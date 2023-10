Así van las cuentas de los partidos a una semana de las elecciones regionales

Si las mismas encuestas –que el año pasado anticiparon el resultado de las presidenciales en las que se impuso Gustavo Petro– aciertan, el poder local tendrá a partir del próximo domingo protagonistas que, más allá de la variedad de banderas proselitistas, tienen algo en común: representan la oposición o al menos no son cercanos al ideario del actual inquilino de la Casa de Nariño.



Las encuestas toman una foto del momento político, que puede cambiar el día de las urnas por factores que no pueden medirse como la eficacia de las maquinarias políticas. Pero con ciudades y departamentos en las que las diferencias entre los punteros de oposición y los candidatos afectos al petrismo superan en algunos casos los 50 puntos, esa posibilidad parece remota.



Ninguno de los encuestadores se atreve a afirmar que en Bogotá habrá o no segunda vuelta y tampoco quién va a gobernar en Cali a partir del primero de enero de 2024. En estas dos ciudades las diferencias son más ajustadas. Lo contrario de Barranquilla y Medellín, en donde los expertos en estos estudios consideran que el triunfo de Álex Char y Fico Gutiérrez puede darse casi por seguro.



Se ha vuelto un lugar común en Colombia decir que cada una de las elecciones es crucial. Las de este domingo 29 de octubre no son la excepción: por la magnitud de los retos que tendrán que enfrentar los mandatarios locales y regionales, empezando por el de la inseguridad desbordada y porque, según las tendencias, los resultados podrían incidir en la gobernabilidad del primer gobierno de izquierda en la historia del país.



Y si bien el nombre del jefe del Estado no aparece en ninguno de los tarjetones, es claro que las regionales miden el ambiente político frente a temas de Gobierno Nacional, como la política y la economía, y más puntualmente, de cara a la continuidad de los proyectos de salientes alcaldes y gobernadores matriculados con la Casa de Nariño, varios de los cuales incluso aspiran a sucederlo en 2026.

Analistas dicen que estas elecciones marcarán un punto de inflexión para el presidente Petro. Foto: Presidencia

Así le pasó al presidente Iván Duque y a su partido, el Centro Democrático, que en 2019 vio irrumpir a alcaldes de la oposición en las principales ciudades del país.

El presidente Petro es consciente de esta realidad y por eso sabe que sería un trago amargo perder en Bogotá, la ciudad donde fue alcalde y en la que obtuvo una votación clave para convertirse en Presidente.



Pese a que el mandatario inició hace ya varias semanas una seguidilla de ‘tomas’ de la capital que muchos consideran como clara participación en política a ocho días de las elecciones, la meta de Gustavo Bolívar, el candidato del Pacto Histórico, es buscar un cupo para una segunda vuelta que está programada para el 19 de noviembre, pero que podría no estrenarse.



Las últimas encuestas muestran a Carlos Fernando Galán con la posibilidad de lograr las dos condiciones de ley para ganar en primera vuelta: obtener el 40 por ciento de los votos y una ventaja de al menos 10 puntos sobre el segundo. Por eso no hay duda de que esta última semana de campaña será frenética en la capital.



El mapa según las encuestas



En total, se elegirán 32 gobernadores, 418 diputados (asambleas departamentales), 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles (juntas administradoras locales, JAL). Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, hay un censo electoral de 38’965.515 personas habilitadas para ejercer su derecho al voto. 18’937.700 son hombres y 20’027.815, mujeres. No participarán los colombianos residentes en el exterior.



Se trata de definir el poder más cercano a la vida cotidiana de los ciudadanos, de su ciudad o departamento. Los elegidos tomarán las decisiones de las políticas públicas más próximas a los intereses de los ciudadanos.



En esta campaña, los temas que han abarcado la conversación de los núcleos urbanos son seguridad, movilidad, educación, acueductos y aseo público. Pero en simultánea, el tema que gravita en boca de todos es un corte de cuentas de índole ciudadano frente a los candidatos petristas que militan en el Pacto Histórico, movimiento que viene de ganar las elecciones al Congreso y las presidenciales. ¿Esos electores revalidarán esta apuesta o mostrarán su desencanto?



Juliana Ocampo, MBA del MIT Management Sloan School y abogada de la Universidad de los Andes, dice que estas elecciones “marcarán un punto de inflexión para el presidente Petro”. La pregunta para ella es qué pasará en caso de que los resultados en las urnas le sean desfavorables: ¿adoptará una postura más radical o buscará ahora sí el ‘acuerdo nacional’ del que viene hablando hace tres meses?



En Bogotá, por ejemplo, las encuestas siguen mostrando en punta al candidato del Nuevo Liberalismo, movimiento que en las presidenciales apoyó a Rodolfo Hernández.

Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez y Alejandro Char. Foto: EL TIEMPO / Creemos / Cortesía

En la encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) divulgada ayer por EL TIEMPO, Galán tiene una intención de voto de 37 por ciento frente a un 22 por ciento de Bolívar. Perder en Bogotá representaría un duro castigo para el proyecto de Petro, pues el candidato del Pacto es uno de sus alfiles más cercanos –de los pocos que se atreven a criticar públicamente algunas de sus ideas–. Pero el impacto sería incluso mayor si se llega a dar una definición en primera vuelta.



En Medellín, entre tanto, las encuestas no reflejan ningún cambio por el llamado ‘efecto Quintero’, la polémica renuncia del alcalde Daniel Quintero para salir, a un mes largo de las votaciones, a las calles para tratar de revivir a su candidato, Juan Carlos Upegui.



Según el CNC, Federico Gutiérrez tiene 56 por ciento en la intención de voto frente al 15 por ciento del aspirante de Independientes. Una distancia de 41 puntos. En caso de un triunfo de Fico no solo se trataría de la llegada al poder en la segunda ciudad del país de uno de los adversarios más caracterizados de Petro, sino de la derrota de quien el jefe del Estado veía como uno de sus sucesores para el 2026.



Una situación similar ocurre en Barranquilla, en donde una encuesta del viernes, hecha por Invamer, le da a Alejandro Char un 82,9 por ciento frente a 7,4 por ciento de Antonio Eduardo Bohórquez. Char, un crítico de Petro, llega además respaldado por Cambio Radical, partido que le ha hecho una férrea oposición al Presidente.



Tiempos de polarización



Cali es otra ciudad que puede cambiar de orilla ideológica. De acuerdo con el CNC, Alejandro Eder, del movimiento Revivamos Cali, subió de 16 a 32 en intención de voto en un mes, mientras que el Roberto ‘el Chontico’ Ortiz está con 28 por ciento. Aunque se trata de un empate técnico, a Eder lo favorece la tendencia.



Por eso, el analista Gabriel Cifuentes dice que en estas elecciones “está en juego el mantenimiento del proyecto político” del presidente Petro y del Pacto Histórico. Para este experto, habrá que ver, en caso de que se confirmen estos resultados, cómo será el clima político. “El país atraviesa hoy una polarización profunda” que, añade, podría ahondarse si se confirma lo que muestran las encuestas.

¿La hora de la autocrítica?

Hace seis meses, el panorama político pintaba muy diferente. Pero en ese lapso, el presidente Petro perdió las mayorías en el Congreso, su negativo se disparó al 63 por ciento y varios escándalos de corrupción, empezando por el de su hijo Nicolás, minaron la imagen del llamado ‘gobierno del cambio’, incluso entre importantes figuras del Pacto Histórico.



Ahora, además, recibe duras críticas desde influyentes congresistas estadounidenses por sus declaraciones sobre Israel y su silencio frente al terrorismo de Hamás. ¿Qué pasará si, como parece ser, se le viene al Gobierno una dura derrota en las regionales?



En el Pacto Histórico hay quienes por eso ya invitan a la autocrítica para evaluar cómo dejaron esfumar para la izquierda el poder que les costó tanto conseguir. “Hay que mirar los lugares que votaron por Petro y comparar como lo harán ahora. Ese es un mensaje que les llegará a los congresistas, quienes tomarán nota y esto podría incidir en la marcha de las reformas que cursan en el parlamento”, dice Kyle Johnson, analista del centro de pensamiento Conflict Responses sobre lo que pasaría en el Legislativo.



Violencia, otro factor

El septiembre 20 de 2023 un atentado terrorista a la estación de Policía en Timba deja dos personas muertas y varios heridos. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Otro escenario que hay que tener en cuenta es el comportamiento de los actores armados ilegales que tienen acuerdos de cese del fuego con el Estado.



“Será una muy importante prueba tanto para la credibilidad del Eln como del ‘Estado Mayor’ de las Farc en cuanto garanticen que no va a interferir en el proceso electoral”, afirma Elizabeth Dickinson, analista de Crisis Group.



La enorme contradicción de la democracia colombiana es que pese a sus avances y longevidad, la violencia sigue enquistada.



En solo dos meses, entre agosto y septiembre, hubo más acciones violentas por parte de grupos armados en el contexto electoral, con 204, que en los siete primeros meses del año, periodo en el que hubo 173.



Para la Defensoría, los grupos que cometen las mayores vulneraciones son las disidencias de las Farc, seguidas por el ‘clan del Golfo’ y el Eln, aunque en la mayoría de los hechos no es posible identificar claramente al autor.



En los primeros nueve meses de 2023, según los registros del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), en Colombia hubo 30 homicidios de miembros de organizaciones políticas o candidaturas. Son cifras que recuerdan lo complejo de la realidad en especial en zonas tradicionalmente olvidadas.



Estas elecciones son decisivas para el futuro de las regiones, dice Elizabeth Dickinson, quien pide poner la lupa no solo en la semana que falta para el domingo, sino en el día después pues habrá un nuevo mapa político del que los actores armados también buscarán sacar provecho.



Finalmente, al caer la noche del domingo en los cuarteles de los partidos se tomará nota de la decisión de los electores. Y esos resultados darán también señal de la vigencia del hombre que marcó la política del país en las últimas dos décadas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien tras las últimas derrotas electorales, empezó a recorrer el país, incluso volanteando, para mover al electorado. Sin candidatos propios en las plazas más importantes, el Centro Democrático enfrenta también el reto de empezar a construir desde las regiones un proyecto de cara a las presidenciales del 2026.

REDACCIÓN POLÍTICA

