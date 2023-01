Una de las grandes apuestas del Pacto Histórico es consolidarse como un partido y sumar poder en las elecciones del 29 de octubre, pero en la pretensión de afianzar la izquierda, la coalición de gobierno debe enfrentarse a los poderes locales que llevan años gobernando en las regiones.



El Pacto ya se empezó a mover en las ciudades principales, donde, según el profesor Jorge Iván Cuervo, lo que lograron en las presidenciales del 2022 podría darles peso, pero no certeza.



Cuervo menciona que ciudades que han tenido gobiernos alternativos, "han vivido grandes problemas de gobernabilidad", lo que lleva a que ahí el Pacto tenga "una oportunidad de candidaturas mucho más técnicas y menos ideologizadas. En esas ciudades, la narrativa de ‘recuperar’ va a funcionar mucho".



Los poderes locales

"A nivel territorial el Pacto no cuenta con la misma estructura que tienen las casas políticas junto a otros partidos, como el caso de Cambio Radical en Atlántico", expone Ángel Tuirán, de la universidad del Norte.



Esto se debe a lo que Cuervo menciona como "la discusión local", en la que el político al que más se le cree es el que afecta decisiones cercanas.



"Estas casas políticas cuentan aún con una gran ventaja en materia electoral: tienen estructuras burocráticas, clientelares, están muy cercanas a los procesos de contratación y definen la vida de los habitantes de los territorios", explica Tuirán.



Frente a lo anterior, Cuervo insiste en que "el Pacto no tiene candidatos fuertes ni en el 5 por ciento de los municipios ni en las autoridades locales". De todas maneras, la apuesta de esa coalición es ganar unas 600 alcaldías en octubre.



Por ello, la posibilidad de consolidarse en las regiones podría darse en la medida en que logre alianzas con los políticos tradicionales, que ya saben cómo funciona la política en las regiones, para así lograr los votos que estas estructuras ya tienen, según Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte.



Purismo ideológico vs. pragmatismo político

En esas posibles alianzas que necesitan para consolidar a la izquierda a nivel territorial, se enfrentan a lo que Trejos llama "una encrucijada política entre el pragmatismo y el purismo ideológico".



Para él, si deciden irse por el purismo ideológico, que implica tener candidatos del Pacto con poco reconocimiento regional, más ligados al activismo social, sin estructuras de partido o redes clientelares, van a tener "incertidumbre electoral".



Si se van por el pragmatismo político, que supone ir con candidatos de las clases políticas tradicionales en las regiones, que tienen "capacidad económica, estructuras partidistas y clientelares propias", obtendrán "la victoria local".



Pero, con esto estarían en contra de lo que ha planteado el presidente Gustavo Petro.



Claudia M. Quintero

REDACCIÓN POLÍTICA

