uno), Arauca y Huila (6 cada uno), Meta (5), Cesar, Putumayo y Valle del Cauca (3 cada uno) y Casanare, Guaviare y Santander (un municipio cada uno).



La Misión de Observación Electoral (MOE) también ha enviado señales de alarma por un total de 81 agresiones dirigidas a precandidatos y candidatos a las elecciones locales, 44 ocurridas en agosto que incluyen 7 asesinatos y 6 atentados, las cuales constituyen el registro de violencia letal más elevado en los 10 meses monitoreados por la veeduría.

“En comparación con el 2019, la violencia contra este tipo de liderazgos se incrementó en un 80 por ciento, con el agravante de que también se han recrudecido los hechos letales. Se pasó de 45 (26 asesinatos y 19 atentados) a 69 (35 asesinatos y 34 atentados) para un incremento del 76 por ciento”, dijo la entidad en un informe publicado el 31 de agosto.



Los riesgos también están localizados en las veredas, donde hacen fuerte presencia grupos armados ilegales. En total, son 266 puestos de votación considerados prioritarios por temas de seguridad, según la MOE. En su mayoría están localizados en municipios en Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander y Sur de Bolívar, ya que concentran el 55 por ciento de estos puestos.

Asimismo, varios gobernadores han lanzado alertas por injerencia de grupos armados ilegales en elecciones. “Manifestamos la necesaria protección, dadas las amenazas que grupos al margen de la ley han hecho públicas frente a candidatos y frente a electores. Eso debe ser una gran prioridad del Estado en su conjunto: la protección para que las elecciones puedan ser con la mayor cantidad de colombianos y antioqueños, y con la absoluta libertad de los electores”, dijo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, hace unas semanas.



Bajo este panorama es que el registrador Vega habló de la posibilidad de suspender los comicios en varias regiones, principalmente del Cauca.



“O salvamos entre todos las elecciones territoriales o existe el peligro de aplazarlas o, peor aún, repetirlas”, aseveró el Registrador Nacional.



Pero esto no fue bien recibido ni en los territorios ni en el Gobierno Nacional.

De hecho, desde el Ejecutivo han cerrado filas e insisten en que se está trabajando para que se den todas las garantías de seguridad y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.



“Nosotros no estamos evaluando la posibilidad de suspender elecciones en ningún lugar de Colombia”, afirmó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tras asistir a la Comisión de Seguimiento Electoral que se llevó a cabo la semana pasada en Bogotá.

Y agregó: “Yo vengo de elecciones donde tres candidatos presidenciales fueron asesinados, de elecciones en donde en decenas de municipios no hubo elección… Plantear que se hace un proceso electoral sin que haya amenazas, desafortunadamente, no es cierto”.



Sobre estrategias para garantizar la seguridad en los comicios de octubre, que son considerados los más complejos, el ministro señaló que al menos 700 candidatos han solicitado medidas de seguridad y 500 ya cuentan con algún esquema. También manifestó que el Gobierno “asume con seriedad” esta situación, pero fue tajante al aclarar que aplazar o suspender las elecciones no es una opción.



En ese mismo sentido, opinó el ministro de Justicia. Néstor Osuna, quien fue enfático en señalar que “el Gobierno se toma absolutamente en serio toda esa información, las amenazas que sabe que hay, la necesidad de protección a esos candidatos. Lo que nos interesa es que todo el mundo pueda competir electoralmente sin miedo, sin temor.

"Estamos dispuestos a ofrecer todas las medidas de protección que se requieran para que todos los candidatos de cualquier partido puedan hacer su campaña sin temor por su vida, por su integridad”.



Desde el Cauca, por ejemplo, ven inconveniente la posibilidad de suspender las elecciones. Así se lo manifestó a este diario José Vicente Otero, alcalde de Caldono, quien considera que la posibilidad es drástica. “Correr las elecciones sería poner en más vulnerabilidad a nuestros territorios. La elección se debe hacer, siempre y cuando el Gobierno garantice la movilidad y el libre ejercicio de la democracia. Creo que el no hacer las elecciones en los tiempos programados es, además de un riesgo, un estigma más para estas comunidades que habitan en estos 12 municipios del Cauca”.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA