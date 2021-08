¿Qué es el umbral electoral?

En las elecciones para corporaciones públicas, entiéndase Congreso, asambleas, concejos o Juntas Administradoras Locales, a la hora de definir quiénes ocuparán una curul siempre se habla de una figura jurídica que es clave: el umbral.



Aquí les contamos qué es el umbral, cómo se obtiene y para qué sirve.



El umbral electoral no es otra cosa que el mínimo de votos que requiere un partido o una lista para acceder a la repartición de curules en una corporación de elección popular.



En lo que tiene que ver con el Congreso está definido, en el caso del Senado, que será el 3 % de los votos válidos emitidos. Eso significa que si un partido logra esa cantidad de votos no solo tendrá derecho a curules en la corporaciòn sino que también por derecho propio obtiene la personerìa jurídica.



Lo mismo ocurre en la Cámara de Representantes, donde la condición es que el partido al sumar el total de votos de sus candidatos logre mínimo el 3 por ciento del total de los sufragios que hubo para la corporación.



Eso significa que si un partido o una lista tiene una importante votación pero no logra el umbral, se queda sin participación en el Legislativo o en la asamblea o concejo. Es como el tope mínimo para llegar.



En otras palabras, el umbral ha sido concebido como una especie de “filtro” para reducir el número de partidos políticos o acabar con lo que en su momento se denominó 'partidos de garaje'



