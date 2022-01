Durante esta semana se dieron varios movimientos políticos dentro de las coaliciones que participarán en consultas interpartidistas el próximo 13 de marzo, con el fin de decidir su candidato único para los comicios presidenciales del 29 de mayo.



Así van quedando conformadas las coaliciones, faltando menos de dos meses para que se lleven a cabo los comicios:

Coalición Centro Esperanza

A la coalición Centro Esperanza ingresó Ingrid Betancourt, quien había sido candidata presidencial hace dos décadas antes de ser secuestrada por la guerrilla.



“Hoy estoy aquí para terminar lo que empecé con muchos de ustedes en el 2002. Con la convicción de que Colombia ya está lista para cambiar su rumbo”, dijo Betancourt este martes mientras anunciaba que será precandidata del renacido movimiento político Verde Oxigeno.



Lanzamiento de la campaña a la presidencia de Ingrid Betancourt. Foto: @mauriciomorenofoto

Junto a ella ingresó a la convergencia política el exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, por el partido Colombia Renaciente. No obstante, después de que durante la semana se presentaran discusiones sobre si ocho precandidatos eran muchos, Murillo optó por irse independiente y no participar de la consulta interpartidista en marzo.



"Ayer vi con gran tristeza que la coalición dijo que el número de precandidatos delimita, y lo que es peor, ni siquiera consideraron por un simple criterio de inclusión que la llegada de una mujer y de un hombre afrocolombiano era la oportunidad perfecta para que el país se sintiera representado en su totalidad", dijo Murillo, denunciando un veto por parte de la coalición.



De este modo, en el tarjetón del 13 de marzo de la coalición Centro Esperanza se encontrarán siete nombres: Sergio Fajardo, Carlos Andrés Amaya, Alejandro Gaviria, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo e Ingrid Betancourt.



Equipo por Colombia

Este jueves el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, recibió el aval del partido de 'la U' para poder competir como precandidato presidencial en la consulta interpartidista de la coalición Equipo por Colombia.



A su vez, la exgobernadora del Valle y directora de este partido, Dilian Francisca Toro, anunció que por motivos personales decidió retirar su precandidatura presencial y no participará en dicha consulta.



Dilian Francisca Toro, jefa de 'la U'. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Por otro lado, el candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga, anunció el sábado que no se unirá a Equipo por Colombia después de las largas que le dieron a la decisión de permitirle o no ingresar a la convergencia política.



A pesar de que a lo largo de la semana varios integrantes de la coalición de derecha le pidieron en cartas abiertas que reconsiderara su decisión, el exministro de Hacienda se mantuvo en su posición de irse en solitario hasta la primera vuelta.



Adicional a esto, la semana pasada la precandidata del partido MIRA, Aydee Lizarazo, ingresó a la coalición; mientras que el exministro Juan Carlos Echeverry anunciaba que se retiraba de la contienda electoral al considerar que no tenía el reconocimiento político suficiente de ganarle a los demás integrantes.



De este modo, el próximo 13 de marzo los colombianos encontraran cinco nombres en el tarjetón de Equipo por Colombia: Federico Gutiérrez, Alejandro Char, Enrique Peñalosa, David Barguil y Aydee Lizarazo.

Pacto Histórico

El pasado 15 de enero Francia Márquez, del movimiento político Soy porque somos, anunció que, a pesar del inconveniente que hubo con las listas al Congreso de Pacto por Colombia, iba a seguir como precandidata presidencial de Pacto Histórico.



Además, el senador y aspirante presidencial por el Pacto Histórico, Gustavo Petro, inscribió oficialmente su precandidatura ante la Registraduría, quedando certificado oficialmente para participar de la consulta presidencial que realizará la coalición de izquierda el próximo 13 de marzo.

Inscritos oficialmente a la consulta del Pacto Histórico por Colombia Humana. pic.twitter.com/1l9QlfXm1H — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 20, 2022

Ese día, los colombianos encontrarán en el tarjetón del Pacto Histórico cuatro nombres: Gustavo Petro, de Colombia Humana; Francia Márquez, de Soy porque Somos; Alexander López; del Polo Democrático Alternativo; y Arelis Uriana, de MAIS.



