Colombia está a mes y medio de regresar a las urnas para elegir a los próximos alcaldes, gobernadores, concejales, ediles y diputados. Además del debate que se ha generado en el país por la situación de violencia, otro aspecto que ha marcado la época previa a los comicios es la financiación de las campañas de los miles de candidatos que aspiran a algún cargo.



La Corporación Transparencia por Colombia emitió un informe este 14 de septiembre analizando esta última situación, a mes y medio de las elecciones. Para hacer el reporte, revisaron la rendición de cuentas hecha por los candidatos a través del aplicativo Cuentas Claras, con corte al 11 de septiembre.



Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta es que el 90% de los candidatos inscritos ya están habilitados en Cuentas Claras de manera tal que puedan hacer su registro de ingresos y gastos de campañas. "El 10% que falta por habilitar para que accedan al aplicativo, según lo indica el Consejo Nacional Electoral, tiene que ver con candidatos inscritos por coaliciones y Juntas Administradoras locales (JAL)", explican.

El país se alista para las elecciones regionales del 29 de octubre. Foto: Archivo EL TIEMPO

Transparencia Colombia expone, por otro lado, que el total de cifras reportadas a la fecha son bajas. A la fecha, dice el reporte, se han registrado $8.339.143.054 ingresos y $3.617.961.871 de gastos.



En este punto de la campaña, solo 306 candidatos han realizado al menos un reporte de ingresos o de gastos, lo que representa menos del 1% de los candidatos (0,24%) teniendo en cuenta la cifra de 128.208 candidatos en total que finalmente se inscribieron, según la Registraduría.



"Este bajo nivel de rendición de cuentas de campaña significa un grave incumplimiento con la obligación de reportar en tiempo real los ingresos y gastos de las campañas políticas, tal y como lo estipula la resolución 4737/2023 emitida por el Consejo Nacional Electoral", explica Transparencia.



La Misión de Observación Electoral (Moe), por su parte, también alertó sobre esta situación. En el gran foro de Garantías Electorales organizado por EL TIEMPO y la Registraduría, la directora de la Moe informó que por ejemplo, de las candidaturas a gobernaciones, solo 11 aspirantes han reportado sus gastos e ingresos.



El foro fue moderado por Aura Saavedra, periodista Política de El Tiempo y participaron Fabiola Márquez, presidenta del CNE y Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral. Foto: Sergio Acero. El Tiempo

El reporte de la Moe señala que de las 246 candidaturas registradas para la gobernación, 11 candidaturas (4%) han reportado información sobre ingresos y gastos de campaña. Ahora bien, 64 candidaturas (26%), aunque están registradas en Cuentas Claras, no han reportado información sobre su financiación.



Entre quienes han registrado, según el informe de Transparencia, están: Fredy Restrepo, Jorge Gómez y Juan Diego Gómez (Antioquia); Eduardo Verano (Atlántico); Germán Zapata (Bolívar); Nancy Patricia Gutiérrez (Cundinamarca); Luis Velásquez y Santiago Castro (Valle).

La Moe, por otro lado, advierte además que las 171 (70%) candidaturas restantes no están disponibles para consulta debido que no aparecen registradas.



En lo que tiene que ver con las 348 candidaturas para las alcaldías de capitales departamentales ninguna está disponible para consulta, debido a que no aparecen registradas en Cuentas Claras.



Y finalmente, dicen que de una muestra de 1.482 candidaturas a alcaldías municipales de los 32 departamentos, igualmente ninguna de las candidaturas está disponibles.



Por lo anterior, la MOE hizo un llamado para que las candidaturas cumplan con su obligación de rendición de cuentas e informen tanto el origen como el destino de los recursos que están empleando para el desarrollo de sus campañas electorales.



"La forma en la que está dispuesta la información de Cuentas Claras para la consulta ciudadana hace prácticamente imposible el monitoreo de la financiación de campañas en tiempo real", concluyeron.

¿Cómo se están financiando las campañas electorales de 2023?

El informe de Transparencia Colombia, por otro lado, asegura que los $8.339.143.054 se distribuyen así:



- $4.572.237.810 pesos corresponden a créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de sus compañeros permanentes, o de sus parientes.

- $2.869.114.268 pesos son de contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o

especie, que realicen los particulares.

- $339.940.000 son de créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas.

- $376.000 son de ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del partido o movimiento.

- $100.000.000 son de financiación estatal (anticipos).

- 456.871.208 son de recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos.

- $603.768 son de otros.



De acuerdo con el documento, entre estos aportantes se encuentra como el mayor monto registrado el crédito por 300 millones de pesos por parte del Partido Centro Democrático para la campaña de la candidata a la Gobernación de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez. También señalan que el único anticipo estatal reportado a la fecha corresponde al registrado por el candidato al concejo del municipio de Los Córdobas, Eldin Robert Viloria del Partido Ecologista, por valor de 100 millones de pesos.

¿En qué están gastando más los candidatos?

El reporte de Transparencia Colombia indica que, con corte al 11 de septiembre, se han reportado gastos que suman 3.617.961.871 pesos. Se distribuyen así:



-Gastos de administración $ 542.045.166

- Gastos de oficina y adquisiciones. $ 73.869.939

- Inversión en materiales y publicaciones $ 176.313.659

-Actos públicos $ 315.416.002

- Servicio de transporte y correo $ 181.101.714

- Gastos de capacitación e investigación política $ 6.142.203

- Gastos judiciales y de rendición de cuentas $ 215.792.980

- Propaganda electoral $ 2.015.626.708

- Costos financieros $ 3.772.076

- Otros gastos $ 87.881.424



Estos datos muestran que la propaganda electoral corresponde a la actividad en la que más han gastado los candidatos que han reportado sus financiación.



"Llama la atención el bajo reporte de gastos de campañas si se tiene en cuenta que

a lo largo y ancho del país, hay una alta actividad política que se evidencia en el alto número de vallas, volantes, microperforados en vehículos, publicidad en redes sociales y desarrollo de actos públicos", dice la corporación.

Las elecciones serán el 29 de octubre. Foto: Jaiver Nieto / Archivo EL TIEMPO

¿Qué candidatos a las alcaldías han reportado sus gastos?

El documento informa que solo 64 candidatos reportan algún tipo de ingreso y 55 reportaron algún tipo de gasto.



Por otro lado, dicen, las organizaciones cuyos candidatos han reportado mayores sumas de gastos son: Partido Cambio Radical, con 571.721.295 millones; Partido Nuevo Liberalismo, con 193.942.873 millones; y Los Tres Golpes, con 160.124.669 millones (movimiento ciudadano del candidato a la alcaldía de Cartagena, William García.



De los candidatos que hay reportes están Carlos Fernando Galán, Jorge Enrique Robledo y Jorge Luis Vargas (Bogotá); Luis Roberto Ordóñez (Buaramanga); Bogotá D.C.; William García y José Luis Osorio (Cartagena); Jorge Alberto Betancourt (Manizales); Albert Yordano, Daniel Duque y Federico Gutiérrez (Medellín).

En las elecciones los colombianos votarán para elegir a los próximos alcaldes, gobernadores, ediles, diputados y concejales. Foto: Archivo EL TIEMPO

En las ciudades de Cali, Montería y Pereira, según Transparencia, ningún candidato ha rendido cuentas sobre sus ingresos y gastos de campaña.



Los partidos cuyos candidatos han reportado mayores sumas de ingresos son: Partido Cambio Radical, con 577.969.131 millones; Partido Nuevo Liberalismo, con 363.250.431 millones y Partido Político Dignidad, con 340.726.400 millones.



Las organizaciones que le hacen seguimiento a esta situación han hecho un llamado para que los aspirantes suban su información al aplicativo.



