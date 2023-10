Elecciones: no habría ‘voto-finish’ en las cinco principales ciudades, según Invamer

En la noche de este miércoles se conoció la última encuesta de Invamer, pagada por Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador, antes de las elecciones del 29 de octubre. Si los números son correctos, la principal conclusión es que no habrá escenarios cerrados en al menos cuatro de las cinco ciudades principales del país.



Según Invamer, las diferencias entre el primero y el segundo en Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla y Medellín superan los 10 puntos porcentuales. La única ciudad donde no hay un resultado tan claro es en Cali, en la que el margen entre los dos punteros es de nueve puntos porcentuales.



En el caso de Bogotá, Carlos Fernando Galán casi dobla a Bolívar, tiene un 41, 1 por ciento de intención de voto frente a un 21,4 por ciento de Gustavo Bolívar y un 18,9 por ciento de Juan Daniel Oviedo. La diferencia es amplia ya es muy cercana al 40+10 que necesitaría Galán para ganar en primera vuelta.

Para que no haya segunda vuelta en Bogotá, el ganador debe sacar más del 40 por ciento de los votos y tener una diferencia de 10 puntos con el segundo. Al parecer, ambas condiciones se están cumpliendo. No obstante, el margen de error para la capital es de 3,44 por ciento hacia arriba o hacia abajo, por lo que es posible que el del Nuevo Liberalismo todavía no tenga la cifra mágica para evitarse tres semanas más de campaña.



Por el contrario, según las encuestas, Carlos Fernando Galán cumple de sobra con el requerimiento de sacar 10 puntos más que el segundo, en este caso sería el doble de lo necesarios, según el sondeo. Por eso, si se pudiera hablar de un final de ‘foto-finish’ en Bogotá, sería para ver si este supera el umbral del 40 por ciento.



Otro caso en el que habría amplias emociones en el día de las elecciones es el de Cali. Después de que había una amplia ventaja de Roberto ‘Chontico’ Ortiz sobre Alejandro Eder, en agosto llegó a ser de casi 30 puntos porcentuales, esta ha venido bajando paulatinamente. En este último estudio de intención de voto se ubicó la diferencia en poco más de ocho puntos porcentuales.

Ortiz tiene 35,5 por ciento de intención de voto y Eder alcanzó el 27,6 por ciento. A ese ritmo de recorte, no está claro cuál va a ser el resultado del próximo domingo. Incluso, en otros sondeos, hechos por otras encuestadoras, la diferencia es menor e incluso Alejandro Eder comanda. Será el resultado del 29 de octubre el que confirme si la diferencia se revirtió o no le alcanzó.

¿Resultado cantado en otras ciudades?

En cambio, en el resto de ciudades la diferencia pareciera contundente, aunque en el tema electoral siempre hay sorpresas el día de ir a las urnas. El caso de mayor diferencia es el de Barranquilla, donde ya se habla de un tercer periodo de Alejandro Char.



Aunque de agosto a esta última semana ha tenido una reducción en su intención de voto de cinco puntos en total, la distancia con el segundo es abismal. Antonio Bohórquez tiene una intención de voto del 7,5 por ciento frente al 81,3 por ciento del dos veces alcalde. Son más de 70 puntos de diferencia.

A pesar del proceso de su hermano, Arturo Char, por supuesta compra de votos y ahora último una mención en un informe periodístico por posibles nexos con carteles mexicanos, Alejandro Char parece inamovible en las encuestas. De esta forma se cumplirían 20 años ininterrumpidos del charismo en la alcaldía barranquillera.



La situación de Medellín es muy parecida a la de la capital del Atlántico. Incluso, en este caso, Federico Gutiérrez, el puntero, ha seguido creciendo sondeo tras sondeo. Comenzó en agosto con 63,3 por ciento de intención de voto y en la encuesta de octubre llegó al 71, 1 por ciento. En cambio, Juan Carlos Upegui, su inmediato perseguidor, ha visto caer sus números: 11,2 por ciento en agosto, 14,8 en septiembre y 10,5 por ciento en este último mes.

Guiándose por las cifras, la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía de Medellín no le ayudó a su ficha a despegar e incluso lo habría perjudicado. Con una diferencia de más de 60 puntos, según Invamer, todo parece indicar que Federico ‘Fico’ Gutiérrez tendrá un segundo periodo como gobernante de la capital antioqueña. Un hecho llamativo es que sumadas las intenciones de voto del resto de candidatos, son 13 en total, se llega a la mitad de lo que sacaría ‘Fico’ en las urnas, si las encuestas son precisas.



En cuanto a Bucaramanga, las distancias no son tan amplias como las otras dos ciudades mencionadas anteriormente, pero de igual manera pareciera que hay un resultado “cantado”. El pastor Jaime Andrés Beltrán lidera con un 35,8 por ciento y le sigue el exconcejal Fabián Oviedo con 13,5 por ciento. En tercer lugar está Horacio José Serpa con 11,6 por ciento, cuando en la encuesta de septiembre apareció en segundo puesto con 15,9 por ciento de intención de voto.

Hace una semana, el candidato Jorge Figueroa Clausen, que figura de último con 0,4 por ciento, hizo una invitación a varios aspirantes (Horacio José Serpa, Carlos Parra y Consuelo Ordóñez) a unirse para pelearle la alcaldía a Beltrán. Algunos respondieron que tenían intenciones de cumplir con el llamado, pero hasta el momento no han dicho nada. Una posible movida en ese camino podría apretar el panorama electoral e Bucaramanga, pero hasta ahora no hay señas de que esto vaya a ocurrir.